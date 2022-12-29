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В ГД прокомментировали снос памятников Суворову и Екатерине II в Одессе - РИА Новости, 29.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/odessa-1842106526.html
В ГД прокомментировали снос памятников Суворову и Екатерине II в Одессе
В ГД прокомментировали снос памятников Суворову и Екатерине II в Одессе - РИА Новости, 29.12.2022
В ГД прокомментировали снос памятников Суворову и Екатерине II в Одессе
Причастные к сносу памятников Екатерине II и Александру Суворову в Одессе должны быть найдены и наказаны по законам военного времени, заявил РИА Новости депутат РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T09:58
2022-12-29T09:58
специальная военная операция на украине
олег морозов
екатерина ii
одесса
украина
госдума рф
в мире
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Причастные к сносу памятников Екатерине II и Александру Суворову в Одессе должны быть найдены и наказаны по законам военного времени, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов. Как сообщает издание "Думская", в Одессе в ночь на четверг снесли памятники Екатерине II и Суворову. "Все, кто к этому причастен, должны быть установлены, найдены и наказаны. И лучше всего - по законам военного времени. Того, кто "убил" памятник, ждет солнечная Колыма", — сказал он. Он добавил, что "вырезать все русское" — государственная политика "современных бандеровцев". "В этом смысле Екатерина Великая и Суворов для них находятся в рядах российских войск, штурмующих Артемовск. Отсюда и животная злоба", — отметил он. Решение о сносе названных памятников Одесский горсовет принял в конце ноября. Демонтаж монументов, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ria.ru/20221226/pamyatnik-1841418516.html
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олег морозов, екатерина ii, одесса, украина, госдума рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Олег Морозов, Екатерина II, Одесса, Украина, Госдума РФ, В мире
09:58 29.12.2022
 
В ГД прокомментировали снос памятников Суворову и Екатерине II в Одессе

Депутат Госдумы Морозов: причастных к сносу памятников в Одессе ждет солнечная Колыма

© Фото из соцсетейДемонтаж памятника Екатерине II в Одессе
Демонтаж памятника Екатерине II в Одессе
© Фото из соцсетей
Демонтаж памятника Екатерине II в Одессе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Причастные к сносу памятников Екатерине II и Александру Суворову в Одессе должны быть найдены и наказаны по законам военного времени, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.
Как сообщает издание "Думская", в Одессе в ночь на четверг снесли памятники Екатерине II и Суворову.
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В Днепропетровске демонтировали памятник Чкалову
"Все, кто к этому причастен, должны быть установлены, найдены и наказаны. И лучше всего - по законам военного времени. Того, кто "убил" памятник, ждет солнечная Колыма", — сказал он.
Он добавил, что "вырезать все русское" — государственная политика "современных бандеровцев". "В этом смысле Екатерина Великая и Суворов для них находятся в рядах российских войск, штурмующих Артемовск. Отсюда и животная злоба", — отметил он.
Решение о сносе названных памятников Одесский горсовет принял в конце ноября. Демонтаж монументов, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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Специальная военная операция на УкраинеОлег МорозовЕкатерина IIОдессаУкраинаГосдума РФВ мире
 
 
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