https://ria.ru/20221229/pelosi-1842066049.html
Обвиняемый по делу о нападении на дом Пелоси американец не признал вину
Обвиняемый по делу о нападении на дом Пелоси американец не признал вину - РИА Новости, 29.12.2022
Обвиняемый по делу о нападении на дом Пелоси американец не признал вину
Дэвид Депейп, обвиняемый по делу о нападении на дом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, отказался признать вину, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T00:02
2022-12-29T00:02
2022-12-29T00:02
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ВАШИНГТОН, 28 дек – РИА Новости. Дэвид Депейп, обвиняемый по делу о нападении на дом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, отказался признать вину, сообщил РИА Новости представитель суда, где рассматривается дело. Согласно его информации, Депейп не признал вину по всем шести пунктам обвинения, включая покушение на убийство правительственного служащего и нападение на ближайшего родственника федерального чиновника. Во время нападения на дом Пелоси в Сан-Франциско в конце октября пострадал муж спикера палаты Пол Пелоси. Сама госслужащая в это время время находилась в Вашингтоне. Нападавшего задержали по горячим следам, им оказался 42-летний уроженец Канады Дэвид Депейп. По данным полиции, он избил 82-летнего Пелоси молотком. Муж спикера палаты представителей получил трещину черепа и серьезные травмы рук. Депейпу предъявили обвинения в нападении на члена семьи должностного лица США и попытке похитить должностное лицо США. В совокупности ему грозит до 50 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20221115/pelosi-1831517920.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нэнси пелоси, сша, сан-франциско, вашингтон (штат)
В мире, Нэнси Пелоси, США, Сан-Франциско, Вашингтон (штат)
Обвиняемый по делу о нападении на дом Пелоси американец не признал вину
Суд: обвиняемый по делу о нападении на дом Пелоси американец Депейп не признал вину
ВАШИНГТОН, 28 дек – РИА Новости. Дэвид Депейп, обвиняемый по делу о нападении на дом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, отказался признать вину, сообщил РИА Новости представитель суда, где рассматривается дело.
Согласно его информации, Депейп не признал вину по всем шести пунктам обвинения, включая покушение на убийство правительственного служащего и нападение на ближайшего родственника федерального чиновника.
Во время нападения на дом Пелоси в Сан-Франциско в конце октября пострадал муж спикера палаты Пол Пелоси. Сама госслужащая в это время время находилась в Вашингтоне. Нападавшего задержали по горячим следам, им оказался 42-летний уроженец Канады Дэвид Депейп. По данным полиции, он избил 82-летнего Пелоси молотком. Муж спикера палаты представителей получил трещину черепа и серьезные травмы рук.
Депейпу предъявили обвинения в нападении на члена семьи должностного лица США и попытке похитить должностное лицо США. В совокупности ему грозит до 50 лет тюрьмы.