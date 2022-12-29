https://ria.ru/20221229/prigovor-1842164440.html
В Нижнем Новгороде вынесли приговор подростку, поджегшему школьника
В Нижнем Новгороде вынесли приговор подростку, поджегшему школьника - РИА Новости, 29.12.2022
В Нижнем Новгороде вынесли приговор подростку, поджегшему школьника
Восемнадцатилетний юноша, который год назад поджег пятнадцатилетнего подростка из-за того, что тот случайно облил его пивом, осужден на 6 лет колонии общего... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T12:42
2022-12-29T12:42
2022-12-29T12:42
происшествия
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нижний новгород
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Восемнадцатилетний юноша, который год назад поджег пятнадцатилетнего подростка из-за того, что тот случайно облил его пивом, осужден на 6 лет колонии общего режима, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области. Следствием и судом установлено, что вечером 7 ноября 2021 года на улице Вокзальной поселка Неклюдово городского округа Бор в ходе ссоры из-за малозначительного повода (потерпевший по неосторожности облил знакомого пивом) 17-летний нетрезвый злоумышленник избил школьника. Подросток убежал от обидчика и попытался от него скрыться, но около железнодорожной станции юноша настиг потерпевшего, оглушил его, а затем, облив легковоспламеняющейся жидкостью, поджег и скрылся с места преступления. Потерпевший, придя в сознание, смог сбить с себя пламя и обратился за помощью. Он был госпитализирован в ожоговый центр. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью). В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении СУСК.
https://ria.ru/20221229/prigovor-1842128213.html
https://rsport.ria.ru/20221104/pivo-1829258687.html
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происшествия, россия, нижний новгород, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижний Новгород, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижнем Новгороде вынесли приговор подростку, поджегшему школьника
Нижегородца осудили на шесть лет колонии за попытку заживо сжечь подростка из-за пива