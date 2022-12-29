https://ria.ru/20221229/pozhar-1842339383.html

После гибели ребенка при пожаре на севере Москвы возбудили уголовное дело

После гибели ребенка при пожаре на севере Москвы возбудили уголовное дело - РИА Новости, 29.12.2022

После гибели ребенка при пожаре на севере Москвы возбудили уголовное дело

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после пожара на севере Москвы, в котором погиб маленький ребенок, сообщила журналистам старший... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T19:58

2022-12-29T19:58

2022-12-29T19:58

происшествия

москва

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после пожара на севере Москвы, в котором погиб маленький ребенок, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. Ранее в столичном главке МЧС РФ рассказали РИА Новости, что пожар произошел в квартире многоэтажки. Горели личные вещи и мебель на площади в 15 квадратных метров. Возгорание уже потушено, спасти удалось четырех человек, один погиб. Позднее СК информировал, что погиб шестилетний ребенок. "Тимирязевским межрайонным следственным отделом …возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным следствия, 29 декабря 2022 года в квартире жилого дома, расположенного по улице 800-летия Москвы, произошло возгорание, в результате которого погиб мальчик 2016 года рождения", - говорится в сообщении. Уточняется, что мать ребенка попала в городскую больницу с ожогами. Иванова подтвердила, что следствие рассматривает разные версии возгорания, среди которых неосторожное общение с огнем.

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)