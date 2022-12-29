18:05 29.12.2022 (обновлено: 18:06 29.12.2022)
Реализация ответа на потолок нефтяных цен готовится, заявил Новак
Новак: порядок реализации ответа России на потолок нефтяных цен выйдет после праздников
© РИА Новости / Пресс-служба правительства РФ / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство РФ готовит порядок реализации указа президента о контрмерах по потолку цен на российскую нефть, он выйдет после праздников, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.
"Готовим сейчас порядок реализации указа президента, он выйдет в ближайшие дни - соответственно, уже сразу после праздников. В этом порядке будет прописан у нас механизм мониторинга, реализации указа", - сказал Новак.
Президент России Владимир Путин во вторник своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. Причем запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. По нефти российский ответ заработает 1 февраля, по нефтепродуктам – не ранее, точную дату определит правительство.
Минэнерго поручено осуществлять мониторинг соблюдения запрета поставок, а также предоставлено право по согласованию с Минфином давать официальные разъяснения по вопросам применения указа. Также контроль за исполнением указа возлагается на межведомственную рабочую группу по вопросам, связанным с деятельностью в топливно-энергетической сфере.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую перевозить и страховать запрещено.