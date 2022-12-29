Чавушоглу назвал трехсторонние переговоры важными для ситуации в Сирии
Чавушоглу назвал переговоры Турции, России и Сирии важными для стабилизации мира
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу . Архивное фото
СТАМБУЛ, 29 дек - РИА Новости. Состоявшиеся в Москве переговоры между министрами обороны Турции, Сирии и РФ важны с точки зрения достижения соглашения по дорожной карте сирийского урегулирования, контакты продолжатся, заявил в четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"Встреча оказалась полезной. Мы считаем, что взаимодействие с сирийскими властями важно для достижения соглашения, которое обеспечит стабильность и прочный мир, также эти контакты важны для выхода на консенсус между режимом и оппозицией по дорожной карте (урегулирования - ред.)", - цитирует министра газета Hurriyet.
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По словам Чавушоглу, подобные контакты продолжатся и будут расширены.
Он отметил, что сирийские власти не сотрудничали с турецкими в борьбе с терроризмом из-за политических разногласий. Он не исключил сотрудничества с Дамаском в этой сфере в будущем, при этом отметил, что нынешние переговоры с сирийскими властями не препятствуют продолжению операций Анкары по борьбе с террористами.
Министры обороны России, Сирии и Турции провели трехсторонние переговоры в Москве, обсудив пути разрешения сирийского кризиса, сообщили ранее в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что "по итогам встречи стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом". Переговоры глав военных ведомств в Москве стали первыми официальными переговорами Анкары и Дамаска за 11 лет, отмечали СМИ.