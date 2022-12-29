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Школьница из Иваново получила новогодний подарок, который просила у Путина

Школьница из Иваново получила новогодний подарок, который просила у Путина - РИА Новости, 29.12.2022

Школьница из Иваново получила новогодний подарок, который просила у Путина

Ивановская пятиклассница получила новогодний подарок - ноутбук, о котором она попросила президента России Владимира Путина, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T15:34

2022-12-29T15:34

2022-12-29T15:36

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РЯЗАНЬ, 29 дек – РИА Новости. Ивановская пятиклассница получила новогодний подарок - ноутбук, о котором она попросила президента России Владимира Путина, сообщила пресс-служба правительства региона. Отмечается, что Дарья учится на "отлично", активно занимается спортом, посещает художественную школу, участвует в олимпиадах, конкурсах, акциях, имеет многочисленные грамоты. Накануне Нового года девочка написала письмо президенту, поздравила его с приближающимся праздником, а также попросила исполнить ее новогоднюю мечту о ноутбуке. Мама Дарьи воспитывает дочь одна, и семья обратилась за поддержкой в приобретении ноутбука. "Двадцать восьмого декабря мечта Дарьи исполнилась, новый ноутбук по поручению Президента России ей вручили главный федеральный инспектор по Ивановской области Михаил Калашников и начальник департамента образования Ивановской области Ольга Антонова", - подчеркивается в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, иваново, ивановская область, владимир путин, елка желаний, видео