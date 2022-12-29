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Санду выступила за оснащение молдавской армии современным оружием - РИА Новости, 29.12.2022
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Санду выступила за оснащение молдавской армии современным оружием
Санду выступила за оснащение молдавской армии современным оружием - РИА Новости, 29.12.2022
Санду выступила за оснащение молдавской армии современным оружием
Национальная армия Молдавии должна быть оснащена современным оружием, нейтралитет не означает демилитаризацию, заявила в телеэфире президент страны Майя Санду. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T20:45
2022-12-29T20:45
в мире
майя санду
кишинев
молдавия
нато
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КИШИНЕВ, 29 дек – РИА Новости. Национальная армия Молдавии должна быть оснащена современным оружием, нейтралитет не означает демилитаризацию, заявила в телеэфире президент страны Майя Санду. Ранее власти Молдавии неоднократно говорили, что в переговорах и на встречах с западными партнерами, в том числе и в НАТО, будут затрагивать тему укрепления и модернизации оборонного потенциала страны. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО, однако у страны сейчас на это нет средств. По словам министра, национальная армия насчитывает 6,5 тысячи военнослужащих и 2 тысячи гражданских, а ее военное оснащение - это старая советская техника. "Нейтралитет не означает демилитаризацию или безразличие к тому, что происходит в регионе. Наша армия должна быть оснащена современным оружием на случай, если придется обороняться", - сказала Санду в эфире телеканала "Молдова-1". В следующем году бюджет на оборону будет удвоен, он составит 1,697 миллиарда леев (около 87 миллионов долларов). Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной. Однако с 1994 года Кишинев сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства во имя мира. В молдавской столице функционирует информационный центр НАТО, а с 2017 года начало свою работу бюро по связям с альянсом. Опросы общественного мнения показывают, что более 60% населения Молдавии выступают против сближения страны с НАТО.
https://ria.ru/20221227/moldaviya-1841544172.html
https://ria.ru/20221229/raketa-1842333207.html
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в мире, майя санду, кишинев, молдавия, нато
В мире, Майя Санду, Кишинев, Молдавия, НАТО
20:45 29.12.2022
 
Санду выступила за оснащение молдавской армии современным оружием

Санду выступила за оснащение молдавской армии современным оружием, несмотря на нейтралитет

© Фото : Ministerul Apărării al Republicii MoldovaВоеннослужащие пехотной бригады Dacia во время учений на полигоне в Кагуле, Молдавия
Военнослужащие пехотной бригады Dacia во время учений на полигоне в Кагуле, Молдавия - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© Фото : Ministerul Apărării al Republicii Moldova
Военнослужащие пехотной бригады Dacia во время учений на полигоне в Кагуле, Молдавия. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 дек – РИА Новости. Национальная армия Молдавии должна быть оснащена современным оружием, нейтралитет не означает демилитаризацию, заявила в телеэфире президент страны Майя Санду.
Ранее власти Молдавии неоднократно говорили, что в переговорах и на встречах с западными партнерами, в том числе и в НАТО, будут затрагивать тему укрепления и модернизации оборонного потенциала страны. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО, однако у страны сейчас на это нет средств. По словам министра, национальная армия насчитывает 6,5 тысячи военнослужащих и 2 тысячи гражданских, а ее военное оснащение - это старая советская техника.
Спикер парламента Молдавии и генеральный секретарь партии Действие и Солидарность Игорь Гросу - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
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"Нейтралитет не означает демилитаризацию или безразличие к тому, что происходит в регионе. Наша армия должна быть оснащена современным оружием на случай, если придется обороняться", - сказала Санду в эфире телеканала "Молдова-1".
В следующем году бюджет на оборону будет удвоен, он составит 1,697 миллиарда леев (около 87 миллионов долларов).
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной. Однако с 1994 года Кишинев сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства во имя мира. В молдавской столице функционирует информационный центр НАТО, а с 2017 года начало свою работу бюро по связям с альянсом.
Опросы общественного мнения показывают, что более 60% населения Молдавии выступают против сближения страны с НАТО.
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В миреМайя СандуКишиневМолдавияНАТО
 
 
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