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Путин подписал закон об ограничении ответственности пожарных - РИА Новости, 29.12.2022
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Путин подписал закон об ограничении ответственности пожарных
Путин подписал закон об ограничении ответственности пожарных - РИА Новости, 29.12.2022
Путин подписал закон об ограничении ответственности пожарных
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий ограничения на привлечение к ответственности пожарных за причинение материального ущерба при... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T19:35
2022-12-29T19:35
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий ограничения на привлечение к ответственности пожарных за причинение материального ущерба при тушении пожаров в условиях оправданного риска или крайней необходимости. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон исключает неопределенность правоприменения понятий "оправданный риск" и "крайняя необходимость", чтобы обеспечить защиту прав пожарных при тушении пожара и проведении ими аварийно-спасательных работ, ликвидации аварии, катастрофы или иной чрезвычайной ситуации. Кроме того, установлены ограничения на привлечение к дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности пожарных, тушащих пожар в лесу, "если в результате их правомерных действий был причинен материальный ущерб, вред здоровью спасаемых людей или их гибель".
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
19:35 29.12.2022
 
Путин подписал закон об ограничении ответственности пожарных

Президент Путин подписал закон, ограничивающий привлечение к ответственности пожарных

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время ликвидации пожара
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время ликвидации пожара - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время ликвидации пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий ограничения на привлечение к ответственности пожарных за причинение материального ущерба при тушении пожаров в условиях оправданного риска или крайней необходимости.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон исключает неопределенность правоприменения понятий "оправданный риск" и "крайняя необходимость", чтобы обеспечить защиту прав пожарных при тушении пожара и проведении ими аварийно-спасательных работ, ликвидации аварии, катастрофы или иной чрезвычайной ситуации.
Кроме того, установлены ограничения на привлечение к дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности пожарных, тушащих пожар в лесу, "если в результате их правомерных действий был причинен материальный ущерб, вред здоровью спасаемых людей или их гибель".
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