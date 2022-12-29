https://ria.ru/20221229/pauerbank-1842340714.html

Пассажирам самолета, где загорелся пауэрбанк, предоставят резервный борт

Пассажирам самолета, где загорелся пауэрбанк, предоставят резервный борт - РИА Новости, 29.12.2022

Пассажирам самолета, где загорелся пауэрбанк, предоставят резервный борт

Пассажирам самолета Москва-Калининград, на борту которого загорелся пауэрбанк, предоставят резервный борт, сообщает Росавиация. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T20:04

2022-12-29T20:04

2022-12-29T20:04

туризм

происшествия

москва

калининград

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

уральские авиалинии

туризм

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пассажирам самолета Москва-Калининград, на борту которого загорелся пауэрбанк, предоставят резервный борт, сообщает Росавиация. Пауэрбанк одного из пассажиров загорелся во время руления в московском аэропорту Домодедово самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", пассажиры борта эвакуированы, никто не пострадал, сообщили в четверг в авиакомпании и аэропорту. "Пассажирам в ближайшее время будет предоставлено другое воздушное судно", - говорится в сообщении Росавиации. Росавиация отмечает, что во время руления на предварительный старт самолета А-321-231 "Уральских авиалиний", выполняющего рейс SVR 167 Москва (Домодедово) – Калининград (Храброво), поступил доклад экипажа о возгорании и задымлении в воздушном судне. "По предварительной информации: у одного из пассажиров произошло задымление аккумулятора мобильного устройства. По поступившей информации, возгорание в салоне ликвидировано силами кабинного экипажа в течение двух минут", - говорится в сообщении. "Экипаж принял решение об эвакуации пассажиров по аварийным трапам. Эвакуация прошла штатно, в 18.34 мск эвакуация пассажиров закончена. По предварительным данным пострадавших нет, информация уточняется", - отмечает ведомство.

https://ria.ru/20221021/zaryadka-1825665153.html

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происшествия, москва, калининград, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), уральские авиалинии, туризм, новости - туризм