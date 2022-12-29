https://ria.ru/20221229/pogoda-1842090205.html

В Москве в четверг ожидается облачная погода и небольшой снег

В Москве в четверг ожидается облачная погода и небольшой снег - РИА Новости, 29.12.2022

В Москве в четверг ожидается облачная погода и небольшой снег

Облачная погода, не выше минус 1 и к вечеру небольшой снег ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T08:24

2022-12-29T08:24

2022-12-29T08:24

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

общество

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Облачная погода, не выше минус 1 и к вечеру небольшой снег ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится слабовыраженным промежуточным гребнем антициклона, а вечером влиянием теплого атмосферного фронта, поэтому ожидается преобладание облачной погоды, к вечеру небольшой снег, ветер южной четверти, 3-8 метров в секунду. В Москве температура минус 1 - минус 3, в Подмосковье ноль - минус 5 градусов", - рассказал Тишковец. По словам синоптика, атмосферное давление немного подрастет и составит 748 миллиметров ртутного столба.

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москва

московская область (подмосковье)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, общество, погода, центр "фобос"