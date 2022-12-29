https://ria.ru/20221229/oruzhie-1842346696.html

Санду выступила за оснащение молдавской армии современным оружием

Санду выступила за оснащение молдавской армии современным оружием - РИА Новости, 29.12.2022

Санду выступила за оснащение молдавской армии современным оружием

Национальная армия Молдавии должна быть оснащена современным оружием, нейтралитет не означает демилитаризацию, заявила в телеэфире президент страны Майя Санду. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T20:45

2022-12-29T20:45

2022-12-29T20:45

в мире

майя санду

кишинев

молдавия

нато

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КИШИНЕВ, 29 дек – РИА Новости. Национальная армия Молдавии должна быть оснащена современным оружием, нейтралитет не означает демилитаризацию, заявила в телеэфире президент страны Майя Санду. Ранее власти Молдавии неоднократно говорили, что в переговорах и на встречах с западными партнерами, в том числе и в НАТО, будут затрагивать тему укрепления и модернизации оборонного потенциала страны. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО, однако у страны сейчас на это нет средств. По словам министра, национальная армия насчитывает 6,5 тысячи военнослужащих и 2 тысячи гражданских, а ее военное оснащение - это старая советская техника. "Нейтралитет не означает демилитаризацию или безразличие к тому, что происходит в регионе. Наша армия должна быть оснащена современным оружием на случай, если придется обороняться", - сказала Санду в эфире телеканала "Молдова-1". В следующем году бюджет на оборону будет удвоен, он составит 1,697 миллиарда леев (около 87 миллионов долларов). Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной. Однако с 1994 года Кишинев сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства во имя мира. В молдавской столице функционирует информационный центр НАТО, а с 2017 года начало свою работу бюро по связям с альянсом. Опросы общественного мнения показывают, что более 60% населения Молдавии выступают против сближения страны с НАТО.

https://ria.ru/20221227/moldaviya-1841544172.html

https://ria.ru/20221229/raketa-1842333207.html

кишинев

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в мире, майя санду, кишинев, молдавия, нато