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Цивилев: в медучреждения Кузбасса поступило 1309 единиц оборудования - РИА Новости, 29.12.2022
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Цивилев: в медучреждения Кузбасса поступило 1309 единиц оборудования
Цивилев: в медучреждения Кузбасса поступило 1309 единиц оборудования - РИА Новости, 29.12.2022
Цивилев: в медучреждения Кузбасса поступило 1309 единиц оборудования
В медицинские учреждения Кузбасса за 2022 год поступило 1309 единиц нового оборудования, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T08:38
2022-12-29T11:56
сергей цивилев
таштагол
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 29 дек- РИА Новости. В медицинские учреждения Кузбасса за 2022 год поступило 1309 единиц нового оборудования, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. В больницах региона продолжается масштабное переоснащение. По программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение" за год поступило 238 единиц оборудования, 39 из них — это компьютерные томографы, рентген-аппараты, флюорографы, маммографы. Перед установкой крупногабаритных аппаратов обязательно проводился капитальный ремонт помещений. "В больницы, поликлиники и амбулатории региона по разным программам в этом году поступило 1309 единиц оборудования. На эти цели из федерального и регионального бюджетов было выделено 2 миллиарда и 36 миллионов рублей. В следующем году планируем приобрести еще 245 единиц медицинской техники. В первую очередь закупаем диагностическое оборудование экспертного класса. Это позволяет врачам обнаруживать заболевания на ранних стадиях и вовремя назначать лечение", —цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. Так, летом этого года в Кемеровский клинический консультативно-диагностический центр им. И.А. Колпинского поступил компьютерный томограф. В сентябре на новом оборудовании медики начали обследовать пациентов. Проводят исследования головного мозга, органов грудной клетки, брюшной полости, сосудов. За время работы у 12 человек диагностированы злокачественные новообразования, у 54 — доброкачественные. Все пациенты проходят дообследование, получают лечение. В общей сложности диагностику на томографе прошли уже более 300 человек. Для жителей южной агломерации весной этого года в новокузнецком филиале Кузбасского клинического кардиологического диспансера имени академика Л.С. Барбараша запустили новый маммограф отечественного производства. Основное преимущество оборудования — сокращение лучевой нагрузки на пациента, по сравнению с аналоговыми аппаратами она меньше на 22%. Время исследования сократилось до 13 минут, что позволяет принимать до 40-50 пациентов в день. За восемь месяцев на нем прошли обследование почти 5 тысяч человек, у 91 из них обнаружена патология. Также в медицинские организации Кузбасса поступили 24 рентген-аппарата. В мае современный рентгеновский комплекс "Р-500 "Дуограф" пришел на смену пленочному аппарату 2005 года выпуска в Промышленновской районной больнице. В июне цифровое оборудование начало работать в Таштаголе. Важно, что все новое оборудование подключается к единому медицинскому архиву цифровых изображений, где в случае затруднения с постановкой диагноза или назначения лечения можно консультироваться с областными специалистами.
https://ria.ru/20221222/dorogi-1840456526.html
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кемеровская область
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сергей цивилев, таштагол, кемеровская область
Сергей Цивилев, Таштагол, Кемеровская область
08:38 29.12.2022 (обновлено: 11:56 29.12.2022)
 
Цивилев: в медучреждения Кузбасса поступило 1309 единиц оборудования

Цивилев: в медучреждения Кузбасса в 2022 году поступило 1309 единиц оборудования

© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаВ медицинские учреждения Кемеровской области за 2022 год поступило 1309 единиц нового оборудования
В медицинские учреждения Кемеровской области за 2022 год поступило 1309 единиц нового оборудования
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
В медицинские учреждения Кемеровской области за 2022 год поступило 1309 единиц нового оборудования
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 29 дек- РИА Новости. В медицинские учреждения Кузбасса за 2022 год поступило 1309 единиц нового оборудования, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
В больницах региона продолжается масштабное переоснащение. По программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение" за год поступило 238 единиц оборудования, 39 из них — это компьютерные томографы, рентген-аппараты, флюорографы, маммографы. Перед установкой крупногабаритных аппаратов обязательно проводился капитальный ремонт помещений.
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"В больницы, поликлиники и амбулатории региона по разным программам в этом году поступило 1309 единиц оборудования. На эти цели из федерального и регионального бюджетов было выделено 2 миллиарда и 36 миллионов рублей. В следующем году планируем приобрести еще 245 единиц медицинской техники. В первую очередь закупаем диагностическое оборудование экспертного класса. Это позволяет врачам обнаруживать заболевания на ранних стадиях и вовремя назначать лечение", —цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева.
Так, летом этого года в Кемеровский клинический консультативно-диагностический центр им. И.А. Колпинского поступил компьютерный томограф. В сентябре на новом оборудовании медики начали обследовать пациентов. Проводят исследования головного мозга, органов грудной клетки, брюшной полости, сосудов. За время работы у 12 человек диагностированы злокачественные новообразования, у 54 — доброкачественные. Все пациенты проходят дообследование, получают лечение. В общей сложности диагностику на томографе прошли уже более 300 человек.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаВ медицинские учреждения Кемеровской области за 2022 год поступило 1309 единиц нового оборудования
В медицинские учреждения Кемеровской области за 2022 год поступило 1309 единиц нового оборудования
1 из 2
В медицинские учреждения Кемеровской области за 2022 год поступило 1309 единиц нового оборудования
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаВ медицинские учреждения Кемеровской области за 2022 год поступило 1309 единиц нового оборудования
В медицинские учреждения Кемеровской области за 2022 год поступило 1309 единиц нового оборудования
2 из 2
В медицинские учреждения Кемеровской области за 2022 год поступило 1309 единиц нового оборудования
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
1 из 2
В медицинские учреждения Кемеровской области за 2022 год поступило 1309 единиц нового оборудования
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
2 из 2
В медицинские учреждения Кемеровской области за 2022 год поступило 1309 единиц нового оборудования
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Для жителей южной агломерации весной этого года в новокузнецком филиале Кузбасского клинического кардиологического диспансера имени академика Л.С. Барбараша запустили новый маммограф отечественного производства. Основное преимущество оборудования — сокращение лучевой нагрузки на пациента, по сравнению с аналоговыми аппаратами она меньше на 22%. Время исследования сократилось до 13 минут, что позволяет принимать до 40-50 пациентов в день. За восемь месяцев на нем прошли обследование почти 5 тысяч человек, у 91 из них обнаружена патология.
Также в медицинские организации Кузбасса поступили 24 рентген-аппарата. В мае современный рентгеновский комплекс "Р-500 "Дуограф" пришел на смену пленочному аппарату 2005 года выпуска в Промышленновской районной больнице. В июне цифровое оборудование начало работать в Таштаголе.
Важно, что все новое оборудование подключается к единому медицинскому архиву цифровых изображений, где в случае затруднения с постановкой диагноза или назначения лечения можно консультироваться с областными специалистами.
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Сергей ЦивилевТаштаголКемеровская область
 
 
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