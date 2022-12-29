07:27 29.12.2022 (обновлено: 11:16 29.12.2022)
При пожаре в казино в Камбодже погибли десять человек, пишут СМИ
Phnom Penh Post: не менее десяти человек погибли в результате пожара в казино в Камбодже
© AFP 2022 / STRПожар в казино-отеле Grand Diamond City hotel-casino на камбоджийской стороне пограничного перехода Пойпет на таиландско-камбоджийской границе. 29 декабря 2022
Пожар в казино-отеле Grand Diamond City hotel-casino на камбоджийской стороне пограничного перехода Пойпет на таиландско-камбоджийской границе. 29 декабря 2022
БАНГКОК, 29 дек – РИА Новости. Не менее 10 человек погибли, 30 человек получили ожоги и травмы в результате пожара в казино-отеле, расположенном на камбоджийской стороне пограничного перехода Пойпет на таиландско-камбоджийской границе, сообщает газета Phnom Penh Post.
Пожар в казино-отеле Grand Diamond City Casino, популярном среди таиландских игроков, начался в ночь на четверг и до сих пор не потушен, сообщает издание со ссылкой на местные власти.
"На настоящий момент не менее 10 человек погибли, еще 30 человек, получившие травмы, были доставлены в больницу города Араньяпратхет на территории Таиланда. Большинство погибших – работники казино, граждане Таиланда и Камбоджи", - сообщил изданию глава администрации камбоджийского города Пойпет Нем Пхэнг.
Он добавил, что на момент начала пожара в казино-отеле находились более 400 человек, как гостей, так и персонала.
Вице-президент Национального комитета Камбоджи по чрезвычайным ситуациям Кун Ким сообщил утром журналистам в Пномпене, что на место пожара направлена группа спасателей и вертолеты для спасения людей, которые не могут выбраться из горящего здания, сообщает газета.
Местные власти пока не могут ничего сообщить о причинах пожара, говорится в сообщении.