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Россия открыта к взаимодействию с правительством Нетаньяху, заявил МИД - РИА Новости, 29.12.2022
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Россия открыта к взаимодействию с правительством Нетаньяху, заявил МИД
Россия открыта к взаимодействию с правительством Нетаньяху, заявил МИД - РИА Новости, 29.12.2022
Россия открыта к взаимодействию с правительством Нетаньяху, заявил МИД
Москва открыта к взаимодействию с новым правительством Израиля и рассчитывает на развитие отношений, заявило министерство иностранных дел России. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T21:43
2022-12-29T21:48
в мире
россия
израиль
ближний восток
биньямин нетаньяху
москва
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Москва открыта к взаимодействию с новым правительством Израиля и рассчитывает на развитие отношений, заявило министерство иностранных дел России.Министерство отметило, что Москва открыта к конструктивному взаимодействию с правительством Биньямина Нетаньяху для дальнейшего упрочения и расширения взаимовыгодного российско-израильского сотрудничества и координации усилий для оздоровления обстановки в ближневосточном регионе и на международной арене в целом.Новое правительство Израиля во главе с Нетаньяху в четверг приведено к присяге перед парламентом.
https://ria.ru/20221229/putin-1842324075.html
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в мире, россия, израиль, ближний восток, биньямин нетаньяху, москва
В мире, Россия, Израиль, Ближний Восток, Биньямин Нетаньяху, Москва
21:43 29.12.2022 (обновлено: 21:48 29.12.2022)
 
Россия открыта к взаимодействию с правительством Нетаньяху, заявил МИД

МИД: Россия рассчитывает на развитие отношений с Израилем при правительстве Нетаньяху

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Москва открыта к взаимодействию с новым правительством Израиля и рассчитывает на развитие отношений, заявило министерство иностранных дел России.
"Рассчитываем, что деятельность сформированного лидером партии "Ликуд" кабинета министров пойдет на благо израильского народа, будет способствовать развитию традиционных партнерских отношений с Россией, а также укреплению стабильности и безопасности на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении ведомства.
Министерство отметило, что Москва открыта к конструктивному взаимодействию с правительством Биньямина Нетаньяху для дальнейшего упрочения и расширения взаимовыгодного российско-израильского сотрудничества и координации усилий для оздоровления обстановки в ближневосточном регионе и на международной арене в целом.
Новое правительство Израиля во главе с Нетаньяху в четверг приведено к присяге перед парламентом.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
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В миреРоссияИзраильБлижний ВостокБиньямин НетаньяхуМосква
 
 
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