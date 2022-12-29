https://ria.ru/20221229/odessa-1842109924.html

В Одессе вместо снесенного памятника Екатерине II установили флаг Украины

В Одессе вместо снесенного памятника Екатерине II установили флаг Украины - РИА Новости, 29.12.2022

В Одессе вместо снесенного памятника Екатерине II установили флаг Украины

В Одессе вместо демонтированного памятника российской императрице Екатерине II установили флаг Украины, сообщил советник главы областной военной администрации... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T10:13

2022-12-29T10:13

2022-12-29T10:14

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В Одессе вместо демонтированного памятника российской императрице Екатерине II установили флаг Украины, сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Братчук. В своем Telegram-канале Братчук разместил видео, на котором на постаменте, где ранее стоял памятник Екатерине II, установлен украинский флаг. "Одесса. Екатерининская площадь. В эти минуты", - написал он под видео. Решение о демонтаже памятников Екатерине II и Суворову Одесский горсовет принял в конце ноября. В четверг ночью, по информации украинских СМИ, их демонтировали. Памятник императрице как основательнице Одессы и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову был установлен в городе в 1900 году. В 1920 году его демонтировали, однако в 2007 году вновь восстановили на Екатерининской площади. Памятник неоднократно подвергался нападениям со стороны вандалов: его обливали краской, наносили надписи, надевали на него красный колпак. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://ria.ru/20221229/odessa-1842106526.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, екатерина ii, украина, одесса