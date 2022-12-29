https://ria.ru/20221229/otnosheniya-1842353487.html
Россия открыта к взаимодействию с правительством Нетаньяху, заявил МИД
Россия открыта к взаимодействию с правительством Нетаньяху, заявил МИД - РИА Новости, 29.12.2022
Россия открыта к взаимодействию с правительством Нетаньяху, заявил МИД
Москва открыта к взаимодействию с новым правительством Израиля и рассчитывает на развитие отношений, заявило министерство иностранных дел России. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T21:43
2022-12-29T21:43
2022-12-29T21:48
в мире
россия
израиль
ближний восток
биньямин нетаньяху
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825493033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_83d47988360ec6dc628ea0abe5a46b20.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Москва открыта к взаимодействию с новым правительством Израиля и рассчитывает на развитие отношений, заявило министерство иностранных дел России.Министерство отметило, что Москва открыта к конструктивному взаимодействию с правительством Биньямина Нетаньяху для дальнейшего упрочения и расширения взаимовыгодного российско-израильского сотрудничества и координации усилий для оздоровления обстановки в ближневосточном регионе и на международной арене в целом.Новое правительство Израиля во главе с Нетаньяху в четверг приведено к присяге перед парламентом.
https://ria.ru/20221229/putin-1842324075.html
россия
израиль
ближний восток
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825493033_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4257685a05e6f130f8290633f25f4973.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, израиль, ближний восток, биньямин нетаньяху, москва
В мире, Россия, Израиль, Ближний Восток, Биньямин Нетаньяху, Москва
21:43 29.12.2022 (обновлено: 21:48 29.12.2022)
Россия открыта к взаимодействию с правительством Нетаньяху, заявил МИД
МИД: Россия рассчитывает на развитие отношений с Израилем при правительстве Нетаньяху