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Во время пожара в пригороде Иркутска погибли трое детей - РИА Новости, 29.12.2022
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Во время пожара в пригороде Иркутска погибли трое детей
Во время пожара в пригороде Иркутска погибли трое детей - РИА Новости, 29.12.2022
Во время пожара в пригороде Иркутска погибли трое детей
Трое детей погибли во время пожара в частном доме поселка Маркова в Пригороде Иркутска, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T05:21
2022-12-29T09:47
происшествия
жилье
иркутск
иркутская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ИРКУТСК, 29 дек – РИА Новости. Трое детей погибли во время пожара в частном доме поселка Маркова в Пригороде Иркутска, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. Сообщение о возгорании поступило в 07.25 (02.25 мск). На момент прибытия пожарных подразделений деревянный двухэтажный дом был полностью охвачен огнем. До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировалась женщина с ребенком. Отмечается, что в настоящее время открытое горение ликвидировано. Площадь пожара составила 72 квадратных метра. На месте работают пять пожарных расчетов. С родственниками погибших работают психологи МЧС России. На месте также работает прокурор Иркутского района.
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происшествия, жилье, иркутск, иркутская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Иркутск, Иркутская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
05:21 29.12.2022 (обновлено: 09:47 29.12.2022)
 
Во время пожара в пригороде Иркутска погибли трое детей

МЧС: трое детей погибли во время пожара в частном доме в пригороде Иркутска

© Фото : ГУ МЧС по Иркутской областиНа месте пожара в посёлке Маркова Иркутского района
На месте пожара в посёлке Маркова Иркутского района - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© Фото : ГУ МЧС по Иркутской области
На месте пожара в посёлке Маркова Иркутского района
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ИРКУТСК, 29 дек – РИА Новости. Трое детей погибли во время пожара в частном доме поселка Маркова в Пригороде Иркутска, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.
Сообщение о возгорании поступило в 07.25 (02.25 мск). На момент прибытия пожарных подразделений деревянный двухэтажный дом был полностью охвачен огнем. До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировалась женщина с ребенком.
"По ее словам, в горящем доме остались трое детей. В ходе тушения пожара звеном газодымозащитной службы были обнаружены погибшие несовершеннолетние", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время открытое горение ликвидировано. Площадь пожара составила 72 квадратных метра. На месте работают пять пожарных расчетов. С родственниками погибших работают психологи МЧС России. На месте также работает прокурор Иркутского района.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
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В Омске при пожаре в многоквартирном доме погибла семья из трех человек
 
ПроисшествияЖильеИркутскИркутская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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