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Школьница из Иваново получила новогодний подарок, который просила у Путина - РИА Новости, 29.12.2022
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Школьница из Иваново получила новогодний подарок, который просила у Путина
Школьница из Иваново получила новогодний подарок, который просила у Путина - РИА Новости, 29.12.2022
Школьница из Иваново получила новогодний подарок, который просила у Путина
Ивановская пятиклассница получила новогодний подарок - ноутбук, о котором она попросила президента России Владимира Путина, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T15:34
2022-12-29T15:36
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общество
иваново
ивановская область
владимир путин
елка желаний
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РЯЗАНЬ, 29 дек – РИА Новости. Ивановская пятиклассница получила новогодний подарок - ноутбук, о котором она попросила президента России Владимира Путина, сообщила пресс-служба правительства региона. Отмечается, что Дарья учится на "отлично", активно занимается спортом, посещает художественную школу, участвует в олимпиадах, конкурсах, акциях, имеет многочисленные грамоты. Накануне Нового года девочка написала письмо президенту, поздравила его с приближающимся праздником, а также попросила исполнить ее новогоднюю мечту о ноутбуке. Мама Дарьи воспитывает дочь одна, и семья обратилась за поддержкой в приобретении ноутбука. "Двадцать восьмого декабря мечта Дарьи исполнилась, новый ноутбук по поручению Президента России ей вручили главный федеральный инспектор по Ивановской области Михаил Калашников и начальник департамента образования Ивановской области Ольга Антонова", - подчеркивается в сообщении.
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Погладить пингвина и полетать на вертолете: министры исполнят мечты детей с "Елки желаний"
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общество, иваново, ивановская область, владимир путин, елка желаний, видео
Новый год — 2023, Общество, Иваново, Ивановская область, Владимир Путин, Елка желаний
Школьница из Иваново получила новогодний подарок, который просила у Путина
РЯЗАНЬ, 29 дек – РИА Новости. Ивановская пятиклассница получила новогодний подарок - ноутбук, о котором она попросила президента России Владимира Путина, сообщила пресс-служба правительства региона.
2022-12-29T15:34
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PT2M42S
15:34 29.12.2022 (обновлено: 15:36 29.12.2022)
 
Школьница из Иваново получила новогодний подарок, который просила у Путина

Ивановская пятиклассница Даша получила ноутбук, который попросила в подарок у президента

© Фото : пресс-служба правительства Ивановской областиПятиклассница из города Иваново Дарья Гутарева получила ноутбук "Аквариус" от Президента России Владимира Путина
Пятиклассница из города Иваново Дарья Гутарева получила ноутбук Аквариус от Президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© Фото : пресс-служба правительства Ивановской области
Пятиклассница из города Иваново Дарья Гутарева получила ноутбук "Аквариус" от Президента России Владимира Путина
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РЯЗАНЬ, 29 дек – РИА Новости. Ивановская пятиклассница получила новогодний подарок - ноутбук, о котором она попросила президента России Владимира Путина, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Накануне Нового года пятиклассница из города Иваново Дарья Гутарева получила ноутбук "Аквариус" от президента России Владимира Путина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Дарья учится на "отлично", активно занимается спортом, посещает художественную школу, участвует в олимпиадах, конкурсах, акциях, имеет многочисленные грамоты. Накануне Нового года девочка написала письмо президенту, поздравила его с приближающимся праздником, а также попросила исполнить ее новогоднюю мечту о ноутбуке. Мама Дарьи воспитывает дочь одна, и семья обратилась за поддержкой в приобретении ноутбука.
"Двадцать восьмого декабря мечта Дарьи исполнилась, новый ноутбук по поручению Президента России ей вручили главный федеральный инспектор по Ивановской области Михаил Калашников и начальник департамента образования Ивановской области Ольга Антонова", - подчеркивается в сообщении.
 
Новый год — 2023ОбществоИвановоИвановская областьВладимир ПутинЕлка желаний
 
 
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