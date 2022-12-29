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Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка
Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 29.12.2022
Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска в 17.28 выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T17:44
2022-12-29T17:44
2022-12-29T17:51
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
донецк
сцкк
донецкая народная республика
нато
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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Украинские войска в 17.28 выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.28 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Кировский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировский район, Донецк, СЦКК, Донецкая Народная Республика, НАТО
17:44 29.12.2022 (обновлено: 17:51 29.12.2022)
Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка
СЦКК: украинские военные выпустили десять снарядов по Кировскому району Донецка