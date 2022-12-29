https://ria.ru/20221229/odessa-1842106526.html

В ГД прокомментировали снос памятников Суворову и Екатерине II в Одессе

В ГД прокомментировали снос памятников Суворову и Екатерине II в Одессе - РИА Новости, 29.12.2022

В ГД прокомментировали снос памятников Суворову и Екатерине II в Одессе

Причастные к сносу памятников Екатерине II и Александру Суворову в Одессе должны быть найдены и наказаны по законам военного времени, заявил РИА Новости депутат РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T09:58

2022-12-29T09:58

2022-12-29T09:58

специальная военная операция на украине

олег морозов

екатерина ii

одесса

украина

госдума рф

в мире

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Причастные к сносу памятников Екатерине II и Александру Суворову в Одессе должны быть найдены и наказаны по законам военного времени, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов. Как сообщает издание "Думская", в Одессе в ночь на четверг снесли памятники Екатерине II и Суворову. "Все, кто к этому причастен, должны быть установлены, найдены и наказаны. И лучше всего - по законам военного времени. Того, кто "убил" памятник, ждет солнечная Колыма", — сказал он. Он добавил, что "вырезать все русское" — государственная политика "современных бандеровцев". "В этом смысле Екатерина Великая и Суворов для них находятся в рядах российских войск, штурмующих Артемовск. Отсюда и животная злоба", — отметил он. Решение о сносе названных памятников Одесский горсовет принял в конце ноября. Демонтаж монументов, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://ria.ru/20221226/pamyatnik-1841418516.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

олег морозов, екатерина ii, одесса, украина, госдума рф, в мире