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В Москве в четверг ожидается облачная погода и небольшой снег - РИА Новости, 29.12.2022
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В Москве в четверг ожидается облачная погода и небольшой снег
В Москве в четверг ожидается облачная погода и небольшой снег - РИА Новости, 29.12.2022
В Москве в четверг ожидается облачная погода и небольшой снег
Облачная погода, не выше минус 1 и к вечеру небольшой снег ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T08:24
2022-12-29T08:24
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
общество
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Облачная погода, не выше минус 1 и к вечеру небольшой снег ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится слабовыраженным промежуточным гребнем антициклона, а вечером влиянием теплого атмосферного фронта, поэтому ожидается преобладание облачной погоды, к вечеру небольшой снег, ветер южной четверти, 3-8 метров в секунду. В Москве температура минус 1 - минус 3, в Подмосковье ноль - минус 5 градусов", - рассказал Тишковец. По словам синоптика, атмосферное давление немного подрастет и составит 748 миллиметров ртутного столба.
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москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, общество, погода, центр "фобос"
Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Общество, Погода, Центр "Фобос"
08:24 29.12.2022
 
В Москве в четверг ожидается облачная погода и небольшой снег

В Москве в четверг ожидается облачная погода, минус один градус и небольшой снег к вечеру

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкМужчина чистит от снега пешеходные дорожки в парке "Сокольники"
Мужчина чистит от снега пешеходные дорожки в парке Сокольники - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Мужчина чистит от снега пешеходные дорожки в парке "Сокольники". Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Облачная погода, не выше минус 1 и к вечеру небольшой снег ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится слабовыраженным промежуточным гребнем антициклона, а вечером влиянием теплого атмосферного фронта, поэтому ожидается преобладание облачной погоды, к вечеру небольшой снег, ветер южной четверти, 3-8 метров в секунду. В Москве температура минус 1 - минус 3, в Подмосковье ноль - минус 5 градусов", - рассказал Тишковец.
По словам синоптика, атмосферное давление немного подрастет и составит 748 миллиметров ртутного столба.
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