https://ria.ru/20221229/otvet-1842308748.html

Реализация ответа на потолок нефтяных цен готовится, заявил Новак

Реализация ответа на потолок нефтяных цен готовится, заявил Новак - РИА Новости, 29.12.2022

Реализация ответа на потолок нефтяных цен готовится, заявил Новак

Правительство РФ готовит порядок реализации указа президента о контрмерах по потолку цен на российскую нефть, он выйдет после праздников, заявил журналистам... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T18:05

2022-12-29T18:05

2022-12-29T18:06

экономика

александр новак

цены на нефть

владимир путин

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

евросоюз

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство РФ готовит порядок реализации указа президента о контрмерах по потолку цен на российскую нефть, он выйдет после праздников, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак. "Готовим сейчас порядок реализации указа президента, он выйдет в ближайшие дни - соответственно, уже сразу после праздников. В этом порядке будет прописан у нас механизм мониторинга, реализации указа", - сказал Новак. Президент России Владимир Путин во вторник своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. Причем запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. По нефти российский ответ заработает 1 февраля, по нефтепродуктам – не ранее, точную дату определит правительство. Минэнерго поручено осуществлять мониторинг соблюдения запрета поставок, а также предоставлено право по согласованию с Минфином давать официальные разъяснения по вопросам применения указа. Также контроль за исполнением указа возлагается на межведомственную рабочую группу по вопросам, связанным с деятельностью в топливно-энергетической сфере. С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую перевозить и страховать запрещено.

https://ria.ru/20221229/neft-1842251955.html

https://ria.ru/20221229/neft-1842306380.html

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экономика, александр новак, цены на нефть, владимир путин, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство финансов рф (минфин россии), евросоюз, санкции в отношении россии