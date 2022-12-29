https://ria.ru/20221229/pogoda-1842090205.html
В Москве в четверг ожидается облачная погода и небольшой снег
В Москве в четверг ожидается облачная погода и небольшой снег - РИА Новости, 29.12.2022
В Москве в четверг ожидается облачная погода и небольшой снег
Облачная погода, не выше минус 1 и к вечеру небольшой снег ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T08:24
2022-12-29T08:24
2022-12-29T08:24
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
общество
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Облачная погода, не выше минус 1 и к вечеру небольшой снег ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится слабовыраженным промежуточным гребнем антициклона, а вечером влиянием теплого атмосферного фронта, поэтому ожидается преобладание облачной погоды, к вечеру небольшой снег, ветер южной четверти, 3-8 метров в секунду. В Москве температура минус 1 - минус 3, в Подмосковье ноль - минус 5 градусов", - рассказал Тишковец. По словам синоптика, атмосферное давление немного подрастет и составит 748 миллиметров ртутного столба.
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москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, общество, погода, центр "фобос"
Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Общество, Погода, Центр "Фобос"
В Москве в четверг ожидается облачная погода и небольшой снег
В Москве в четверг ожидается облачная погода, минус один градус и небольшой снег к вечеру
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Облачная погода, не выше минус 1 и к вечеру небольшой снег ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится слабовыраженным промежуточным гребнем антициклона, а вечером влиянием теплого атмосферного фронта, поэтому ожидается преобладание облачной погоды, к вечеру небольшой снег, ветер южной четверти, 3-8 метров в секунду. В Москве температура минус 1 - минус 3, в Подмосковье ноль - минус 5 градусов", - рассказал Тишковец.
По словам синоптика, атмосферное давление немного подрастет и составит 748 миллиметров ртутного столба.