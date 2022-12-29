https://ria.ru/20221229/peregovory-1842220851.html

Чавушоглу назвал трехсторонние переговоры важными для ситуации в Сирии

Чавушоглу назвал трехсторонние переговоры важными для ситуации в Сирии - РИА Новости, 29.12.2022

Чавушоглу назвал трехсторонние переговоры важными для ситуации в Сирии

Состоявшиеся в Москве переговоры между министрами обороны Турции, Сирии и РФ важны с точки зрения достижения соглашения по дорожной карте сирийского... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T14:40

2022-12-29T14:40

2022-12-29T14:40

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москва

сирия

мевлют чавушоглу

турция

hurriyet

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СТАМБУЛ, 29 дек - РИА Новости. Состоявшиеся в Москве переговоры между министрами обороны Турции, Сирии и РФ важны с точки зрения достижения соглашения по дорожной карте сирийского урегулирования, контакты продолжатся, заявил в четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. "Встреча оказалась полезной. Мы считаем, что взаимодействие с сирийскими властями важно для достижения соглашения, которое обеспечит стабильность и прочный мир, также эти контакты важны для выхода на консенсус между режимом и оппозицией по дорожной карте (урегулирования - ред.)", - цитирует министра газета Hurriyet. По словам Чавушоглу, подобные контакты продолжатся и будут расширены. Он отметил, что сирийские власти не сотрудничали с турецкими в борьбе с терроризмом из-за политических разногласий. Он не исключил сотрудничества с Дамаском в этой сфере в будущем, при этом отметил, что нынешние переговоры с сирийскими властями не препятствуют продолжению операций Анкары по борьбе с террористами. Министры обороны России, Сирии и Турции провели трехсторонние переговоры в Москве, обсудив пути разрешения сирийского кризиса, сообщили ранее в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что "по итогам встречи стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом". Переговоры глав военных ведомств в Москве стали первыми официальными переговорами Анкары и Дамаска за 11 лет, отмечали СМИ.

https://ria.ru/20221228/peregovory-1842061546.html

https://ria.ru/20221228/vstrecha-1842031182.html

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в мире, москва, сирия, мевлют чавушоглу, турция, hurriyet