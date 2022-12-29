https://ria.ru/20221229/odessa-1842112148.html

Эксперт назвала условие возвращения памятника Екатерине II в Одессе

Эксперт назвала условие возвращения памятника Екатерине II в Одессе - РИА Новости, 29.12.2022

Эксперт назвала условие возвращения памятника Екатерине II в Одессе

Монументы Екатерине II и Александру Суворову вернутся на исторические места в Одессе по аналогии с Крымом – вместе с возвращением города в состав России,... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T10:19

2022-12-29T10:19

2022-12-29T10:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости. Монументы Екатерине II и Александру Суворову вернутся на исторические места в Одессе по аналогии с Крымом – вместе с возвращением города в состав России, заявила РИА Новости в четверг социолог, доцент КФУ, руководитель крымского отделения Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Наталья Киселева. Так она прокомментировала демонтаж памятников российской императрице, по чьему указу и была основана Одесса в 1794 году, и знаменитого полководца. Решение о демонтаже Одесский горсовет принял в конце ноября. "Ничего другого ожидать нельзя было – понятно было, что демонтажем памятников Ленину это не закончится. Понятно, что десоветизация продолжится дерусификацией. Что касается одесситов, то там два основных фактора того, что они позволили это сделать. Люди запуганы, они просто боятся физического уничтожения. Это одна из причин. Вторая – это изменение сознания. То есть эта нацистская идеология дала свои плоды. Мы видим это по людям и их поступкам", – сказала Киселева. По ее мнению, памятники вернутся на свои места при одном условии: "Город Одесса должен, как Крым и Севастополь, вернуться на Родину – в Россию". Памятник императрице как основательнице Одессы и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову был установлен в городе в 1900 году. В 1920 году его демонтировали, однако в 2007 году вновь восстановили на Екатерининской площади. Памятник неоднократно подвергался нападениям со стороны вандалов: его обливали краской, наносили надписи, надевали на него красный колпак. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://ria.ru/20221229/odessa-1842106526.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, екатерина ii, одесса, наталья киселева, россия, украина