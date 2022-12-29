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"Украинские железные дороги" сообщили о задержке восьми поездов

"Украинские железные дороги" сообщили о задержке восьми поездов - РИА Новости, 29.12.2022

"Украинские железные дороги" сообщили о задержке восьми поездов

"Украинские железные дороги" сообщили, что восемь поездов идут с опозданием более чем на полчаса из-за частичного обесточивания сетей в ряде регионов. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T12:04

2022-12-29T12:04

2022-12-29T12:04

специальная военная операция на украине

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украинская железная дорога

вооруженные силы рф

денис шмыгаль

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. "Украинские железные дороги" сообщили, что восемь поездов идут с опозданием более чем на полчаса из-за частичного обесточивания сетей в ряде регионов. Ранее в четверг "Украинские железные дороги" на фоне воздушной тревоги сообщили, что пять поездов идут с опозданием более получаса из-за обесточивания объектов инфраструктуры. "По состоянию на 10.30 (11.30 мск) имеем частичные обесточивания в Донецкой, Харьковской, Сумской, Киевской, Львовской и Житомирской областях", - говорится в сообщении "Украинских железных дорог" в Telegram-канале. По информации предприятия, из-за этого с задержкой более 30 минут следуют поезда Одесса – Харьков, Умань - Харьков, Харьков - Ивано-Франковск, Киев – Изюм, Львов – Одесса, Харьков – Ужгород, Харьков – Одесса, Кременчуг – Ворохта. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221229/udary-1842137064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, харьков, одесса, украинская железная дорога, вооруженные силы рф, денис шмыгаль, владимир зеленский