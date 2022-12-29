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Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 13 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 13 снарядов - РИА Новости, 29.12.2022

Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 13 снарядов

Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка и Червоногвардейскому району Макеевки 13 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T16:30

2022-12-29T16:30

2022-12-29T16:30

специальная военная операция на украине

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сцкк

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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка и Червоногвардейскому району Макеевки 13 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 16.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 16.05 - населенный пункт Камышевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Представительство добавило, что в 16.16 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка еще три снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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в мире, донецк, макеевка, нато, сцкк, донецкая народная республика