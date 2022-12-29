В ГД прокомментировали снос памятников Суворову и Екатерине II в Одессе
Депутат Госдумы Морозов: причастных к сносу памятников в Одессе ждет солнечная Колыма
© Фото из соцсетейДемонтаж памятника Екатерине II в Одессе
© Фото из соцсетей
Демонтаж памятника Екатерине II в Одессе
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Причастные к сносу памятников Екатерине II и Александру Суворову в Одессе должны быть найдены и наказаны по законам военного времени, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.
Как сообщает издание "Думская", в Одессе в ночь на четверг снесли памятники Екатерине II и Суворову.
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"Все, кто к этому причастен, должны быть установлены, найдены и наказаны. И лучше всего - по законам военного времени. Того, кто "убил" памятник, ждет солнечная Колыма", — сказал он.
Он добавил, что "вырезать все русское" — государственная политика "современных бандеровцев". "В этом смысле Екатерина Великая и Суворов для них находятся в рядах российских войск, штурмующих Артемовск. Отсюда и животная злоба", — отметил он.
Решение о сносе названных памятников Одесский горсовет принял в конце ноября. Демонтаж монументов, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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