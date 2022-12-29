Санду выступила за оснащение молдавской армии современным оружием
Санду выступила за оснащение молдавской армии современным оружием, несмотря на нейтралитет
© Фото : Ministerul Apărării al Republicii MoldovaВоеннослужащие пехотной бригады Dacia во время учений на полигоне в Кагуле, Молдавия
Военнослужащие пехотной бригады Dacia во время учений на полигоне в Кагуле, Молдавия. Архивное фото
КИШИНЕВ, 29 дек – РИА Новости. Национальная армия Молдавии должна быть оснащена современным оружием, нейтралитет не означает демилитаризацию, заявила в телеэфире президент страны Майя Санду.
Ранее власти Молдавии неоднократно говорили, что в переговорах и на встречах с западными партнерами, в том числе и в НАТО, будут затрагивать тему укрепления и модернизации оборонного потенциала страны. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО, однако у страны сейчас на это нет средств. По словам министра, национальная армия насчитывает 6,5 тысячи военнослужащих и 2 тысячи гражданских, а ее военное оснащение - это старая советская техника.
"Нейтралитет не означает демилитаризацию или безразличие к тому, что происходит в регионе. Наша армия должна быть оснащена современным оружием на случай, если придется обороняться", - сказала Санду в эфире телеканала "Молдова-1".
В следующем году бюджет на оборону будет удвоен, он составит 1,697 миллиарда леев (около 87 миллионов долларов).
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной. Однако с 1994 года Кишинев сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства во имя мира. В молдавской столице функционирует информационный центр НАТО, а с 2017 года начало свою работу бюро по связям с альянсом.
Опросы общественного мнения показывают, что более 60% населения Молдавии выступают против сближения страны с НАТО.