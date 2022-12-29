https://ria.ru/20221229/pozhar-1842134906.html
В Саратове загорелась детская поликлиника
В Саратове загорелась детская поликлиника - РИА Новости, 29.12.2022
В Саратове загорелась детская поликлиника
Возгорание произошло в кабинете УЗИ детской поликлиники №4 в Саратове, из здания эвакуированы 60 человек, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T11:40
2022-12-29T11:40
2022-12-29T11:40
происшествия
саратов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
саратовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16901/22/169012285_0:4:2598:1465_1920x0_80_0_0_808b2580956a7a3b860fd32653912b3e.jpg
САРАТОВ, 29 дек - РИА Новости. Возгорание произошло в кабинете УЗИ детской поликлиники №4 в Саратове, из здания эвакуированы 60 человек, сообщили в региональном главке МЧС. Сообщение о возгорании в здании на улице Наумовская, 39А, поступило в 9.30 (8.30 мск). "Выехали на загорание на втором этаже в кабинете УЗИ в трехэтажном здании детской поликлиники №4. Площадь - 1 квадратный метр. Силы и средства автоматом выезжали по вызову №2. С места - отбой вызову №2, ликвидация (возгорания) до прибытия. Силами администрации (поликлиники) выведено на свежий воздух 60 человек. Причина - короткое замыкание электросети", - сказали журналистам в пресс-службе главка.
https://ria.ru/20221229/vykhlop-1842112325.html
саратов
россия
саратовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16901/22/169012285_0:0:2598:1950_1920x0_80_0_0_7afe5ece33a0bd50add7bbc50c5f9b16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, саратовская область
Происшествия, Саратов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Саратовская область
В Саратове загорелась детская поликлиника
В Саратове детскую поликлинику эвакуировали из-за пожара в кабинете УЗИ