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В Саратове загорелась детская поликлиника - РИА Новости, 29.12.2022
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В Саратове загорелась детская поликлиника
В Саратове загорелась детская поликлиника - РИА Новости, 29.12.2022
В Саратове загорелась детская поликлиника
Возгорание произошло в кабинете УЗИ детской поликлиники №4 в Саратове, из здания эвакуированы 60 человек, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T11:40
2022-12-29T11:40
происшествия
саратов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
саратовская область
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САРАТОВ, 29 дек - РИА Новости. Возгорание произошло в кабинете УЗИ детской поликлиники №4 в Саратове, из здания эвакуированы 60 человек, сообщили в региональном главке МЧС. Сообщение о возгорании в здании на улице Наумовская, 39А, поступило в 9.30 (8.30 мск). "Выехали на загорание на втором этаже в кабинете УЗИ в трехэтажном здании детской поликлиники №4. Площадь - 1 квадратный метр. Силы и средства автоматом выезжали по вызову №2. С места - отбой вызову №2, ликвидация (возгорания) до прибытия. Силами администрации (поликлиники) выведено на свежий воздух 60 человек. Причина - короткое замыкание электросети", - сказали журналистам в пресс-службе главка.
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саратов
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происшествия, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, саратовская область
Происшествия, Саратов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Саратовская область
11:40 29.12.2022
 
В Саратове загорелась детская поликлиника

В Саратове детскую поликлинику эвакуировали из-за пожара в кабинете УЗИ

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкКнопка пожарной тревоги
Кнопка пожарной тревоги - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Кнопка пожарной тревоги. Архивное фото
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САРАТОВ, 29 дек - РИА Новости. Возгорание произошло в кабинете УЗИ детской поликлиники №4 в Саратове, из здания эвакуированы 60 человек, сообщили в региональном главке МЧС.
Сообщение о возгорании в здании на улице Наумовская, 39А, поступило в 9.30 (8.30 мск).
"Выехали на загорание на втором этаже в кабинете УЗИ в трехэтажном здании детской поликлиники №4. Площадь - 1 квадратный метр. Силы и средства автоматом выезжали по вызову №2. С места - отбой вызову №2, ликвидация (возгорания) до прибытия. Силами администрации (поликлиники) выведено на свежий воздух 60 человек. Причина - короткое замыкание электросети", - сказали журналистам в пресс-службе главка.
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