https://ria.ru/20221229/odessa-1842109924.html
В Одессе вместо снесенного памятника Екатерине II установили флаг Украины
В Одессе вместо снесенного памятника Екатерине II установили флаг Украины - РИА Новости, 29.12.2022
В Одессе вместо снесенного памятника Екатерине II установили флаг Украины
В Одессе вместо демонтированного памятника российской императрице Екатерине II установили флаг Украины, сообщил советник главы областной военной администрации... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T10:13
2022-12-29T10:13
2022-12-29T10:14
специальная военная операция на украине
в мире
екатерина ii
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В Одессе вместо демонтированного памятника российской императрице Екатерине II установили флаг Украины, сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Братчук. В своем Telegram-канале Братчук разместил видео, на котором на постаменте, где ранее стоял памятник Екатерине II, установлен украинский флаг. "Одесса. Екатерининская площадь. В эти минуты", - написал он под видео. Решение о демонтаже памятников Екатерине II и Суворову Одесский горсовет принял в конце ноября. В четверг ночью, по информации украинских СМИ, их демонтировали. Памятник императрице как основательнице Одессы и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову был установлен в городе в 1900 году. В 1920 году его демонтировали, однако в 2007 году вновь восстановили на Екатерининской площади. Памятник неоднократно подвергался нападениям со стороны вандалов: его обливали краской, наносили надписи, надевали на него красный колпак. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ria.ru/20221229/odessa-1842106526.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, екатерина ii, украина, одесса
Специальная военная операция на Украине, В мире, Екатерина II, Украина, Одесса
10:13 29.12.2022 (обновлено: 10:14 29.12.2022)
В Одессе вместо снесенного памятника Екатерине II установили флаг Украины
Советник главы ОВА Братчук: в Одессе вместо памятника Екатерине II установили флаг Украины
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости.
В Одессе вместо демонтированного памятника российской императрице Екатерине II установили флаг Украины, сообщил
советник главы областной военной администрации Сергей Братчук.
В своем Telegram-канале Братчук разместил видео, на котором на постаменте, где ранее стоял памятник Екатерине II, установлен украинский флаг.
"Одесса. Екатерининская площадь. В эти минуты", - написал он под видео.
Решение о демонтаже памятников Екатерине II и Суворову Одесский горсовет принял в конце ноября. В четверг ночью, по информации украинских СМИ, их демонтировали.
Памятник императрице как основательнице Одессы и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову был установлен в городе в 1900 году. В 1920 году его демонтировали, однако в 2007 году вновь восстановили на Екатерининской площади. Памятник неоднократно подвергался нападениям со стороны вандалов: его обливали краской, наносили надписи, надевали на него красный колпак.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.