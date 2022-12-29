https://ria.ru/20221229/politika-1841864670.html
Похороны "слонов". Конгресс США рассорился из-за украинских денег
Похороны "слонов". Конгресс США рассорился из-за украинских денег - РИА Новости, 29.12.2022
Похороны "слонов". Конгресс США рассорился из-за украинских денег
Украина вновь вносит раздор в западные политические элиты. Конгресс согласовал бюджет, однако уступки Киеву, учтенные в документе, обострили ситуацию в... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T08:00
2022-12-29T08:00
2022-12-29T08:03
в мире
дональд трамп
митч макконнелл
джо байден
сша
украина
америка
конгресс сша
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин, Михаил Катков. Украина вновь вносит раздор в западные политические элиты. Конгресс согласовал бюджет, однако уступки Киеву, учтенные в документе, обострили ситуацию в Республиканской партии. О том, чем это чревато, — в материале РИА Новости.Украинский разрывДжо Байден подписал законопроект о бюджете на 2022-2023 финансовый год (начался в октябре) на сумму 1,7 триллиона долларов.Украине выделили 45 миллиардов. И это не считая 800 миллионов в отдельном оборонном бюджете.Перед ноябрьскими промежуточными выборами в конгресс республиканцы обещали, что помощь Киеву сократится.Однако, когда дошло до голосования, лидер "слонов" в сенате Митч Макконнелл призвал однопартийцев не блокировать предложение демократов. "Это впечатляющий результат, и, что более важно, это нужно нашей стране", — убеждал он.Надо сказать, что Макконнелл отказался поддержать некоторых республиканских кандидатов на выборах. В первую очередь тех, кому покровительствовал Дональд Трамп."Трампизм" расколол не только страну, но и Республиканскую партию.Движение MAGA (от лозунга Трампа "Make America Great Again": "Сделаем Америку вновь великой") — теперь, по сути, партия в партии. Это наиболее консервативная часть правых, выступающая за протекционизм, отказ от активной поддержки третьих стран и противодействие Китаю.Другие "слоны" гораздо ближе к "ослам" (демократам), чем к Трампу. Тот же Макконнелл. По их мнению, Трамп токсичен для партии. И неубедительное выступление на выборах в конгресс это лишь подтверждает — без агитации экс-президента, которому сейчас еще грозит и уголовное преследование, "слонам" точно было бы не хуже. Поэтому Макконнелл и идет на ситуативные соглашения с "ослами".Возвращение ТрампаДля самого Трампа разногласия среди однопартийцев — хороший повод для пиара.После принятия бюджета он обрушился с критикой на Макконнелла. Напомнил его прозвище "Старый ворон", предположил, что у демократов "должно быть что-то" на депутата от Кентукки, раз он так к ним лоялен.По мнению Трампа, если бы бюджет согласовывали в следующем году, в обновленном конгрессе (а там в палате представителей у республиканцев большинство), результат был бы "намного лучше"."Еще одна победа демократов. Митч, этого бы не случилось, если бы Трамп был президентом!" — заключил бывший глава государства.Сенаторы-республиканцы, входящие в MAGA, также осудили Макконнелла. И, по данным СМИ, даже пригрозили однопартийцам, пошедшим на сделку с демократами, не пропускать их инициативы в будущем."Наше руководство отвернулось от избирателей, республиканской базы, большинства сенаторов-республиканцев, — заявил в радиоэфире конгрессмен от штата Юта Майк Ли. — Такое бывало и раньше, но для меня это последняя капля. В следующем году все должно быть иначе".Рон Джонсон из Висконсина, в свою очередь, сравнил республиканцев, поддержавших бюджет, с "футбольной командой, которая проигрывает со счетом 60:0 и забивает на последних секундах, говоря, что это большой успех"."За пару лет демократы потратили триллионы. В этом нет никаких сомнений — их чрезмерные расходы спровоцировали инфляцию. Республиканцы же голосуют за увеличение расходов", — возмутился он.Избежать шатдаунаБюджет должны были согласовать еще в сентябре. Если бы законопроект не утвердили до конца года, в январе возник бы так называемый шатдаун — приостановка работы правительства.При отсутствии бюджета государственные службы США имеют право не выполнять свои функции. Прецеденты были по меньшей мере 20 раз, и, что показательно, — в большинстве случаев при президентах-республиканцах.Поэтому с репутационной точки зрения компромисс Макконнелла — на пользу "слонам", которых теперь не обвинят в шатдауне. Но дальнейший расклад сил определится уже в обновленном конгрессе.Шансы для БайденаНынешний состав доживает последние дни, при этом республиканцы и демократы сделали уже все, что от них зависело в этом созыве, уверен директор Фонда Франклина Рузвельта по изучению США при МГУ Юрий Рогулев. В частности, Байден смог заставить не только принять бюджет, но и расширить помощь Украине. Так как с этим были проблемы, в США пришлось лететь Владимиру Зеленскому."Как республиканцы поведут себя в 2023-м, мы не знаем. Сейчас они спорят друг с другом, но через несколько дней "слоны" получат большинство в палате представителей, соответственно, цена сильно повысится", — рассуждает эксперт.Вместе с тем он подчеркивает что по поводу России у демократов и республиканцев расхождений нет. К тому же американский парламент в принципе отличается жесткой партийной дисциплиной. В частности, там есть своеобразные "кнуты", помогающие следить за тем, чтобы все голосовали правильно.Заведующая сектором внешней и внутренней политики США ИМЭМО РАН Виктория Журавлева считает, что главная проблема республиканцев — неспособность определиться с Трампом. У экс-президента отмобилизованный и активный электорат. Кроме того, его взгляды как минимум близки консервативному крылу партии. Но Трамп отпугивает менее радикальных избирателей."В новом созыве палаты представителей республиканцев всего на пять человек больше, чем демократов. В сенате у них и вовсе меньшинство. Хотя накануне промежуточных выборов СМИ писали, что Демократическую партию вообще "смоет" из конгресса", — напомнила Журавлева.В результате демократы будут чувствовать себя в парламенте намного лучше, чем республиканцы, которых раздирают внутренние противоречия. В конце концов, предупреждает эксперт, это может привести к тому, что Байден, несмотря на возраст, переизберется на второй срок.
https://ria.ru/20221223/ssha-1840988038.html
https://ria.ru/20221221/politika-1840062689.html
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в мире, дональд трамп, митч макконнелл, джо байден, сша, украина, америка, конгресс сша
В мире, Дональд Трамп, Митч Макконнелл, Джо Байден, США, Украина, Америка, Конгресс США
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин, Михаил Катков. Украина вновь вносит раздор в западные политические элиты. Конгресс согласовал бюджет, однако уступки Киеву, учтенные в документе, обострили ситуацию в Республиканской партии. О том, чем это чревато, — в материале РИА Новости.
Джо Байден подписал законопроект о бюджете на 2022-2023 финансовый год (начался в октябре) на сумму 1,7 триллиона долларов.
Украине выделили 45 миллиардов. И это не считая 800 миллионов в отдельном оборонном бюджете.
Перед ноябрьскими промежуточными выборами в конгресс республиканцы обещали, что помощь Киеву сократится.
Однако, когда дошло до голосования, лидер "слонов" в сенате Митч Макконнелл призвал однопартийцев не блокировать предложение демократов. "Это впечатляющий результат, и, что более важно, это нужно нашей стране", — убеждал он.
Надо сказать, что Макконнелл отказался поддержать некоторых республиканских кандидатов на выборах. В первую очередь тех, кому покровительствовал Дональд Трамп.
"Трампизм" расколол не только страну, но и Республиканскую партию.
Движение MAGA (от лозунга Трампа "Make America Great Again": "Сделаем Америку вновь великой") — теперь, по сути, партия в партии. Это наиболее консервативная часть правых, выступающая за протекционизм, отказ от активной поддержки третьих стран и противодействие Китаю.
Другие "слоны" гораздо ближе к "ослам" (демократам), чем к Трампу. Тот же Макконнелл. По их мнению, Трамп токсичен для партии. И неубедительное выступление на выборах в конгресс это лишь подтверждает — без агитации экс-президента, которому сейчас еще грозит и уголовное преследование, "слонам" точно было бы не хуже. Поэтому Макконнелл и идет на ситуативные соглашения с "ослами".
Для самого Трампа разногласия среди однопартийцев — хороший повод для пиара.
После принятия бюджета он обрушился с критикой на Макконнелла. Напомнил его прозвище "Старый ворон", предположил, что у демократов "должно быть что-то" на депутата от Кентукки, раз он так к ним лоялен.
По мнению Трампа, если бы бюджет согласовывали в следующем году, в обновленном конгрессе (а там в палате представителей у республиканцев большинство), результат был бы "намного лучше".
"Еще одна победа демократов. Митч, этого бы не случилось, если бы Трамп был президентом!" — заключил бывший глава государства.
Сенаторы-республиканцы, входящие в MAGA, также осудили Макконнелла. И, по данным СМИ, даже пригрозили однопартийцам, пошедшим на сделку с демократами, не пропускать их инициативы в будущем.
"Наше руководство отвернулось от избирателей, республиканской базы, большинства сенаторов-республиканцев, — заявил в радиоэфире конгрессмен от штата Юта Майк Ли. — Такое бывало и раньше, но для меня это последняя капля. В следующем году все должно быть иначе".
Рон Джонсон из Висконсина, в свою очередь, сравнил республиканцев, поддержавших бюджет, с "футбольной командой, которая проигрывает со счетом 60:0 и забивает на последних секундах, говоря, что это большой успех".
"За пару лет демократы потратили триллионы. В этом нет никаких сомнений — их чрезмерные расходы спровоцировали инфляцию. Республиканцы же голосуют за увеличение расходов", — возмутился он.
Бюджет должны были согласовать еще в сентябре. Если бы законопроект не утвердили до конца года, в январе возник бы так называемый шатдаун — приостановка работы правительства.
При отсутствии бюджета государственные службы США имеют право не выполнять свои функции. Прецеденты были по меньшей мере 20 раз, и, что показательно, — в большинстве случаев при президентах-республиканцах.
Поэтому с репутационной точки зрения компромисс Макконнелла — на пользу "слонам", которых теперь не обвинят в шатдауне. Но дальнейший расклад сил определится уже в обновленном конгрессе.
Нынешний состав доживает последние дни, при этом республиканцы и демократы сделали уже все, что от них зависело в этом созыве, уверен директор Фонда Франклина Рузвельта по изучению США при МГУ Юрий Рогулев. В частности, Байден смог заставить не только принять бюджет, но и расширить помощь Украине. Так как с этим были проблемы, в США пришлось лететь Владимиру Зеленскому.
"Как республиканцы поведут себя в 2023-м, мы не знаем. Сейчас они спорят друг с другом, но через несколько дней "слоны" получат большинство в палате представителей, соответственно, цена сильно повысится", — рассуждает эксперт.
Вместе с тем он подчеркивает что по поводу России у демократов и республиканцев расхождений нет. К тому же американский парламент в принципе отличается жесткой партийной дисциплиной. В частности, там есть своеобразные "кнуты", помогающие следить за тем, чтобы все голосовали правильно.
Заведующая сектором внешней и внутренней политики США ИМЭМО РАН Виктория Журавлева считает, что главная проблема республиканцев — неспособность определиться с Трампом. У экс-президента отмобилизованный и активный электорат. Кроме того, его взгляды как минимум близки консервативному крылу партии. Но Трамп отпугивает менее радикальных избирателей.
"В новом созыве палаты представителей республиканцев всего на пять человек больше, чем демократов. В сенате у них и вовсе меньшинство. Хотя накануне промежуточных выборов СМИ писали, что Демократическую партию вообще "смоет" из конгресса", — напомнила Журавлева.
В результате демократы будут чувствовать себя в парламенте намного лучше, чем республиканцы, которых раздирают внутренние противоречия. В конце концов, предупреждает эксперт, это может привести к тому, что Байден, несмотря на возраст, переизберется на второй срок.