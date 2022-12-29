https://ria.ru/20221229/pogoda-1842291832.html
Синоптики пообещали москвичам "рубиновый" январь
Синоптики пообещали москвичам "рубиновый" январь - РИА Новости, 29.12.2022
Синоптики пообещали москвичам "рубиновый" январь
Москву ждёт "рубиновый" январь, среднемесячная температура прогнозируется на 4-5 градусов теплее нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T17:30
2022-12-29T17:30
2022-12-29T18:24
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погода
евгений тишковец
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Москву ждёт "рубиновый" январь, среднемесячная температура прогнозируется на 4-5 градусов теплее нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Тёплый финал декабря будет по эстафете передан грядущему январю с бонусом. Новый год стартует с рекордного тепла, которого не было в Москве ровно полвека. В условиях дождливой погоды дневная температура воздуха в городе повысится до плюс 3 - плюс 5, а это претензия на рекорд, который держится с 1973 года, когда метеорологи на метеостанции ВДНХ зафиксировали температурный максимум плюс 4,2. При такой оттепели к началу следующего года 30-сантиметровые сугробы сдуются до 20-сантиметровых с последующим ростом до положенной нормы", - рассказал Тишковец.Он отметил, что 1 января оттепели случаются не так редко, как кажется на первый взгляд. По статистике, в первый день года столбики термометров превышают нулевую отметку в среднем 1 раз в 3 года."В целом среднемесячная температура января прогнозируется на 4-5 градусов теплее многолетних значений, что для середины зимы является существенной аномалией. На карте такое температурное отклонение выглядит рубиновым цветом, как пятиконечные рубиновые звезды башен Московского Кремля", - подчеркнул он.Тишковец отметил, что количество осадков будет соответствовать показателям метеостатистики. По климату в январе ночная температура воздуха для Москвы - минус 8 - минус 13, дневная - минус 3 - минус 8 по Цельсию. Норма осадков – 42 миллиметра. Норма сугробов - 20-33 сантиметров."Кстати, теплее нормы в январе будет практически на всей территории России с наиболее ярко выраженной положительной аномалией на Русской равнине, а также в Центральной и Восточной Сибири, и с наименьшим отклонением от нормы - на Урале, северо-востоке Якутии и Чукотке", - добавил метеоролог.
https://ria.ru/20221229/ottepel-1842135748.html
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общество, москва, погода, евгений тишковец, россия, восточная сибирь
Общество, Москва, Погода, Евгений Тишковец, Россия, Восточная Сибирь
17:30 29.12.2022 (обновлено: 18:24 29.12.2022)
Синоптики пообещали москвичам "рубиновый" январь
Синоптик: в Москве в январе температура будет на несколько градусов выше нормы
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Москву ждёт "рубиновый" январь, среднемесячная температура прогнозируется на 4-5 градусов теплее нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Тёплый финал декабря будет по эстафете передан грядущему январю с бонусом. Новый год стартует с рекордного тепла, которого не было в Москве ровно полвека. В условиях дождливой погоды дневная температура воздуха в городе повысится до плюс 3 - плюс 5, а это претензия на рекорд, который держится с 1973 года, когда метеорологи на метеостанции ВДНХ зафиксировали температурный максимум плюс 4,2. При такой оттепели к началу следующего года 30-сантиметровые сугробы сдуются до 20-сантиметровых с последующим ростом до положенной нормы", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что 1 января оттепели случаются не так редко, как кажется на первый взгляд. По статистике, в первый день года столбики термометров превышают нулевую отметку в среднем 1 раз в 3 года.
"В целом среднемесячная температура января прогнозируется на 4-5 градусов теплее многолетних значений, что для середины зимы является существенной аномалией. На карте такое температурное отклонение выглядит рубиновым цветом, как пятиконечные рубиновые звезды башен Московского Кремля", - подчеркнул он.
Тишковец отметил, что количество осадков будет соответствовать показателям метеостатистики. По климату в январе ночная температура воздуха для Москвы - минус 8 - минус 13, дневная - минус 3 - минус 8 по Цельсию. Норма осадков – 42 миллиметра. Норма сугробов - 20-33 сантиметров.
"Кстати, теплее нормы в январе будет практически на всей территории России
с наиболее ярко выраженной положительной аномалией на Русской равнине, а также в Центральной и Восточной Сибири
, и с наименьшим отклонением от нормы - на Урале
, северо-востоке Якутии и Чукотке", - добавил метеоролог.