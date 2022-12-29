https://ria.ru/20221229/pozhar-1842321686.html

Шестилетний ребенок погиб при пожаре в квартире на севере Москвы

Шестилетний ребенок погиб при пожаре в квартире на севере Москвы - РИА Новости, 29.12.2022

Шестилетний ребенок погиб при пожаре в квартире на севере Москвы

Ребенок погиб в результате пожара в квартире на севере Москвы, его мама госпитализирована, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила журналистам... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T18:33

2022-12-29T18:33

2022-12-29T18:46

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жилье

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следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Ребенок погиб в результате пожара в квартире на севере Москвы, его мама госпитализирована, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.В пресс-службе столичного главка МЧС РФ сообщили РИА Новости, что пожар произошел в квартире многоэтажки. Горели личные вещи и мебель на площади 15 "квадратов". К настоящему времени возгорание уже потушено, спасти удалось четырех человек, один погиб."Следователи Тимирязевского межрайонного следственного отдела выясняют обстоятельства гибели мальчика в результате пожара в квартире жилого дома, расположенного по улице 800-летия Москвы... Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказала Иванова.В пресс-службе московской прокуратуры уточнили, что погибший - мальчик 2016 года рождения. "На месте координирует работу правоохранительных органов заместитель Тимирязевского межрайонного прокурора Наиль Латыпов", - добавили в ведомстве.Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что, по предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

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происшествия, жилье, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)