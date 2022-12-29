https://ria.ru/20221229/obsuzhdenie-1842171209.html

Путин в пятницу пообщается по закрытой связи с председателем КНР

Путин в пятницу пообщается по закрытой связи с председателем КНР - РИА Новости, 29.12.2022

Путин в пятницу пообщается по закрытой связи с председателем КНР

Президент России Владимир Путин в пятницу по закрытой связи обсудит с председателем КНР Си Цзинпином двусторонние отношения и региональные проблемы, в том числе РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T12:58

2022-12-29T12:58

2022-12-29T13:03

китай

россия

си цзиньпин

владимир путин

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу по закрытой связи обсудит с председателем КНР Си Цзинпином двусторонние отношения и региональные проблемы, в том числе у границ двух стран, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы готовим общение президента Путина и председателя Си, которое состоится завтра в первой половине дня по Москве. Это будет видеоконференцсвязь, между двумя главами государств есть закрытая связь", - сказал Песков.Песков уточнил, что первый обмен репликами будет публичным, затем разговор продолжится в закрытом режиме."В первую очередь речь пойдет о двусторонних российско-китайских отношениях. Вы знаете, что стремительный рост объема товарооборота происходит. Но конечно, очень важным будет обмен мнениями по наиболее острым региональным проблемам. Есть и те, которые ближе к нам, к России, есть и те, которые ближе к Китаю", - отметил Песков.Лидеры будут эти проблемы обсуждать в духе настоящего стратегического партнерства, добавил он.

https://ria.ru/20221228/ukraina-1841898811.html

китай

россия

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Екатерина Зайцева

китай, россия, си цзиньпин, владимир путин