https://ria.ru/20221229/novyygod-1842130898.html

Мастер-классы и интерактивные программы пройдут в музеях Москвы в каникулы

Мастер-классы и интерактивные программы пройдут в музеях Москвы в каникулы - РИА Новости, 29.12.2022

Мастер-классы и интерактивные программы пройдут в музеях Москвы в каникулы

Более 40 мероприятий пройдут в московских музеях и выставочных пространствах с 1 по 8 января, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина. Об этом сообщается... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T11:46

2022-12-29T11:46

2022-12-29T11:46

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наталья сергунина

илья глазунов

москва

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музеи

искусство

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Более 40 мероприятий пройдут в московских музеях и выставочных пространствах с 1 по 8 января, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина. Об этом сообщается на сайте mos.ru.В пресс-службе рассказали, что Московский государственный музей С.А. Есенина проведет интерактивную программу о зимних забавах на Руси. В Галерее Ильи Глазунова пройдут мастер-класс по созданию игрушек из ткани и написанию зимнего пейзажа. Мероприятия организуют в галереях "Солнцево", "Беляево", Мемориальном музее А. Н. Скрябина, музее-заповеднике "Коломенское" и других учреждениях.

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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