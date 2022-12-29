https://ria.ru/20221229/politika-1841864670.html

Похороны "слонов". Конгресс США рассорился из-за украинских денег

Похороны "слонов". Конгресс США рассорился из-за украинских денег - РИА Новости, 29.12.2022

Похороны "слонов". Конгресс США рассорился из-за украинских денег

Украина вновь вносит раздор в западные политические элиты. Конгресс согласовал бюджет, однако уступки Киеву, учтенные в документе, обострили ситуацию в... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T08:00

2022-12-29T08:00

2022-12-29T08:03

в мире

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митч макконнелл

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин, Михаил Катков. Украина вновь вносит раздор в западные политические элиты. Конгресс согласовал бюджет, однако уступки Киеву, учтенные в документе, обострили ситуацию в Республиканской партии. О том, чем это чревато, — в материале РИА Новости.Украинский разрывДжо Байден подписал законопроект о бюджете на 2022-2023 финансовый год (начался в октябре) на сумму 1,7 триллиона долларов.Украине выделили 45 миллиардов. И это не считая 800 миллионов в отдельном оборонном бюджете.Перед ноябрьскими промежуточными выборами в конгресс республиканцы обещали, что помощь Киеву сократится.Однако, когда дошло до голосования, лидер "слонов" в сенате Митч Макконнелл призвал однопартийцев не блокировать предложение демократов. "Это впечатляющий результат, и, что более важно, это нужно нашей стране", — убеждал он.Надо сказать, что Макконнелл отказался поддержать некоторых республиканских кандидатов на выборах. В первую очередь тех, кому покровительствовал Дональд Трамп."Трампизм" расколол не только страну, но и Республиканскую партию.Движение MAGA (от лозунга Трампа "Make America Great Again": "Сделаем Америку вновь великой") — теперь, по сути, партия в партии. Это наиболее консервативная часть правых, выступающая за протекционизм, отказ от активной поддержки третьих стран и противодействие Китаю.Другие "слоны" гораздо ближе к "ослам" (демократам), чем к Трампу. Тот же Макконнелл. По их мнению, Трамп токсичен для партии. И неубедительное выступление на выборах в конгресс это лишь подтверждает — без агитации экс-президента, которому сейчас еще грозит и уголовное преследование, "слонам" точно было бы не хуже. Поэтому Макконнелл и идет на ситуативные соглашения с "ослами".Возвращение ТрампаДля самого Трампа разногласия среди однопартийцев — хороший повод для пиара.После принятия бюджета он обрушился с критикой на Макконнелла. Напомнил его прозвище "Старый ворон", предположил, что у демократов "должно быть что-то" на депутата от Кентукки, раз он так к ним лоялен.По мнению Трампа, если бы бюджет согласовывали в следующем году, в обновленном конгрессе (а там в палате представителей у республиканцев большинство), результат был бы "намного лучше"."Еще одна победа демократов. Митч, этого бы не случилось, если бы Трамп был президентом!" — заключил бывший глава государства.Сенаторы-республиканцы, входящие в MAGA, также осудили Макконнелла. И, по данным СМИ, даже пригрозили однопартийцам, пошедшим на сделку с демократами, не пропускать их инициативы в будущем."Наше руководство отвернулось от избирателей, республиканской базы, большинства сенаторов-республиканцев, — заявил в радиоэфире конгрессмен от штата Юта Майк Ли. — Такое бывало и раньше, но для меня это последняя капля. В следующем году все должно быть иначе".Рон Джонсон из Висконсина, в свою очередь, сравнил республиканцев, поддержавших бюджет, с "футбольной командой, которая проигрывает со счетом 60:0 и забивает на последних секундах, говоря, что это большой успех"."За пару лет демократы потратили триллионы. В этом нет никаких сомнений — их чрезмерные расходы спровоцировали инфляцию. Республиканцы же голосуют за увеличение расходов", — возмутился он.Избежать шатдаунаБюджет должны были согласовать еще в сентябре. Если бы законопроект не утвердили до конца года, в январе возник бы так называемый шатдаун — приостановка работы правительства.При отсутствии бюджета государственные службы США имеют право не выполнять свои функции. Прецеденты были по меньшей мере 20 раз, и, что показательно, — в большинстве случаев при президентах-республиканцах.Поэтому с репутационной точки зрения компромисс Макконнелла — на пользу "слонам", которых теперь не обвинят в шатдауне. Но дальнейший расклад сил определится уже в обновленном конгрессе.Шансы для БайденаНынешний состав доживает последние дни, при этом республиканцы и демократы сделали уже все, что от них зависело в этом созыве, уверен директор Фонда Франклина Рузвельта по изучению США при МГУ Юрий Рогулев. В частности, Байден смог заставить не только принять бюджет, но и расширить помощь Украине. Так как с этим были проблемы, в США пришлось лететь Владимиру Зеленскому."Как республиканцы поведут себя в 2023-м, мы не знаем. Сейчас они спорят друг с другом, но через несколько дней "слоны" получат большинство в палате представителей, соответственно, цена сильно повысится", — рассуждает эксперт.Вместе с тем он подчеркивает что по поводу России у демократов и республиканцев расхождений нет. К тому же американский парламент в принципе отличается жесткой партийной дисциплиной. В частности, там есть своеобразные "кнуты", помогающие следить за тем, чтобы все голосовали правильно.Заведующая сектором внешней и внутренней политики США ИМЭМО РАН Виктория Журавлева считает, что главная проблема республиканцев — неспособность определиться с Трампом. У экс-президента отмобилизованный и активный электорат. Кроме того, его взгляды как минимум близки консервативному крылу партии. Но Трамп отпугивает менее радикальных избирателей."В новом созыве палаты представителей республиканцев всего на пять человек больше, чем демократов. В сенате у них и вовсе меньшинство. Хотя накануне промежуточных выборов СМИ писали, что Демократическую партию вообще "смоет" из конгресса", — напомнила Журавлева.В результате демократы будут чувствовать себя в парламенте намного лучше, чем республиканцы, которых раздирают внутренние противоречия. В конце концов, предупреждает эксперт, это может привести к тому, что Байден, несмотря на возраст, переизберется на второй срок.

https://ria.ru/20221223/ssha-1840988038.html

https://ria.ru/20221221/politika-1840062689.html

https://ria.ru/20221216/bayden-1839324080.html

https://ria.ru/20221102/politika-1828451592.html

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в мире, дональд трамп, митч макконнелл, джо байден, сша, украина, америка, конгресс сша