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При пожаре в казино в Камбодже погибли десять человек, пишут СМИ - РИА Новости, 29.12.2022
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Туризм
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При пожаре в казино в Камбодже погибли десять человек, пишут СМИ
При пожаре в казино в Камбодже погибли десять человек, пишут СМИ - РИА Новости, 29.12.2022
При пожаре в казино в Камбодже погибли десять человек, пишут СМИ
Не менее 10 человек погибли, 30 человек получили ожоги и травмы в результате пожара в казино-отеле, расположенном на камбоджийской стороне пограничного перехода РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T07:27
2022-12-29T11:16
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таиланд
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БАНГКОК, 29 дек – РИА Новости. Не менее 10 человек погибли, 30 человек получили ожоги и травмы в результате пожара в казино-отеле, расположенном на камбоджийской стороне пограничного перехода Пойпет на таиландско-камбоджийской границе, сообщает газета Phnom Penh Post. Пожар в казино-отеле Grand Diamond City Casino, популярном среди таиландских игроков, начался в ночь на четверг и до сих пор не потушен, сообщает издание со ссылкой на местные власти. "На настоящий момент не менее 10 человек погибли, еще 30 человек, получившие травмы, были доставлены в больницу города Араньяпратхет на территории Таиланда. Большинство погибших – работники казино, граждане Таиланда и Камбоджи", - сообщил изданию глава администрации камбоджийского города Пойпет Нем Пхэнг. Он добавил, что на момент начала пожара в казино-отеле находились более 400 человек, как гостей, так и персонала. Вице-президент Национального комитета Камбоджи по чрезвычайным ситуациям Кун Ким сообщил утром журналистам в Пномпене, что на место пожара направлена группа спасателей и вертолеты для спасения людей, которые не могут выбраться из горящего здания, сообщает газета. Местные власти пока не могут ничего сообщить о причинах пожара, говорится в сообщении.
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в мире, камбоджа, таиланд, пномпень, новости - туризм
В мире, Камбоджа, Таиланд, Пномпень, Туризм, Новости - Туризм
07:27 29.12.2022 (обновлено: 11:16 29.12.2022)
 
При пожаре в казино в Камбодже погибли десять человек, пишут СМИ

Phnom Penh Post: не менее десяти человек погибли в результате пожара в казино в Камбодже

© AFP 2022 / STRПожар в казино-отеле Grand Diamond City hotel-casino на камбоджийской стороне пограничного перехода Пойпет на таиландско-камбоджийской границе. 29 декабря 2022
Пожар в казино-отеле Grand Diamond City hotel-casino на камбоджийской стороне пограничного перехода Пойпет на таиландско-камбоджийской границе. 29 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© AFP 2022 / STR
Пожар в казино-отеле Grand Diamond City hotel-casino на камбоджийской стороне пограничного перехода Пойпет на таиландско-камбоджийской границе. 29 декабря 2022
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БАНГКОК, 29 дек – РИА Новости. Не менее 10 человек погибли, 30 человек получили ожоги и травмы в результате пожара в казино-отеле, расположенном на камбоджийской стороне пограничного перехода Пойпет на таиландско-камбоджийской границе, сообщает газета Phnom Penh Post.
Пожар в казино-отеле Grand Diamond City Casino, популярном среди таиландских игроков, начался в ночь на четверг и до сих пор не потушен, сообщает издание со ссылкой на местные власти.
"На настоящий момент не менее 10 человек погибли, еще 30 человек, получившие травмы, были доставлены в больницу города Араньяпратхет на территории Таиланда. Большинство погибших – работники казино, граждане Таиланда и Камбоджи", - сообщил изданию глава администрации камбоджийского города Пойпет Нем Пхэнг.
Он добавил, что на момент начала пожара в казино-отеле находились более 400 человек, как гостей, так и персонала.
Вице-президент Национального комитета Камбоджи по чрезвычайным ситуациям Кун Ким сообщил утром журналистам в Пномпене, что на место пожара направлена группа спасателей и вертолеты для спасения людей, которые не могут выбраться из горящего здания, сообщает газета.
Местные власти пока не могут ничего сообщить о причинах пожара, говорится в сообщении.
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