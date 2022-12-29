Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемый по делу о нападении на дом Пелоси американец не признал вину - РИА Новости, 29.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221229/pelosi-1842066049.html
Обвиняемый по делу о нападении на дом Пелоси американец не признал вину
Обвиняемый по делу о нападении на дом Пелоси американец не признал вину - РИА Новости, 29.12.2022
Обвиняемый по делу о нападении на дом Пелоси американец не признал вину
Дэвид Депейп, обвиняемый по делу о нападении на дом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, отказался признать вину, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T00:02
2022-12-29T00:02
в мире
нэнси пелоси
сша
сан-франциско
вашингтон (штат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
ВАШИНГТОН, 28 дек – РИА Новости. Дэвид Депейп, обвиняемый по делу о нападении на дом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, отказался признать вину, сообщил РИА Новости представитель суда, где рассматривается дело. Согласно его информации, Депейп не признал вину по всем шести пунктам обвинения, включая покушение на убийство правительственного служащего и нападение на ближайшего родственника федерального чиновника. Во время нападения на дом Пелоси в Сан-Франциско в конце октября пострадал муж спикера палаты Пол Пелоси. Сама госслужащая в это время время находилась в Вашингтоне. Нападавшего задержали по горячим следам, им оказался 42-летний уроженец Канады Дэвид Депейп. По данным полиции, он избил 82-летнего Пелоси молотком. Муж спикера палаты представителей получил трещину черепа и серьезные травмы рук. Депейпу предъявили обвинения в нападении на члена семьи должностного лица США и попытке похитить должностное лицо США. В совокупности ему грозит до 50 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20221115/pelosi-1831517920.html
сша
сан-франциско
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нэнси пелоси, сша, сан-франциско, вашингтон (штат)
В мире, Нэнси Пелоси, США, Сан-Франциско, Вашингтон (штат)
00:02 29.12.2022
 
Обвиняемый по делу о нападении на дом Пелоси американец не признал вину

Суд: обвиняемый по делу о нападении на дом Пелоси американец Депейп не признал вину

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 дек – РИА Новости. Дэвид Депейп, обвиняемый по делу о нападении на дом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, отказался признать вину, сообщил РИА Новости представитель суда, где рассматривается дело.
Согласно его информации, Депейп не признал вину по всем шести пунктам обвинения, включая покушение на убийство правительственного служащего и нападение на ближайшего родственника федерального чиновника.
Во время нападения на дом Пелоси в Сан-Франциско в конце октября пострадал муж спикера палаты Пол Пелоси. Сама госслужащая в это время время находилась в Вашингтоне. Нападавшего задержали по горячим следам, им оказался 42-летний уроженец Канады Дэвид Депейп. По данным полиции, он избил 82-летнего Пелоси молотком. Муж спикера палаты представителей получил трещину черепа и серьезные травмы рук.
Депейпу предъявили обвинения в нападении на члена семьи должностного лица США и попытке похитить должностное лицо США. В совокупности ему грозит до 50 лет тюрьмы.
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 09:28
Байден надеется, что Пелоси сохранит пост
 
В миреНэнси ПелосиСШАСан-ФранцискоВашингтон (штат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала