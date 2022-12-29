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В Воронеже два ребенка погибли при пожаре в многоквартирном доме

В Воронеже два ребенка погибли при пожаре в многоквартирном доме - РИА Новости, 29.12.2022

В Воронеже два ребенка погибли при пожаре в многоквартирном доме

Два мальчика погибли в результате пожара в многоквартирном доме в Воронеже, ещё одного ребёнка госпитализировали, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T12:45

2022-12-29T12:45

2022-12-29T13:16

происшествия

александр гусев (государственный служащий)

воронеж

россия

воронежская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОРОНЕЖ, 29 дек - РИА Новости. Два мальчика погибли в результате пожара в многоквартирном доме в Воронеже, ещё одного ребёнка госпитализировали, сообщил губернатор Александр Гусев."Сегодня утром страшная трагедия произошла в жилом доме на улице Туполева в Воронеже. В одной из квартир случился пожар, жертвами которого стали двое маленьких мальчиков. Еще один ребенок — девочка — доставлен в больницу. Врачи борются за ее жизнь… Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших детей", — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.Глава региона добавил, что по предварительным данным, причина пожара бытовая. Точную причину предстоит установить.Прокуратура Воронежской области в свою очередь сообщила, что следственные органы уже проводят процессуальную проверку по факту произошедшего. По данным ведомства, семья, в которой погибли дети, состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. В пресс-службе СУСК России по Воронежской области сообщили РИА Новости, что на месте происшествия уже работают следователи.По данным МЧС, пожар охватил 16 квадратных метров и был ликвидирован в течение 30 минут после поступления информации о происшествии.

https://ria.ru/20221229/petarda-1842175918.html

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воронеж

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происшествия, александр гусев (государственный служащий), воронеж, россия, воронежская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)