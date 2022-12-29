https://ria.ru/20221229/parlament-1842240134.html
Блок коммунистов и социалистов Молдавии бойкотировал заседание парламента
Блок коммунистов и социалистов Молдавии бойкотировал заседание парламента - РИА Новости, 29.12.2022
Блок коммунистов и социалистов Молдавии бойкотировал заседание парламента
Блок коммунистов и социалистов Молдавии принял решение бойкотировать заседание парламента, поскольку в повестку не внесли инициативы оппозиции, заявил депутат... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T15:24
2022-12-29T15:24
2022-12-29T15:24
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КИШИНЕВ, 29 дек - РИА Новости. Блок коммунистов и социалистов Молдавии принял решение бойкотировать заседание парламента, поскольку в повестку не внесли инициативы оппозиции, заявил депутат Григорий Новак. "Во время перерыва фракция Блока коммунистов и социалистов решила не возвращаться к заседанию, поскольку в повестке дня практически нет проектов оппозиции. В этих условиях мы не видим смысла участвовать в заседании, будем бойкотировать его", - заявил Новак на заседании парламента, куда его коллеги по блоку не вернулись после небольшого перерыва. Он отметил, что парламент проводит последнее заседание в этом году, поэтому выразил надежду, что следующий год станет гораздо более благоприятным для граждан страны. Оппозиция в этом году не раз блокировала заседания законодательного органа, выступая против "произвола властей" и требуя досрочных президентских и парламентских выборов. В частности, неделей ранее депутаты блока в течение 10 минут блокировали трибуну парламента, пообещав бойкотировать дальнейшие заседания.
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в мире, молдавия
Блок коммунистов и социалистов Молдавии бойкотировал заседание парламента
Депутат Новак: блок коммунистов и социалистов Молдавии бойкотировал заседание парламента
КИШИНЕВ, 29 дек - РИА Новости. Блок коммунистов и социалистов Молдавии принял решение бойкотировать заседание парламента, поскольку в повестку не внесли инициативы оппозиции, заявил депутат Григорий Новак.
"Во время перерыва фракция Блока коммунистов и социалистов решила не возвращаться к заседанию, поскольку в повестке дня практически нет проектов оппозиции. В этих условиях мы не видим смысла участвовать в заседании, будем бойкотировать его", - заявил Новак на заседании парламента, куда его коллеги по блоку не вернулись после небольшого перерыва.
Он отметил, что парламент проводит последнее заседание в этом году, поэтому выразил надежду, что следующий год станет гораздо более благоприятным для граждан страны.
Оппозиция в этом году не раз блокировала заседания законодательного органа, выступая против "произвола властей" и требуя досрочных президентских и парламентских выборов. В частности, неделей ранее депутаты блока в течение 10 минут блокировали трибуну парламента, пообещав бойкотировать дальнейшие заседания.