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Блок коммунистов и социалистов Молдавии бойкотировал заседание парламента - РИА Новости, 29.12.2022
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Блок коммунистов и социалистов Молдавии бойкотировал заседание парламента
Блок коммунистов и социалистов Молдавии бойкотировал заседание парламента - РИА Новости, 29.12.2022
Блок коммунистов и социалистов Молдавии бойкотировал заседание парламента
Блок коммунистов и социалистов Молдавии принял решение бойкотировать заседание парламента, поскольку в повестку не внесли инициативы оппозиции, заявил депутат... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T15:24
2022-12-29T15:24
в мире
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КИШИНЕВ, 29 дек - РИА Новости. Блок коммунистов и социалистов Молдавии принял решение бойкотировать заседание парламента, поскольку в повестку не внесли инициативы оппозиции, заявил депутат Григорий Новак. "Во время перерыва фракция Блока коммунистов и социалистов решила не возвращаться к заседанию, поскольку в повестке дня практически нет проектов оппозиции. В этих условиях мы не видим смысла участвовать в заседании, будем бойкотировать его", - заявил Новак на заседании парламента, куда его коллеги по блоку не вернулись после небольшого перерыва. Он отметил, что парламент проводит последнее заседание в этом году, поэтому выразил надежду, что следующий год станет гораздо более благоприятным для граждан страны. Оппозиция в этом году не раз блокировала заседания законодательного органа, выступая против "произвола властей" и требуя досрочных президентских и парламентских выборов. В частности, неделей ранее депутаты блока в течение 10 минут блокировали трибуну парламента, пообещав бойкотировать дальнейшие заседания.
https://ria.ru/20221226/moldaviya-1841502702.html
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в мире, молдавия
В мире, Молдавия
15:24 29.12.2022
 
Блок коммунистов и социалистов Молдавии бойкотировал заседание парламента

Депутат Новак: блок коммунистов и социалистов Молдавии бойкотировал заседание парламента

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 дек - РИА Новости. Блок коммунистов и социалистов Молдавии принял решение бойкотировать заседание парламента, поскольку в повестку не внесли инициативы оппозиции, заявил депутат Григорий Новак.
"Во время перерыва фракция Блока коммунистов и социалистов решила не возвращаться к заседанию, поскольку в повестке дня практически нет проектов оппозиции. В этих условиях мы не видим смысла участвовать в заседании, будем бойкотировать его", - заявил Новак на заседании парламента, куда его коллеги по блоку не вернулись после небольшого перерыва.
Он отметил, что парламент проводит последнее заседание в этом году, поэтому выразил надежду, что следующий год станет гораздо более благоприятным для граждан страны.
Оппозиция в этом году не раз блокировала заседания законодательного органа, выступая против "произвола властей" и требуя досрочных президентских и парламентских выборов. В частности, неделей ранее депутаты блока в течение 10 минут блокировали трибуну парламента, пообещав бойкотировать дальнейшие заседания.
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