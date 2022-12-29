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Пассажирам самолета, где загорелся пауэрбанк, предоставят резервный борт - РИА Новости, 29.12.2022
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Туризм
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Пассажирам самолета, где загорелся пауэрбанк, предоставят резервный борт
Пассажирам самолета, где загорелся пауэрбанк, предоставят резервный борт - РИА Новости, 29.12.2022
Пассажирам самолета, где загорелся пауэрбанк, предоставят резервный борт
Пассажирам самолета Москва-Калининград, на борту которого загорелся пауэрбанк, предоставят резервный борт, сообщает Росавиация. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T20:04
2022-12-29T20:04
туризм
происшествия
москва
калининград
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
уральские авиалинии
туризм
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пассажирам самолета Москва-Калининград, на борту которого загорелся пауэрбанк, предоставят резервный борт, сообщает Росавиация. Пауэрбанк одного из пассажиров загорелся во время руления в московском аэропорту Домодедово самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", пассажиры борта эвакуированы, никто не пострадал, сообщили в четверг в авиакомпании и аэропорту. "Пассажирам в ближайшее время будет предоставлено другое воздушное судно", - говорится в сообщении Росавиации. Росавиация отмечает, что во время руления на предварительный старт самолета А-321-231 "Уральских авиалиний", выполняющего рейс SVR 167 Москва (Домодедово) – Калининград (Храброво), поступил доклад экипажа о возгорании и задымлении в воздушном судне. "По предварительной информации: у одного из пассажиров произошло задымление аккумулятора мобильного устройства. По поступившей информации, возгорание в салоне ликвидировано силами кабинного экипажа в течение двух минут", - говорится в сообщении. "Экипаж принял решение об эвакуации пассажиров по аварийным трапам. Эвакуация прошла штатно, в 18.34 мск эвакуация пассажиров закончена. По предварительным данным пострадавших нет, информация уточняется", - отмечает ведомство.
https://ria.ru/20221021/zaryadka-1825665153.html
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происшествия, москва, калининград, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), уральские авиалинии, туризм, новости - туризм
Туризм, Происшествия, Москва, Калининград, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Уральские авиалинии, Туризм, Новости - Туризм
20:04 29.12.2022
 
Пассажирам самолета, где загорелся пауэрбанк, предоставят резервный борт

Пассажирам рейса Москва-Калининград, где загорелся пауэрбанк, предоставят резервный борт

© Кадр из видео очевидцаПауэрбанк загорелся в самолете "Уральских авиалиний" в аэропорту Домодедово
Пауэрбанк загорелся в самолете Уральских авиалиний в аэропорту Домодедово
© Кадр из видео очевидца
Пауэрбанк загорелся в самолете "Уральских авиалиний" в аэропорту Домодедово
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пассажирам самолета Москва-Калининград, на борту которого загорелся пауэрбанк, предоставят резервный борт, сообщает Росавиация.
Пауэрбанк одного из пассажиров загорелся во время руления в московском аэропорту Домодедово самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", пассажиры борта эвакуированы, никто не пострадал, сообщили в четверг в авиакомпании и аэропорту.
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"Пассажирам в ближайшее время будет предоставлено другое воздушное судно", - говорится в сообщении Росавиации.
Росавиация отмечает, что во время руления на предварительный старт самолета А-321-231 "Уральских авиалиний", выполняющего рейс SVR 167 Москва (Домодедово) – Калининград (Храброво), поступил доклад экипажа о возгорании и задымлении в воздушном судне.
"По предварительной информации: у одного из пассажиров произошло задымление аккумулятора мобильного устройства. По поступившей информации, возгорание в салоне ликвидировано силами кабинного экипажа в течение двух минут", - говорится в сообщении.
"Экипаж принял решение об эвакуации пассажиров по аварийным трапам. Эвакуация прошла штатно, в 18.34 мск эвакуация пассажиров закончена. По предварительным данным пострадавших нет, информация уточняется", - отмечает ведомство.
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ТуризмПроисшествияМоскваКалининградДомодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Уральские авиалинииТуризмНовости - Туризм
 
 
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