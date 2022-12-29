https://ria.ru/20221229/pamyatniki-1842134014.html

В ГД назвали снос памятников на Украине неуважением к культуре и истории

В ГД назвали снос памятников на Украине неуважением к культуре и истории - РИА Новости, 29.12.2022

В ГД назвали снос памятников на Украине неуважением к культуре и истории

Снос памятников на Украине - вопиющий факт неуважения к мировой культуре и истории, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Каргинов. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T11:38

2022-12-29T11:38

2022-12-29T11:38

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Снос памятников на Украине - вопиющий факт неуважения к мировой культуре и истории, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Каргинов. Как сообщает издание "Думская", в Одессе в ночь на четверг снесли памятники Екатерине II и Суворову. Решение о сносе названных памятников Одесский горсовет принял в конце ноября. Демонтаж монументов, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://ria.ru/20221229/odessa-1842112148.html

украина

россия

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, екатерина ii, госдума рф, одесса