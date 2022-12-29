Рейтинг@Mail.ru
После гибели двух детей при пожаре в Воронеже завели уголовное дело - РИА Новости, 29.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221229/pozhar-1842246374.html
После гибели двух детей при пожаре в Воронеже завели уголовное дело
После гибели двух детей при пожаре в Воронеже завели уголовное дело - РИА Новости, 29.12.2022
После гибели двух детей при пожаре в Воронеже завели уголовное дело
СК завел дело о причинении смерти по неосторожности после пожара с гибелью двух детей 2 и 4 лет в Воронеже, сообщили в областном СУСК РФ. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T15:43
2022-12-29T15:43
происшествия
воронеж
россия
воронежская область
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg
ВОРОНЕЖ, 29 дек - РИА Новости. СК завел дело о причинении смерти по неосторожности после пожара с гибелью двух детей 2 и 4 лет в Воронеже, сообщили в областном СУСК РФ. Ранее сообщалось, что пожар произошел в Левобережном районе Воронежа в многоквартирном доме, погибли двое мальчиков, также пострадала их сестра — её госпитализировали. По данным прокуратуры, семья, в которой погибли дети, состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. "В ходе тушения пожара спасателями обнаружены тела двух мальчиков, 2018 и 2020 года рождения, без признаков жизни. Их сестра, 2016 года рождения, доставлена в медицинское учреждение с признаками отравления окисью углерода (угарного газа), ей оказывается необходимая помощь. 25-летней матери детей удалось вывести из горящей квартиры дома двоих несовершеннолетних сыновей", — сообщили в следственном управлении. СУСК России по Воронежской области возбудило уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум лицам.
https://ria.ru/20221229/pozhar-1842108226.html
https://ria.ru/20221227/pozhar-1841742948.html
воронеж
россия
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_e3c37f2ab4804fdc7c6b1272fef756c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, воронеж, россия, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронеж, Россия, Воронежская область, Следственный комитет России (СК РФ)
15:43 29.12.2022
 
После гибели двух детей при пожаре в Воронеже завели уголовное дело

Следственный комитет завел дело после гибели двух детей при пожаре в Воронеже

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 29 дек - РИА Новости. СК завел дело о причинении смерти по неосторожности после пожара с гибелью двух детей 2 и 4 лет в Воронеже, сообщили в областном СУСК РФ.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в Левобережном районе Воронежа в многоквартирном доме, погибли двое мальчиков, также пострадала их сестра — её госпитализировали. По данным прокуратуры, семья, в которой погибли дети, состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.
В Омске возбуждено уголовное дело по факту пожара, в котором погибла семья - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Вчера, 10:05
После смерти семьи при пожаре в Омске завели уголовное дело
"В ходе тушения пожара спасателями обнаружены тела двух мальчиков, 2018 и 2020 года рождения, без признаков жизни. Их сестра, 2016 года рождения, доставлена в медицинское учреждение с признаками отравления окисью углерода (угарного газа), ей оказывается необходимая помощь. 25-летней матери детей удалось вывести из горящей квартиры дома двоих несовершеннолетних сыновей", — сообщили в следственном управлении.
СУСК России по Воронежской области возбудило уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум лицам.
Сотрудник МЧС во время ликвидации пожара - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря, 18:25
Мать и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Туле
 
ПроисшествияВоронежРоссияВоронежская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала