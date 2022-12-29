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В ГД назвали снос памятников на Украине неуважением к культуре и истории - РИА Новости, 29.12.2022
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В ГД назвали снос памятников на Украине неуважением к культуре и истории
В ГД назвали снос памятников на Украине неуважением к культуре и истории - РИА Новости, 29.12.2022
В ГД назвали снос памятников на Украине неуважением к культуре и истории
Снос памятников на Украине - вопиющий факт неуважения к мировой культуре и истории, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Каргинов. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T11:38
2022-12-29T11:38
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Снос памятников на Украине - вопиющий факт неуважения к мировой культуре и истории, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Каргинов. Как сообщает издание "Думская", в Одессе в ночь на четверг снесли памятники Екатерине II и Суворову. Решение о сносе названных памятников Одесский горсовет принял в конце ноября. Демонтаж монументов, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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в мире, украина, россия, екатерина ii, госдума рф, одесса
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Екатерина II, Госдума РФ, Одесса
11:38 29.12.2022
 
В ГД назвали снос памятников на Украине неуважением к культуре и истории

Депутат ГД Каргинов: снося памятники, власти Киева пошли по стопам гитлеровской Германии

© Фото из соцсетейДемонтаж памятника русскому полководцу Александру Суворову в Одессе
Демонтаж памятника русскому полководцу Александру Суворову в Одессе
© Фото из соцсетей
Демонтаж памятника русскому полководцу Александру Суворову в Одессе
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Снос памятников на Украине - вопиющий факт неуважения к мировой культуре и истории, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Каргинов.
Как сообщает издание "Думская", в Одессе в ночь на четверг снесли памятники Екатерине II и Суворову.
"Снос памятников на Украине - это вопиющий факт неуважения к мировой культуре и истории. Можно не любить Россию или русских, но не уважать историю невозможно. Украинские власти идут по стопам гитлеровской Германии времен Второй мировой войны. Что ж, немцы тогда поплатились. Убежден, то же самое ждёт и власть Зеленского", - сообщил Каргинов.
Решение о сносе названных памятников Одесский горсовет принял в конце ноября. Демонтаж монументов, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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