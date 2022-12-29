Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали снос памятников в Одессе стерилизацией памяти - РИА Новости, 29.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/pamyatniki-1842178886.html
В Госдуме назвали снос памятников в Одессе стерилизацией памяти
В Госдуме назвали снос памятников в Одессе стерилизацией памяти - РИА Новости, 29.12.2022
В Госдуме назвали снос памятников в Одессе стерилизацией памяти
Замглавы комитета по безопасности Анатолий Выборный ("Единая Россия") назвал историческим геноцидом и стерилизацией памяти снос памятников в Одессе. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T13:13
2022-12-29T13:13
специальная военная операция на украине
в мире
анатолий выборный
украина
одесса
россия
екатерина ii
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842180400_0:22:3072:1750_1920x0_80_0_0_02ad5bd8e7dd699560582ac7503c1a27.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Замглавы комитета по безопасности Анатолий Выборный ("Единая Россия") назвал историческим геноцидом и стерилизацией памяти снос памятников в Одессе. Как сообщает издание "Думская", в Одессе в ночь на четверг снесли памятники Екатерине II и Суворову. "Это лишний раз доказывает недальновидность и отсутствие политической зрелости у тех, кто захватил власть в Киеве. Их кукловодам в Америке это на руку - стереть из памяти украинцев их прошлое и героев прошлого. Уничтожение своей истории - это исторический геноцид, стерилизация исторической памяти нации, по сути - откровенное проявление нацизма, когда народ заставляют отказаться от своих корней. Путем стирания нашей общей истории киевский режим формирует поколение "Иванов, не помнящих родства". Но, как сказал Ломоносов, народ, не имеющий истории, не имеет будущего", - сообщил Выборный РИА Новости. Решение о сносе названных памятников Одесский горсовет принял в конце ноября. Демонтаж монументов, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ria.ru/20221229/odessa-1842112148.html
https://ria.ru/20221229/pamyatniki-1842134014.html
украина
одесса
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842180400_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9e80e66f545a3ad15f46c6b8ee2fe4da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, анатолий выборный, украина, одесса, россия, екатерина ii, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Анатолий Выборный, Украина, Одесса, Россия, Екатерина II, Госдума РФ
13:13 29.12.2022
 
В Госдуме назвали снос памятников в Одессе стерилизацией памяти

Выборный назвал снос памятников в Одессе историческим геноцидом и стерилизацией памяти

© AP Photo / LIBKOSДемонтаж памятника Екатерине II в Одессе
Демонтаж памятника Екатерине II в Одессе - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© AP Photo / LIBKOS
Демонтаж памятника Екатерине II в Одессе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Замглавы комитета по безопасности Анатолий Выборный ("Единая Россия") назвал историческим геноцидом и стерилизацией памяти снос памятников в Одессе.
Как сообщает издание "Думская", в Одессе в ночь на четверг снесли памятники Екатерине II и Суворову.
Демонтаж памятника Екатерине II в Одессе - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Вчера, 10:19Специальная военная операция на Украине
Эксперт назвала условие возвращения памятника Екатерине II в Одессе
"Это лишний раз доказывает недальновидность и отсутствие политической зрелости у тех, кто захватил власть в Киеве. Их кукловодам в Америке это на руку - стереть из памяти украинцев их прошлое и героев прошлого. Уничтожение своей истории - это исторический геноцид, стерилизация исторической памяти нации, по сути - откровенное проявление нацизма, когда народ заставляют отказаться от своих корней. Путем стирания нашей общей истории киевский режим формирует поколение "Иванов, не помнящих родства". Но, как сказал Ломоносов, народ, не имеющий истории, не имеет будущего", - сообщил Выборный РИА Новости.
Решение о сносе названных памятников Одесский горсовет принял в конце ноября. Демонтаж монументов, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Демонтаж памятника русскому полководцу Александру Суворову в Одессе
Вчера, 11:38Специальная военная операция на Украине
В ГД назвали снос памятников на Украине неуважением к культуре и истории
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАнатолий ВыборныйУкраинаОдессаРоссияЕкатерина IIГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала