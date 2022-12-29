https://ria.ru/20221229/pozhar-1842165991.html
В Воронеже два ребенка погибли при пожаре в многоквартирном доме
В Воронеже два ребенка погибли при пожаре в многоквартирном доме - РИА Новости, 29.12.2022
В Воронеже два ребенка погибли при пожаре в многоквартирном доме
Два мальчика погибли в результате пожара в многоквартирном доме в Воронеже, ещё одного ребёнка госпитализировали, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T12:45
2022-12-29T12:45
2022-12-29T13:16
происшествия
александр гусев (государственный служащий)
воронеж
россия
воронежская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg
ВОРОНЕЖ, 29 дек - РИА Новости. Два мальчика погибли в результате пожара в многоквартирном доме в Воронеже, ещё одного ребёнка госпитализировали, сообщил губернатор Александр Гусев."Сегодня утром страшная трагедия произошла в жилом доме на улице Туполева в Воронеже. В одной из квартир случился пожар, жертвами которого стали двое маленьких мальчиков. Еще один ребенок — девочка — доставлен в больницу. Врачи борются за ее жизнь… Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших детей", — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.Глава региона добавил, что по предварительным данным, причина пожара бытовая. Точную причину предстоит установить.Прокуратура Воронежской области в свою очередь сообщила, что следственные органы уже проводят процессуальную проверку по факту произошедшего. По данным ведомства, семья, в которой погибли дети, состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. В пресс-службе СУСК России по Воронежской области сообщили РИА Новости, что на месте происшествия уже работают следователи.По данным МЧС, пожар охватил 16 квадратных метров и был ликвидирован в течение 30 минут после поступления информации о происшествии.
https://ria.ru/20221229/petarda-1842175918.html
https://ria.ru/20221229/pozhar-1842134906.html
воронеж
россия
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b3d45ab1049d9c6a481d01ff81f8634.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр гусев (государственный служащий), воронеж, россия, воронежская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Александр Гусев (государственный служащий), Воронеж, Россия, Воронежская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:45 29.12.2022 (обновлено: 13:16 29.12.2022)
В Воронеже два ребенка погибли при пожаре в многоквартирном доме
Два ребенка погибли при пожаре в многоквартирном доме Воронежа, еще один госпитализирован