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При пожаре в казино в Камбодже погибли десять человек, пишут СМИ

При пожаре в казино в Камбодже погибли десять человек, пишут СМИ - РИА Новости, 29.12.2022

При пожаре в казино в Камбодже погибли десять человек, пишут СМИ

Не менее 10 человек погибли, 30 человек получили ожоги и травмы в результате пожара в казино-отеле, расположенном на камбоджийской стороне пограничного перехода РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T07:27

2022-12-29T07:27

2022-12-29T11:16

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БАНГКОК, 29 дек – РИА Новости. Не менее 10 человек погибли, 30 человек получили ожоги и травмы в результате пожара в казино-отеле, расположенном на камбоджийской стороне пограничного перехода Пойпет на таиландско-камбоджийской границе, сообщает газета Phnom Penh Post. Пожар в казино-отеле Grand Diamond City Casino, популярном среди таиландских игроков, начался в ночь на четверг и до сих пор не потушен, сообщает издание со ссылкой на местные власти. "На настоящий момент не менее 10 человек погибли, еще 30 человек, получившие травмы, были доставлены в больницу города Араньяпратхет на территории Таиланда. Большинство погибших – работники казино, граждане Таиланда и Камбоджи", - сообщил изданию глава администрации камбоджийского города Пойпет Нем Пхэнг. Он добавил, что на момент начала пожара в казино-отеле находились более 400 человек, как гостей, так и персонала. Вице-президент Национального комитета Камбоджи по чрезвычайным ситуациям Кун Ким сообщил утром журналистам в Пномпене, что на место пожара направлена группа спасателей и вертолеты для спасения людей, которые не могут выбраться из горящего здания, сообщает газета. Местные власти пока не могут ничего сообщить о причинах пожара, говорится в сообщении.

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в мире, камбоджа, таиланд, пномпень, новости - туризм