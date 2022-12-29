Рейтинг@Mail.ru
В Одессе вместо снесенного памятника Екатерине II установили флаг Украины - РИА Новости, 29.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/odessa-1842109924.html
В Одессе вместо снесенного памятника Екатерине II установили флаг Украины
В Одессе вместо снесенного памятника Екатерине II установили флаг Украины - РИА Новости, 29.12.2022
В Одессе вместо снесенного памятника Екатерине II установили флаг Украины
В Одессе вместо демонтированного памятника российской императрице Екатерине II установили флаг Украины, сообщил советник главы областной военной администрации... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T10:13
2022-12-29T10:14
специальная военная операция на украине
в мире
екатерина ii
украина
одесса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842180400_0:22:3072:1750_1920x0_80_0_0_02ad5bd8e7dd699560582ac7503c1a27.jpg
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В Одессе вместо демонтированного памятника российской императрице Екатерине II установили флаг Украины, сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Братчук. В своем Telegram-канале Братчук разместил видео, на котором на постаменте, где ранее стоял памятник Екатерине II, установлен украинский флаг. "Одесса. Екатерининская площадь. В эти минуты", - написал он под видео. Решение о демонтаже памятников Екатерине II и Суворову Одесский горсовет принял в конце ноября. В четверг ночью, по информации украинских СМИ, их демонтировали. Памятник императрице как основательнице Одессы и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову был установлен в городе в 1900 году. В 1920 году его демонтировали, однако в 2007 году вновь восстановили на Екатерининской площади. Памятник неоднократно подвергался нападениям со стороны вандалов: его обливали краской, наносили надписи, надевали на него красный колпак. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ria.ru/20221229/odessa-1842106526.html
https://ria.ru/20221223/pushkin-1840883193.html
украина
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842180400_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9e80e66f545a3ad15f46c6b8ee2fe4da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, екатерина ii, украина, одесса
Специальная военная операция на Украине, В мире, Екатерина II, Украина, Одесса
10:13 29.12.2022 (обновлено: 10:14 29.12.2022)
 
В Одессе вместо снесенного памятника Екатерине II установили флаг Украины

Советник главы ОВА Братчук: в Одессе вместо памятника Екатерине II установили флаг Украины

© AP Photo / LIBKOSДемонтаж памятника Екатерине II в Одессе
Демонтаж памятника Екатерине II в Одессе - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© AP Photo / LIBKOS
Демонтаж памятника Екатерине II в Одессе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В Одессе вместо демонтированного памятника российской императрице Екатерине II установили флаг Украины, сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Братчук.
В своем Telegram-канале Братчук разместил видео, на котором на постаменте, где ранее стоял памятник Екатерине II, установлен украинский флаг.
Демонтаж памятника Екатерине II в Одессе
09:58Специальная военная операция на Украине
В ГД прокомментировали снос памятников Суворову и Екатерине II в Одессе
"Одесса. Екатерининская площадь. В эти минуты", - написал он под видео.
Решение о демонтаже памятников Екатерине II и Суворову Одесский горсовет принял в конце ноября. В четверг ночью, по информации украинских СМИ, их демонтировали.
Памятник императрице как основательнице Одессы и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову был установлен в городе в 1900 году. В 1920 году его демонтировали, однако в 2007 году вновь восстановили на Екатерининской площади. Памятник неоднократно подвергался нападениям со стороны вандалов: его обливали краской, наносили надписи, надевали на него красный колпак.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Демонтаж памятника Александру Пушкину в Черновцах, Украина. Кадр видео
23 декабря, 16:00
В украинских Черновцах демонтировали последний памятник Пушкину
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕкатерина IIУкраинаОдесса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала