https://ria.ru/20221229/pelosi-1842066049.html

Обвиняемый по делу о нападении на дом Пелоси американец не признал вину

Обвиняемый по делу о нападении на дом Пелоси американец не признал вину - РИА Новости, 29.12.2022

Обвиняемый по делу о нападении на дом Пелоси американец не признал вину

Дэвид Депейп, обвиняемый по делу о нападении на дом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, отказался признать вину, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T00:02

2022-12-29T00:02

2022-12-29T00:02

в мире

нэнси пелоси

сша

сан-франциско

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 28 дек – РИА Новости. Дэвид Депейп, обвиняемый по делу о нападении на дом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, отказался признать вину, сообщил РИА Новости представитель суда, где рассматривается дело. Согласно его информации, Депейп не признал вину по всем шести пунктам обвинения, включая покушение на убийство правительственного служащего и нападение на ближайшего родственника федерального чиновника. Во время нападения на дом Пелоси в Сан-Франциско в конце октября пострадал муж спикера палаты Пол Пелоси. Сама госслужащая в это время время находилась в Вашингтоне. Нападавшего задержали по горячим следам, им оказался 42-летний уроженец Канады Дэвид Депейп. По данным полиции, он избил 82-летнего Пелоси молотком. Муж спикера палаты представителей получил трещину черепа и серьезные травмы рук. Депейпу предъявили обвинения в нападении на члена семьи должностного лица США и попытке похитить должностное лицо США. В совокупности ему грозит до 50 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20221115/pelosi-1831517920.html

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сан-франциско

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, нэнси пелоси, сша, сан-франциско, вашингтон (штат)