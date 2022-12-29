https://ria.ru/20221229/prigovor-1842165090.html

Экс-главе горсовета Петрозаводска дали 15 лет колонии за взятки

Экс-главе горсовета Петрозаводска дали 15 лет колонии за взятки - РИА Новости, 29.12.2022

Экс-главе горсовета Петрозаводска дали 15 лет колонии за взятки

Суд приговорил бывшего председателя Петрозаводского горсовета к 15 годам колонии на получение взяток и злоупотребления, сообщил СУСК по Карелии. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T12:43

2022-12-29T12:43

2022-12-29T12:49

происшествия

петрозаводск

петрозаводский городской суд

взятка

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Суд приговорил бывшего председателя Петрозаводского горсовета к 15 годам колонии на получение взяток и злоупотребления, сообщил СУСК по Карелии. Как установили следствие и суд, подсудимый, возглавляя Петрозаводский городской совет в 2015-2017 годах, получил взятку от предпринимателя за разрешение на стройку элитного жилого дома. За это застройщик предоставил гражданской жене бывшего спикера скидку на покупку трех квартир в этом доме на сумму более 8,6 миллионов рублей. Также экс-глава горсовета Петрозаводска в 2018-2019 годах получил от коммерческих структур взятки на сумму более 1,5 миллионов рублей "за решение вопросов, связанных с градостроительной деятельностью в Петрозаводске", уточняют в республиканском следственном управлении. Как отмечают в СУСК, подсудимый пользовался служебным положением и для того, чтобы ездить в командировки в более комфортабельных условиях, чем позволял его статус, из-за чего казна переплатила 180 тысяч рублей. Бывший слуга народа признан виновным по статьям "получение взятки в особо крупном размере", "злоупотребление должностными полномочиями" и "превышение полномочий". "Приговором Петрозаводского городского суда… подсудимому назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и 100 миллионов рублей штрафа с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 12 лет", - заключает региональное следственное управление. Как уточняет объединенная пресс-служба судов Карелии, приговор вынесен в отношении Геннадия Боднарчука.

https://ria.ru/20221208/korruptsiya-1837138983.html

https://ria.ru/20221221/vzyatka-1840145813.html

https://ria.ru/20221025/vzyatka-1826641598.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, петрозаводск, петрозаводский городской суд, взятка, россия