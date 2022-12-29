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ВСУ обстреляли Донецк, Минеральное и Горловку
ВСУ обстреляли Донецк, Минеральное и Горловку - РИА Новости, 29.12.2022
ВСУ обстреляли Донецк, Минеральное и Горловку
Украинские войска выпустили по Донецку, Минеральному и Горловке 16 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T15:33
2022-12-29T15:33
2022-12-29T15:33
специальная военная операция на украине
донецк
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Минеральному и Горловке 16 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 13.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Минеральное: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 13.55 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Представительство добавило, что в 15.15 украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221229/ukraina-1842236732.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Донецк, Минеральное и Горловку
ВСУ выпустили по Донецку, Минеральному и Горловке 16 снарядов натовского калибра