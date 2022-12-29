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Во время пожара в пригороде Иркутска погибли трое детей
Во время пожара в пригороде Иркутска погибли трое детей - РИА Новости, 29.12.2022
Во время пожара в пригороде Иркутска погибли трое детей
Трое детей погибли во время пожара в частном доме поселка Маркова в Пригороде Иркутска, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T05:21
2022-12-29T05:21
2022-12-29T09:47
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ИРКУТСК, 29 дек – РИА Новости. Трое детей погибли во время пожара в частном доме поселка Маркова в Пригороде Иркутска, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. Сообщение о возгорании поступило в 07.25 (02.25 мск). На момент прибытия пожарных подразделений деревянный двухэтажный дом был полностью охвачен огнем. До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировалась женщина с ребенком. Отмечается, что в настоящее время открытое горение ликвидировано. Площадь пожара составила 72 квадратных метра. На месте работают пять пожарных расчетов. С родственниками погибших работают психологи МЧС России. На месте также работает прокурор Иркутского района.
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происшествия, жилье, иркутск, иркутская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Иркутск, Иркутская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
05:21 29.12.2022 (обновлено: 09:47 29.12.2022)
Во время пожара в пригороде Иркутска погибли трое детей
МЧС: трое детей погибли во время пожара в частном доме в пригороде Иркутска