https://ria.ru/20221229/pozhar-1842134906.html

В Саратове загорелась детская поликлиника

В Саратове загорелась детская поликлиника - РИА Новости, 29.12.2022

В Саратове загорелась детская поликлиника

Возгорание произошло в кабинете УЗИ детской поликлиники №4 в Саратове, из здания эвакуированы 60 человек, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T11:40

2022-12-29T11:40

2022-12-29T11:40

происшествия

саратов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

саратовская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/16901/22/169012285_0:4:2598:1465_1920x0_80_0_0_808b2580956a7a3b860fd32653912b3e.jpg

САРАТОВ, 29 дек - РИА Новости. Возгорание произошло в кабинете УЗИ детской поликлиники №4 в Саратове, из здания эвакуированы 60 человек, сообщили в региональном главке МЧС. Сообщение о возгорании в здании на улице Наумовская, 39А, поступило в 9.30 (8.30 мск). "Выехали на загорание на втором этаже в кабинете УЗИ в трехэтажном здании детской поликлиники №4. Площадь - 1 квадратный метр. Силы и средства автоматом выезжали по вызову №2. С места - отбой вызову №2, ликвидация (возгорания) до прибытия. Силами администрации (поликлиники) выведено на свежий воздух 60 человек. Причина - короткое замыкание электросети", - сказали журналистам в пресс-службе главка.

https://ria.ru/20221229/vykhlop-1842112325.html

саратов

россия

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, саратовская область