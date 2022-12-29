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В Приморье расчистили дорогу к дому пенсионерки, попавшей в снежную блокаду - РИА Новости, 29.12.2022
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В Приморье расчистили дорогу к дому пенсионерки, попавшей в снежную блокаду
В Приморье расчистили дорогу к дому пенсионерки, попавшей в снежную блокаду - РИА Новости, 29.12.2022
В Приморье расчистили дорогу к дому пенсионерки, попавшей в снежную блокаду
Пенсионерке из приморского поселка Кавалерово, которая неделю не могла выйти из дома из-за снежной блокады после трехдневного циклона, расчистили дорогу к дому. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T19:55
2022-12-29T19:55
происшествия
приморский край
последствия непогоды в приморье
россия
жкх
общероссийский народный фронт
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ВЛАДИВОСТОК, 29 дек – РИА Новости. Пенсионерке из приморского поселка Кавалерово, которая неделю не могла выйти из дома из-за снежной блокады после трехдневного циклона, расчистили дорогу к дому. В среду в Telegram-канале Народного фронта Приморского края опубликовали видео жительницы Кавалерово. На нем видно как всю улицу замело, сугробы достигают высоты забора, а через сутки снег осел и спрессовался, калитку женщина открыть не может. Она говорит, что с циклона никакой техники здесь не было. В ОНФ уточняли, что из-за большого снежного покрова не открывается калитка, и "женщина не может попасть ни в магазин, ни в аптеку, ни на работу". Со слов жительницы сообщалось, что в администрации ей посоветовали перелезть через забор. В Народном фронте РИА Новости рассказали, что у женщины 1961 года рождения есть проблемы со здоровьем. Позже РИА Новости заявляли в прокуратуре Приморья, что ранее главе Кавалеровского округа внесено представление. При этом снег здесь шел дольше, чем в других районах края. "На очистку дороги по улице Взлетная в Кавалерово все-таки выехал трактор. Пенсионерку вызволяют из снежного плена", - сообщает отделение ОНФ. Пост сопровождался видео, на кадрах которого к дому пенсионерки подъезжает трактор. Жительница поселка не скрывает радости, говоря: "ко мне пробивается трактор... трактор едет, какое счастье". В Приморье с 21 декабря три дня бушевал мощный снежный циклон. Около 4,8 тысячи жителей остались без света. Режим ЧС ввели в Кавалеровском и Дальнегорском округах. Осадки в Кавалеровском муниципальном округе за двое суток почти в 6,5 раза превысили месячную норму, в Ольгинском - в 4 раза.
https://ria.ru/20221229/vertolet-1842265279.html
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353
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Расчистка снега в Приморье, где женщина неделю не могла выйти из дома после циклона
Жительница приморского Кавалерово неделю не может выйти из дома из-за снежной блокады после трехдневного циклона, сегодня на ее улицу приехал трактор, рассказали РИА Новости в ОНФ. В прокуратуре региона нам сказали, что главе Кавалеровского округа внесено представление.
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происшествия, приморский край, последствия непогоды в приморье, россия, жкх, общероссийский народный фронт
Происшествия, Приморский край, Последствия непогоды в Приморье, Россия, ЖКХ, Общероссийский народный фронт
19:55 29.12.2022
 
В Приморье расчистили дорогу к дому пенсионерки, попавшей в снежную блокаду

Пенсионерке из приморского Кавалерово расчистили дорогу к дому после снежной блокады

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 29 дек – РИА Новости. Пенсионерке из приморского поселка Кавалерово, которая неделю не могла выйти из дома из-за снежной блокады после трехдневного циклона, расчистили дорогу к дому.
В среду в Telegram-канале Народного фронта Приморского края опубликовали видео жительницы Кавалерово. На нем видно как всю улицу замело, сугробы достигают высоты забора, а через сутки снег осел и спрессовался, калитку женщина открыть не может. Она говорит, что с циклона никакой техники здесь не было. В ОНФ уточняли, что из-за большого снежного покрова не открывается калитка, и "женщина не может попасть ни в магазин, ни в аптеку, ни на работу". Со слов жительницы сообщалось, что в администрации ей посоветовали перелезть через забор. В Народном фронте РИА Новости рассказали, что у женщины 1961 года рождения есть проблемы со здоровьем.
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Позже РИА Новости заявляли в прокуратуре Приморья, что ранее главе Кавалеровского округа внесено представление. При этом снег здесь шел дольше, чем в других районах края.
"На очистку дороги по улице Взлетная в Кавалерово все-таки выехал трактор. Пенсионерку вызволяют из снежного плена", - сообщает отделение ОНФ.
Пост сопровождался видео, на кадрах которого к дому пенсионерки подъезжает трактор. Жительница поселка не скрывает радости, говоря: "ко мне пробивается трактор... трактор едет, какое счастье".
В Приморье с 21 декабря три дня бушевал мощный снежный циклон. Около 4,8 тысячи жителей остались без света. Режим ЧС ввели в Кавалеровском и Дальнегорском округах. Осадки в Кавалеровском муниципальном округе за двое суток почти в 6,5 раза превысили месячную норму, в Ольгинском - в 4 раза.
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