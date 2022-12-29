https://ria.ru/20221229/pozharnye-1842335833.html

Путин подписал закон об ограничении ответственности пожарных

Путин подписал закон об ограничении ответственности пожарных - РИА Новости, 29.12.2022

Путин подписал закон об ограничении ответственности пожарных

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий ограничения на привлечение к ответственности пожарных за причинение материального ущерба при... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T19:35

2022-12-29T19:35

2022-12-29T19:35

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий ограничения на привлечение к ответственности пожарных за причинение материального ущерба при тушении пожаров в условиях оправданного риска или крайней необходимости. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон исключает неопределенность правоприменения понятий "оправданный риск" и "крайняя необходимость", чтобы обеспечить защиту прав пожарных при тушении пожара и проведении ими аварийно-спасательных работ, ликвидации аварии, катастрофы или иной чрезвычайной ситуации. Кроме того, установлены ограничения на привлечение к дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности пожарных, тушащих пожар в лесу, "если в результате их правомерных действий был причинен материальный ущерб, вред здоровью спасаемых людей или их гибель".

https://ria.ru/20221227/zinichev-1841574568.html

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Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

владимир путин, россия, общество