https://ria.ru/20221229/oborudovanie-1842091246.html

Цивилев: в медучреждения Кузбасса поступило 1309 единиц оборудования

Цивилев: в медучреждения Кузбасса поступило 1309 единиц оборудования - РИА Новости, 29.12.2022

Цивилев: в медучреждения Кузбасса поступило 1309 единиц оборудования

В медицинские учреждения Кузбасса за 2022 год поступило 1309 единиц нового оборудования, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T08:38

2022-12-29T08:38

2022-12-29T11:56

сергей цивилев

таштагол

кемеровская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842099641_0:65:1000:628_1920x0_80_0_0_e69996dab8d9f6c9691f78d7b0b5a71d.jpg

КЕМЕРОВО, 29 дек- РИА Новости. В медицинские учреждения Кузбасса за 2022 год поступило 1309 единиц нового оборудования, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. В больницах региона продолжается масштабное переоснащение. По программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение" за год поступило 238 единиц оборудования, 39 из них — это компьютерные томографы, рентген-аппараты, флюорографы, маммографы. Перед установкой крупногабаритных аппаратов обязательно проводился капитальный ремонт помещений. "В больницы, поликлиники и амбулатории региона по разным программам в этом году поступило 1309 единиц оборудования. На эти цели из федерального и регионального бюджетов было выделено 2 миллиарда и 36 миллионов рублей. В следующем году планируем приобрести еще 245 единиц медицинской техники. В первую очередь закупаем диагностическое оборудование экспертного класса. Это позволяет врачам обнаруживать заболевания на ранних стадиях и вовремя назначать лечение", —цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. Так, летом этого года в Кемеровский клинический консультативно-диагностический центр им. И.А. Колпинского поступил компьютерный томограф. В сентябре на новом оборудовании медики начали обследовать пациентов. Проводят исследования головного мозга, органов грудной клетки, брюшной полости, сосудов. За время работы у 12 человек диагностированы злокачественные новообразования, у 54 — доброкачественные. Все пациенты проходят дообследование, получают лечение. В общей сложности диагностику на томографе прошли уже более 300 человек. Для жителей южной агломерации весной этого года в новокузнецком филиале Кузбасского клинического кардиологического диспансера имени академика Л.С. Барбараша запустили новый маммограф отечественного производства. Основное преимущество оборудования — сокращение лучевой нагрузки на пациента, по сравнению с аналоговыми аппаратами она меньше на 22%. Время исследования сократилось до 13 минут, что позволяет принимать до 40-50 пациентов в день. За восемь месяцев на нем прошли обследование почти 5 тысяч человек, у 91 из них обнаружена патология. Также в медицинские организации Кузбасса поступили 24 рентген-аппарата. В мае современный рентгеновский комплекс "Р-500 "Дуограф" пришел на смену пленочному аппарату 2005 года выпуска в Промышленновской районной больнице. В июне цифровое оборудование начало работать в Таштаголе. Важно, что все новое оборудование подключается к единому медицинскому архиву цифровых изображений, где в случае затруднения с постановкой диагноза или назначения лечения можно консультироваться с областными специалистами.

https://ria.ru/20221222/dorogi-1840456526.html

https://ria.ru/20221228/shkoly-1841974191.html

таштагол

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей цивилев, таштагол, кемеровская область