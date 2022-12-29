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Путин в пятницу пообщается по закрытой связи с председателем КНР
Путин в пятницу пообщается по закрытой связи с председателем КНР - РИА Новости, 29.12.2022
Путин в пятницу пообщается по закрытой связи с председателем КНР
Президент России Владимир Путин в пятницу по закрытой связи обсудит с председателем КНР Си Цзинпином двусторонние отношения и региональные проблемы, в том числе РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T12:58
2022-12-29T12:58
2022-12-29T13:03
китай
россия
си цзиньпин
владимир путин
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу по закрытой связи обсудит с председателем КНР Си Цзинпином двусторонние отношения и региональные проблемы, в том числе у границ двух стран, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы готовим общение президента Путина и председателя Си, которое состоится завтра в первой половине дня по Москве. Это будет видеоконференцсвязь, между двумя главами государств есть закрытая связь", - сказал Песков.Песков уточнил, что первый обмен репликами будет публичным, затем разговор продолжится в закрытом режиме."В первую очередь речь пойдет о двусторонних российско-китайских отношениях. Вы знаете, что стремительный рост объема товарооборота происходит. Но конечно, очень важным будет обмен мнениями по наиболее острым региональным проблемам. Есть и те, которые ближе к нам, к России, есть и те, которые ближе к Китаю", - отметил Песков.Лидеры будут эти проблемы обсуждать в духе настоящего стратегического партнерства, добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, россия, си цзиньпин, владимир путин
Китай, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин
12:58 29.12.2022 (обновлено: 13:03 29.12.2022)
Путин в пятницу пообщается по закрытой связи с председателем КНР
Песков: Путин в пятницу по закрытой связи обсудит с главой КНР двусторонние отношения
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу по закрытой связи обсудит с председателем КНР Си Цзинпином двусторонние отношения и региональные проблемы, в том числе у границ двух стран, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы готовим общение президента Путина и председателя Си, которое состоится завтра в первой половине дня по Москве
. Это будет видеоконференцсвязь, между двумя главами государств есть закрытая связь", - сказал Песков.
Песков уточнил, что первый обмен репликами будет публичным, затем разговор продолжится в закрытом режиме.
"В первую очередь речь пойдет о двусторонних российско-китайских отношениях. Вы знаете, что стремительный рост объема товарооборота происходит. Но конечно, очень важным будет обмен мнениями по наиболее острым региональным проблемам. Есть и те, которые ближе к нам, к России, есть и те, которые ближе к Китаю", - отметил Песков.
Лидеры будут эти проблемы обсуждать в духе настоящего стратегического партнерства, добавил он.