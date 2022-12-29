https://ria.ru/20221229/peregovory-1842102047.html

Чавушоглу сообщил, что планирует переговоры с Лавровым

Чавушоглу сообщил, что планирует переговоры с Лавровым - РИА Новости, 29.12.2022

Чавушоглу сообщил, что планирует переговоры с Лавровым

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что рассчитывает на переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым в ближайшее время. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T09:43

2022-12-29T09:43

2022-12-29T09:48

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россия

мевлют чавушоглу

сергей лавров

москва

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АНКАРА, 29 дек – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что рассчитывает на переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым в ближайшее время."Как вы знаете, вчера была встреча главы нашего минобороны в Москве. В ближайшее время у меня тоже будут переговоры с Лавровым (главой МИД РФ)", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции по итогам года.Министры обороны России, Сирии и Турции провели трехсторонние переговоры в Москве, обсудив пути разрешения сирийского кризиса, сообщили ранее в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что "по итогам встречи стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом". Переговоры глав военных ведомств в Москве стали первыми официальными переговорами Анкары и Дамаска за 11 лет, отметила газета Hürriyet.

https://ria.ru/20221229/turtsiya-1842099101.html

турция

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в мире, турция, россия, мевлют чавушоглу, сергей лавров, москва