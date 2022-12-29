https://ria.ru/20221229/otnosheniya-1842353487.html

Россия открыта к взаимодействию с правительством Нетаньяху, заявил МИД

Россия открыта к взаимодействию с правительством Нетаньяху, заявил МИД - РИА Новости, 29.12.2022

Россия открыта к взаимодействию с правительством Нетаньяху, заявил МИД

Москва открыта к взаимодействию с новым правительством Израиля и рассчитывает на развитие отношений, заявило министерство иностранных дел России. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T21:43

2022-12-29T21:43

2022-12-29T21:48

в мире

россия

израиль

ближний восток

биньямин нетаньяху

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825493033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_83d47988360ec6dc628ea0abe5a46b20.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Москва открыта к взаимодействию с новым правительством Израиля и рассчитывает на развитие отношений, заявило министерство иностранных дел России.Министерство отметило, что Москва открыта к конструктивному взаимодействию с правительством Биньямина Нетаньяху для дальнейшего упрочения и расширения взаимовыгодного российско-израильского сотрудничества и координации усилий для оздоровления обстановки в ближневосточном регионе и на международной арене в целом.Новое правительство Израиля во главе с Нетаньяху в четверг приведено к присяге перед парламентом.

https://ria.ru/20221229/putin-1842324075.html

россия

израиль

ближний восток

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, израиль, ближний восток, биньямин нетаньяху, москва