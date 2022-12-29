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Эксперт назвала условие возвращения памятника Екатерине II в Одессе - РИА Новости, 29.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/odessa-1842112148.html
Эксперт назвала условие возвращения памятника Екатерине II в Одессе
Эксперт назвала условие возвращения памятника Екатерине II в Одессе - РИА Новости, 29.12.2022
Эксперт назвала условие возвращения памятника Екатерине II в Одессе
Монументы Екатерине II и Александру Суворову вернутся на исторические места в Одессе по аналогии с Крымом – вместе с возвращением города в состав России,... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T10:19
2022-12-29T10:19
специальная военная операция на украине
в мире
екатерина ii
одесса
наталья киселева
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости. Монументы Екатерине II и Александру Суворову вернутся на исторические места в Одессе по аналогии с Крымом – вместе с возвращением города в состав России, заявила РИА Новости в четверг социолог, доцент КФУ, руководитель крымского отделения Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Наталья Киселева. Так она прокомментировала демонтаж памятников российской императрице, по чьему указу и была основана Одесса в 1794 году, и знаменитого полководца. Решение о демонтаже Одесский горсовет принял в конце ноября. "Ничего другого ожидать нельзя было – понятно было, что демонтажем памятников Ленину это не закончится. Понятно, что десоветизация продолжится дерусификацией. Что касается одесситов, то там два основных фактора того, что они позволили это сделать. Люди запуганы, они просто боятся физического уничтожения. Это одна из причин. Вторая – это изменение сознания. То есть эта нацистская идеология дала свои плоды. Мы видим это по людям и их поступкам", – сказала Киселева. По ее мнению, памятники вернутся на свои места при одном условии: "Город Одесса должен, как Крым и Севастополь, вернуться на Родину – в Россию". Памятник императрице как основательнице Одессы и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову был установлен в городе в 1900 году. В 1920 году его демонтировали, однако в 2007 году вновь восстановили на Екатерининской площади. Памятник неоднократно подвергался нападениям со стороны вандалов: его обливали краской, наносили надписи, надевали на него красный колпак. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ria.ru/20221229/odessa-1842106526.html
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в мире, екатерина ii, одесса, наталья киселева, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Екатерина II, Одесса, Наталья Киселева, Россия, Украина
10:19 29.12.2022
 
Эксперт назвала условие возвращения памятника Екатерине II в Одессе

Эксперт Киселева: памятник Екатерине II в Одессе вернут, если город войдет в состав России

© Фото из соцсетейДемонтаж памятника Екатерине II в Одессе
Демонтаж памятника Екатерине II в Одессе
© Фото из соцсетей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости. Монументы Екатерине II и Александру Суворову вернутся на исторические места в Одессе по аналогии с Крымом – вместе с возвращением города в состав России, заявила РИА Новости в четверг социолог, доцент КФУ, руководитель крымского отделения Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Наталья Киселева.
Так она прокомментировала демонтаж памятников российской императрице, по чьему указу и была основана Одесса в 1794 году, и знаменитого полководца. Решение о демонтаже Одесский горсовет принял в конце ноября.
Демонтаж памятника Екатерине II в Одессе
09:58Специальная военная операция на Украине
В ГД прокомментировали снос памятников Суворову и Екатерине II в Одессе
"Ничего другого ожидать нельзя было – понятно было, что демонтажем памятников Ленину это не закончится. Понятно, что десоветизация продолжится дерусификацией. Что касается одесситов, то там два основных фактора того, что они позволили это сделать. Люди запуганы, они просто боятся физического уничтожения. Это одна из причин. Вторая – это изменение сознания. То есть эта нацистская идеология дала свои плоды. Мы видим это по людям и их поступкам", – сказала Киселева.
По ее мнению, памятники вернутся на свои места при одном условии: "Город Одесса должен, как Крым и Севастополь, вернуться на Родину – в Россию".
Памятник императрице как основательнице Одессы и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову был установлен в городе в 1900 году. В 1920 году его демонтировали, однако в 2007 году вновь восстановили на Екатерининской площади. Памятник неоднократно подвергался нападениям со стороны вандалов: его обливали краской, наносили надписи, надевали на него красный колпак.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Демонтаж памятника Александру Пушкину в Черновцах, Украина. Кадр видео
23 декабря, 16:00
В украинских Черновцах демонтировали последний памятник Пушкину
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕкатерина IIОдессаНаталья КиселеваРоссияУкраина
 
 
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