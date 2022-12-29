https://ria.ru/20221229/parlament-1842240134.html

Блок коммунистов и социалистов Молдавии бойкотировал заседание парламента

Блок коммунистов и социалистов Молдавии бойкотировал заседание парламента - РИА Новости, 29.12.2022

Блок коммунистов и социалистов Молдавии бойкотировал заседание парламента

Блок коммунистов и социалистов Молдавии принял решение бойкотировать заседание парламента, поскольку в повестку не внесли инициативы оппозиции, заявил депутат... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T15:24

2022-12-29T15:24

2022-12-29T15:24

в мире

молдавия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764392362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a3cd6105cecf5461073515f177b31d1b.jpg

КИШИНЕВ, 29 дек - РИА Новости. Блок коммунистов и социалистов Молдавии принял решение бойкотировать заседание парламента, поскольку в повестку не внесли инициативы оппозиции, заявил депутат Григорий Новак. "Во время перерыва фракция Блока коммунистов и социалистов решила не возвращаться к заседанию, поскольку в повестке дня практически нет проектов оппозиции. В этих условиях мы не видим смысла участвовать в заседании, будем бойкотировать его", - заявил Новак на заседании парламента, куда его коллеги по блоку не вернулись после небольшого перерыва. Он отметил, что парламент проводит последнее заседание в этом году, поэтому выразил надежду, что следующий год станет гораздо более благоприятным для граждан страны. Оппозиция в этом году не раз блокировала заседания законодательного органа, выступая против "произвола властей" и требуя досрочных президентских и парламентских выборов. В частности, неделей ранее депутаты блока в течение 10 минут блокировали трибуну парламента, пообещав бойкотировать дальнейшие заседания.

https://ria.ru/20221226/moldaviya-1841502702.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия