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Школьница из Иваново получила новогодний подарок, который просила у Путина
Школьница из Иваново получила новогодний подарок, который просила у Путина - РИА Новости, 29.12.2022
Школьница из Иваново получила новогодний подарок, который просила у Путина
Ивановская пятиклассница получила новогодний подарок - ноутбук, о котором она попросила президента России Владимира Путина, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T15:34
2022-12-29T15:34
2022-12-29T15:36
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общество
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ивановская область
владимир путин
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РЯЗАНЬ, 29 дек – РИА Новости. Ивановская пятиклассница получила новогодний подарок - ноутбук, о котором она попросила президента России Владимира Путина, сообщила пресс-служба правительства региона. Отмечается, что Дарья учится на "отлично", активно занимается спортом, посещает художественную школу, участвует в олимпиадах, конкурсах, акциях, имеет многочисленные грамоты. Накануне Нового года девочка написала письмо президенту, поздравила его с приближающимся праздником, а также попросила исполнить ее новогоднюю мечту о ноутбуке. Мама Дарьи воспитывает дочь одна, и семья обратилась за поддержкой в приобретении ноутбука. "Двадцать восьмого декабря мечта Дарьи исполнилась, новый ноутбук по поручению Президента России ей вручили главный федеральный инспектор по Ивановской области Михаил Калашников и начальник департамента образования Ивановской области Ольга Антонова", - подчеркивается в сообщении.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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2022-12-29T15:34
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Новый год — 2023, Общество, Иваново, Ивановская область, Владимир Путин, Елка желаний
15:34 29.12.2022 (обновлено: 15:36 29.12.2022)
Школьница из Иваново получила новогодний подарок, который просила у Путина
Ивановская пятиклассница Даша получила ноутбук, который попросила в подарок у президента
РЯЗАНЬ, 29 дек – РИА Новости.
Ивановская пятиклассница получила новогодний подарок - ноутбук, о котором она попросила президента России Владимира Путина, сообщила
пресс-служба правительства региона.
"Накануне Нового года пятиклассница из города Иваново Дарья Гутарева получила ноутбук "Аквариус" от президента России Владимира Путина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Дарья учится на "отлично", активно занимается спортом, посещает художественную школу, участвует в олимпиадах, конкурсах, акциях, имеет многочисленные грамоты. Накануне Нового года девочка написала письмо президенту, поздравила его с приближающимся праздником, а также попросила исполнить ее новогоднюю мечту о ноутбуке. Мама Дарьи воспитывает дочь одна, и семья обратилась за поддержкой в приобретении ноутбука.
"Двадцать восьмого декабря мечта Дарьи исполнилась, новый ноутбук по поручению Президента России ей вручили главный федеральный инспектор по Ивановской области Михаил Калашников и начальник департамента образования Ивановской области Ольга Антонова", - подчеркивается в сообщении.