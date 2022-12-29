https://ria.ru/20221229/pamyatniki-1842178886.html

В Госдуме назвали снос памятников в Одессе стерилизацией памяти

В Госдуме назвали снос памятников в Одессе стерилизацией памяти - РИА Новости, 29.12.2022

В Госдуме назвали снос памятников в Одессе стерилизацией памяти

Замглавы комитета по безопасности Анатолий Выборный ("Единая Россия") назвал историческим геноцидом и стерилизацией памяти снос памятников в Одессе. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T13:13

2022-12-29T13:13

2022-12-29T13:13

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Замглавы комитета по безопасности Анатолий Выборный ("Единая Россия") назвал историческим геноцидом и стерилизацией памяти снос памятников в Одессе. Как сообщает издание "Думская", в Одессе в ночь на четверг снесли памятники Екатерине II и Суворову. "Это лишний раз доказывает недальновидность и отсутствие политической зрелости у тех, кто захватил власть в Киеве. Их кукловодам в Америке это на руку - стереть из памяти украинцев их прошлое и героев прошлого. Уничтожение своей истории - это исторический геноцид, стерилизация исторической памяти нации, по сути - откровенное проявление нацизма, когда народ заставляют отказаться от своих корней. Путем стирания нашей общей истории киевский режим формирует поколение "Иванов, не помнящих родства". Но, как сказал Ломоносов, народ, не имеющий истории, не имеет будущего", - сообщил Выборный РИА Новости. Решение о сносе названных памятников Одесский горсовет принял в конце ноября. Демонтаж монументов, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://ria.ru/20221229/odessa-1842112148.html

https://ria.ru/20221229/pamyatniki-1842134014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, анатолий выборный, украина, одесса, россия, екатерина ii, госдума рф