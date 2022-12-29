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После гибели двух детей при пожаре в Воронеже завели уголовное дело
После гибели двух детей при пожаре в Воронеже завели уголовное дело - РИА Новости, 29.12.2022
После гибели двух детей при пожаре в Воронеже завели уголовное дело
СК завел дело о причинении смерти по неосторожности после пожара с гибелью двух детей 2 и 4 лет в Воронеже, сообщили в областном СУСК РФ. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T15:43
2022-12-29T15:43
2022-12-29T15:43
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ВОРОНЕЖ, 29 дек - РИА Новости. СК завел дело о причинении смерти по неосторожности после пожара с гибелью двух детей 2 и 4 лет в Воронеже, сообщили в областном СУСК РФ. Ранее сообщалось, что пожар произошел в Левобережном районе Воронежа в многоквартирном доме, погибли двое мальчиков, также пострадала их сестра — её госпитализировали. По данным прокуратуры, семья, в которой погибли дети, состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. "В ходе тушения пожара спасателями обнаружены тела двух мальчиков, 2018 и 2020 года рождения, без признаков жизни. Их сестра, 2016 года рождения, доставлена в медицинское учреждение с признаками отравления окисью углерода (угарного газа), ей оказывается необходимая помощь. 25-летней матери детей удалось вывести из горящей квартиры дома двоих несовершеннолетних сыновей", — сообщили в следственном управлении. СУСК России по Воронежской области возбудило уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум лицам.
https://ria.ru/20221229/pozhar-1842108226.html
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происшествия, воронеж, россия, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронеж, Россия, Воронежская область, Следственный комитет России (СК РФ)
После гибели двух детей при пожаре в Воронеже завели уголовное дело
Следственный комитет завел дело после гибели двух детей при пожаре в Воронеже