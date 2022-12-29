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Реализация ответа на потолок нефтяных цен готовится, заявил Новак - РИА Новости, 29.12.2022
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Реализация ответа на потолок нефтяных цен готовится, заявил Новак
Реализация ответа на потолок нефтяных цен готовится, заявил Новак - РИА Новости, 29.12.2022
Реализация ответа на потолок нефтяных цен готовится, заявил Новак
Правительство РФ готовит порядок реализации указа президента о контрмерах по потолку цен на российскую нефть, он выйдет после праздников, заявил журналистам... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T18:05
2022-12-29T18:06
экономика
александр новак
цены на нефть
владимир путин
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
евросоюз
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство РФ готовит порядок реализации указа президента о контрмерах по потолку цен на российскую нефть, он выйдет после праздников, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак. "Готовим сейчас порядок реализации указа президента, он выйдет в ближайшие дни - соответственно, уже сразу после праздников. В этом порядке будет прописан у нас механизм мониторинга, реализации указа", - сказал Новак. Президент России Владимир Путин во вторник своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. Причем запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. По нефти российский ответ заработает 1 февраля, по нефтепродуктам – не ранее, точную дату определит правительство. Минэнерго поручено осуществлять мониторинг соблюдения запрета поставок, а также предоставлено право по согласованию с Минфином давать официальные разъяснения по вопросам применения указа. Также контроль за исполнением указа возлагается на межведомственную рабочую группу по вопросам, связанным с деятельностью в топливно-энергетической сфере. С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую перевозить и страховать запрещено.
https://ria.ru/20221229/neft-1842251955.html
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экономика, александр новак, цены на нефть, владимир путин, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство финансов рф (минфин россии), евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Александр Новак, Цены на нефть, Владимир Путин, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Министерство финансов РФ (Минфин России), Евросоюз, Санкции в отношении России
18:05 29.12.2022 (обновлено: 18:06 29.12.2022)
 
Реализация ответа на потолок нефтяных цен готовится, заявил Новак

Новак: порядок реализации ответа России на потолок нефтяных цен выйдет после праздников

© РИА Новости / Пресс-служба правительства РФ / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба правительства РФ
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство РФ готовит порядок реализации указа президента о контрмерах по потолку цен на российскую нефть, он выйдет после праздников, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.
"Готовим сейчас порядок реализации указа президента, он выйдет в ближайшие дни - соответственно, уже сразу после праздников. В этом порядке будет прописан у нас механизм мониторинга, реализации указа", - сказал Новак.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Вчера, 15:57
Западу придется платить больше из-за потолка цен на нефть, считает эксперт
Президент России Владимир Путин во вторник своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. Причем запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. По нефти российский ответ заработает 1 февраля, по нефтепродуктам – не ранее, точную дату определит правительство.
Минэнерго поручено осуществлять мониторинг соблюдения запрета поставок, а также предоставлено право по согласованию с Минфином давать официальные разъяснения по вопросам применения указа. Также контроль за исполнением указа возлагается на межведомственную рабочую группу по вопросам, связанным с деятельностью в топливно-энергетической сфере.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую перевозить и страховать запрещено.
Рабочие на нефтепроводе Дружба - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Вчера, 18:02
Власти России поддержат транзит казахстанской нефти по "Дружбе" в Германию
 
ЭкономикаАлександр НовакЦены на нефтьВладимир ПутинРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Министерство финансов РФ (Минфин России)ЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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