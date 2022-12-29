https://ria.ru/20221229/pozhar-1842321686.html
Шестилетний ребенок погиб при пожаре в квартире на севере Москвы
Шестилетний ребенок погиб при пожаре в квартире на севере Москвы - РИА Новости, 29.12.2022
Шестилетний ребенок погиб при пожаре в квартире на севере Москвы
Ребенок погиб в результате пожара в квартире на севере Москвы, его мама госпитализирована, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила журналистам... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T18:33
2022-12-29T18:33
2022-12-29T18:46
происшествия
жилье
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595295307_0:294:3072:2022_1920x0_80_0_0_576c4192120d43d6190b3f678916ad69.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Ребенок погиб в результате пожара в квартире на севере Москвы, его мама госпитализирована, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.В пресс-службе столичного главка МЧС РФ сообщили РИА Новости, что пожар произошел в квартире многоэтажки. Горели личные вещи и мебель на площади 15 "квадратов". К настоящему времени возгорание уже потушено, спасти удалось четырех человек, один погиб."Следователи Тимирязевского межрайонного следственного отдела выясняют обстоятельства гибели мальчика в результате пожара в квартире жилого дома, расположенного по улице 800-летия Москвы... Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказала Иванова.В пресс-службе московской прокуратуры уточнили, что погибший - мальчик 2016 года рождения. "На месте координирует работу правоохранительных органов заместитель Тимирязевского межрайонного прокурора Наиль Латыпов", - добавили в ведомстве.Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что, по предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.
https://ria.ru/20221229/pozhar-1842078994.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595295307_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_0cc60fb46d9fdda49bd502f93db3e57e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
18:33 29.12.2022 (обновлено: 18:46 29.12.2022)
Шестилетний ребенок погиб при пожаре в квартире на севере Москвы
СК: шестилетний ребенок погиб при пожаре в квартире на севере Москвы, его мама в больнице
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Ребенок погиб в результате пожара в квартире на севере Москвы, его мама госпитализирована, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
В пресс-службе столичного главка МЧС РФ сообщили РИА Новости, что пожар произошел в квартире многоэтажки. Горели личные вещи и мебель на площади 15 "квадратов". К настоящему времени возгорание уже потушено, спасти удалось четырех человек, один погиб.
"Следователи Тимирязевского межрайонного следственного отдела выясняют обстоятельства гибели мальчика в результате пожара в квартире жилого дома, расположенного по улице 800-летия Москвы... Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказала Иванова.
В пресс-службе московской прокуратуры уточнили, что погибший - мальчик 2016 года рождения. "На месте координирует работу правоохранительных органов заместитель Тимирязевского межрайонного прокурора Наиль Латыпов", - добавили в ведомстве.
Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что, по предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.