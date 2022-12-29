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В Мордовии открыли обновленные поликлиники для детей и взрослых - РИА Новости, 29.12.2022
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Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20221229/polikliniki-1842289844.html
В Мордовии открыли обновленные поликлиники для детей и взрослых
В Мордовии открыли обновленные поликлиники для детей и взрослых - РИА Новости, 29.12.2022
В Мордовии открыли обновленные поликлиники для детей и взрослых
Поликлинику открыли в Краснослободске после капитального ремонта накануне Нового года, новое здание детской поликлиники №2 приняло первых маленьких пациентов в... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T17:25
2022-12-29T17:25
республика мордовия
артем здунов
саранск
россия
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Поликлинику открыли в Краснослободске после капитального ремонта накануне Нового года, новое здание детской поликлиники №2 приняло первых маленьких пациентов в Саранске, сообщает пресс-служба главы Мордовии. В поликлинике Краснослободской районной больницы протекала крыша, были проблемы с инженерными сетями. Средства на ремонт здания были выделены в 2021 году, общая стоимость работ составила почти 80 миллионов рублей. "Строители заменили кровлю, сети водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения, вентиляции, полностью обновили внутреннюю отделку, установили современную противопожарную и охранную системы. Теперь поликлиника соответствует всем требованиям и стандартам оказания медицинской помощи, здесь созданы все условия для комфортной работы медиков и нахождения пациентов", - говорится в сообщении. Оценить работу строителей приехал глава Мордовии Артём Здунов. Он побеседовал с медицинскими работниками и пациентами, которые пришли на прием, осмотрел лечебные кабинеты, в том числе кабинет офтальмолога и кабинет УЗИ. Новое оборудование, которое здесь установлено, позволяет проводить качественную диагностику и не отправлять пациентов в Саранск. "Благодаря нацпроекту, который реализуется по поручению президента России, в районных больницах появляется оборудование, которое позволяет людям для диагностики не ездить куда-то, а делать это прямо здесь. Обновленная поликлиника будет служить людям долгие годы", - приводятся в сообщении слова Здунова. Накануне Нового года распахнуло свои двери комфортное и просторное здание детской поликлиники №2 в юго-западной части Саранска. Теперь дети и подростки будут получать медицинскую помощь в максимально комфортных условиях. Детская поликлиника №2 работает с 1971 года, обслуживает почти 15 тысяч детей в возрасте до 17 лет. На протяжении долгих лет медицинские специалисты располагались в трех помещениях в жилых домах, находящихся в разных точках района. Это вызывало массу нареканий от пациентов и доставляло родителям существенные неудобства. Переезд учреждения в новое здание площадью почти 3 тысячи квадратных метров позволил объединить все службы в одном месте. Капитальный ремонт здания на территории клинической больницы №4 провели в рамках программы по модернизации первичного звена здравоохранения, оснастили поликлинику современным медицинским оборудованием. Каждый участковый педиатр теперь имеет отдельное рабочее место - ранее в одном кабинете работали по три доктора. Полноценная игровая зона создана в кабинете здорового ребенка. Здесь мамы могут пеленать и кормить малышей, провести контрольное взвешивание. В поликлинике оборудована также современная клинико-диагностическая лаборатория, используется единая лабораторная информационная система. Она позволяет оперативно проводить исследование анализов, электронно доставлять результаты специалистам и видеть состояние маленьких пациентов в динамике. "На эту поликлинику приходилась очень большая нагрузка, при том, что размещалось учреждения всего на тысяче квадратных метров. Сейчас у них большое здание. Я посмотрел, как работают педиатры, ведется прием. Это не новое здание, но обходя его, этого даже не заметишь: оно полностью приведено в соответствие с современными требованиями. Такую работу в республике будем продолжать в рамках федеральных проектов", - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии. Программа по модернизации учреждений здравоохранений первичного звена действует до 2025 года, но Мордовия реализует ее с существенным опережением. В 2023 году завершится ремонт поликлиник в Рузаевке и Комсомольском, готовится проектно-сметная документация для капремонта еще 10 поликлиник в Саранске и районах республики.
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артем здунов, саранск, россия, республика мордовия
Республика Мордовия, Артем Здунов, Саранск, Россия, Республика Мордовия
17:25 29.12.2022
 

В Мордовии открыли обновленные поликлиники для детей и взрослых

© Фото : Официальный телеграм-канал Главы Республики МордовияОткрытие поликлиник №2 в Саранске
Открытие поликлиник №2 в Саранске - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© Фото : Официальный телеграм-канал Главы Республики Мордовия
Открытие поликлиник №2 в Саранске
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Поликлинику открыли в Краснослободске после капитального ремонта накануне Нового года, новое здание детской поликлиники №2 приняло первых маленьких пациентов в Саранске, сообщает пресс-служба главы Мордовии.
В поликлинике Краснослободской районной больницы протекала крыша, были проблемы с инженерными сетями. Средства на ремонт здания были выделены в 2021 году, общая стоимость работ составила почти 80 миллионов рублей.
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"Строители заменили кровлю, сети водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения, вентиляции, полностью обновили внутреннюю отделку, установили современную противопожарную и охранную системы. Теперь поликлиника соответствует всем требованиям и стандартам оказания медицинской помощи, здесь созданы все условия для комфортной работы медиков и нахождения пациентов", - говорится в сообщении.
Оценить работу строителей приехал глава Мордовии Артём Здунов. Он побеседовал с медицинскими работниками и пациентами, которые пришли на прием, осмотрел лечебные кабинеты, в том числе кабинет офтальмолога и кабинет УЗИ. Новое оборудование, которое здесь установлено, позволяет проводить качественную диагностику и не отправлять пациентов в Саранск.
"Благодаря нацпроекту, который реализуется по поручению президента России, в районных больницах появляется оборудование, которое позволяет людям для диагностики не ездить куда-то, а делать это прямо здесь. Обновленная поликлиника будет служить людям долгие годы", - приводятся в сообщении слова Здунова.
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Накануне Нового года распахнуло свои двери комфортное и просторное здание детской поликлиники №2 в юго-западной части Саранска. Теперь дети и подростки будут получать медицинскую помощь в максимально комфортных условиях. Детская поликлиника №2 работает с 1971 года, обслуживает почти 15 тысяч детей в возрасте до 17 лет. На протяжении долгих лет медицинские специалисты располагались в трех помещениях в жилых домах, находящихся в разных точках района. Это вызывало массу нареканий от пациентов и доставляло родителям существенные неудобства. Переезд учреждения в новое здание площадью почти 3 тысячи квадратных метров позволил объединить все службы в одном месте.
Капитальный ремонт здания на территории клинической больницы №4 провели в рамках программы по модернизации первичного звена здравоохранения, оснастили поликлинику современным медицинским оборудованием. Каждый участковый педиатр теперь имеет отдельное рабочее место - ранее в одном кабинете работали по три доктора. Полноценная игровая зона создана в кабинете здорового ребенка. Здесь мамы могут пеленать и кормить малышей, провести контрольное взвешивание. В поликлинике оборудована также современная клинико-диагностическая лаборатория, используется единая лабораторная информационная система. Она позволяет оперативно проводить исследование анализов, электронно доставлять результаты специалистам и видеть состояние маленьких пациентов в динамике.
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"На эту поликлинику приходилась очень большая нагрузка, при том, что размещалось учреждения всего на тысяче квадратных метров. Сейчас у них большое здание. Я посмотрел, как работают педиатры, ведется прием. Это не новое здание, но обходя его, этого даже не заметишь: оно полностью приведено в соответствие с современными требованиями. Такую работу в республике будем продолжать в рамках федеральных проектов", - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии.
Программа по модернизации учреждений здравоохранений первичного звена действует до 2025 года, но Мордовия реализует ее с существенным опережением. В 2023 году завершится ремонт поликлиник в Рузаевке и Комсомольском, готовится проектно-сметная документация для капремонта еще 10 поликлиник в Саранске и районах республики.
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Республика МордовияАртем ЗдуновСаранскРоссияРеспублика Мордовия
 
 
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