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Чавушоглу сообщил, что планирует переговоры с Лавровым - РИА Новости, 29.12.2022
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Чавушоглу сообщил, что планирует переговоры с Лавровым
Чавушоглу сообщил, что планирует переговоры с Лавровым - РИА Новости, 29.12.2022
Чавушоглу сообщил, что планирует переговоры с Лавровым
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что рассчитывает на переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым в ближайшее время. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T09:43
2022-12-29T09:48
в мире
турция
россия
мевлют чавушоглу
сергей лавров
москва
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АНКАРА, 29 дек – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что рассчитывает на переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым в ближайшее время."Как вы знаете, вчера была встреча главы нашего минобороны в Москве. В ближайшее время у меня тоже будут переговоры с Лавровым (главой МИД РФ)", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции по итогам года.Министры обороны России, Сирии и Турции провели трехсторонние переговоры в Москве, обсудив пути разрешения сирийского кризиса, сообщили ранее в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что "по итогам встречи стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом". Переговоры глав военных ведомств в Москве стали первыми официальными переговорами Анкары и Дамаска за 11 лет, отметила газета Hürriyet.
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в мире, турция, россия, мевлют чавушоглу, сергей лавров, москва
В мире, Турция, Россия, Мевлют Чавушоглу, Сергей Лавров, Москва
09:43 29.12.2022 (обновлено: 09:48 29.12.2022)
 
Чавушоглу сообщил, что планирует переговоры с Лавровым

Чавушоглу сообщил, что планирует переговоры с Лавровым в ближайшее время

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу . Архивное фото
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АНКАРА, 29 дек – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что рассчитывает на переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым в ближайшее время.
"Как вы знаете, вчера была встреча главы нашего минобороны в Москве. В ближайшее время у меня тоже будут переговоры с Лавровым (главой МИД РФ)", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции по итогам года.
Министры обороны России, Сирии и Турции провели трехсторонние переговоры в Москве, обсудив пути разрешения сирийского кризиса, сообщили ранее в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что "по итогам встречи стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом". Переговоры глав военных ведомств в Москве стали первыми официальными переговорами Анкары и Дамаска за 11 лет, отметила газета Hürriyet.
Министр обороны Турции Хулуси Акар - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
09:29
Глава Минобороны Турции рассказал о встрече с сирийским коллегой в Москве
 
В миреТурцияРоссияМевлют ЧавушоглуСергей ЛавровМосква
 
 
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