https://ria.ru/20221229/pozhar-1842078994.html

Во время пожара в пригороде Иркутска погибли трое детей

Во время пожара в пригороде Иркутска погибли трое детей - РИА Новости, 29.12.2022

Во время пожара в пригороде Иркутска погибли трое детей

Трое детей погибли во время пожара в частном доме поселка Маркова в Пригороде Иркутска, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T05:21

2022-12-29T05:21

2022-12-29T09:47

происшествия

жилье

иркутск

иркутская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ИРКУТСК, 29 дек – РИА Новости. Трое детей погибли во время пожара в частном доме поселка Маркова в Пригороде Иркутска, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. Сообщение о возгорании поступило в 07.25 (02.25 мск). На момент прибытия пожарных подразделений деревянный двухэтажный дом был полностью охвачен огнем. До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировалась женщина с ребенком. Отмечается, что в настоящее время открытое горение ликвидировано. Площадь пожара составила 72 квадратных метра. На месте работают пять пожарных расчетов. С родственниками погибших работают психологи МЧС России. На месте также работает прокурор Иркутского района.

https://ria.ru/20221228/pozhar-1842036320.html

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происшествия, жилье, иркутск, иркутская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)