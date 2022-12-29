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Мастер-классы и интерактивные программы пройдут в музеях Москвы в каникулы - РИА Новости, 29.12.2022
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Культура
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Мастер-классы и интерактивные программы пройдут в музеях Москвы в каникулы
Мастер-классы и интерактивные программы пройдут в музеях Москвы в каникулы - РИА Новости, 29.12.2022
Мастер-классы и интерактивные программы пройдут в музеях Москвы в каникулы
Более 40 мероприятий пройдут в московских музеях и выставочных пространствах с 1 по 8 января, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина. Об этом сообщается... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T11:46
2022-12-29T11:46
культура
новости культуры
наталья сергунина
илья глазунов
москва
новый год
музеи
искусство
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Более 40 мероприятий пройдут в московских музеях и выставочных пространствах с 1 по 8 января, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина. Об этом сообщается на сайте mos.ru.В пресс-службе рассказали, что Московский государственный музей С.А. Есенина проведет интерактивную программу о зимних забавах на Руси. В Галерее Ильи Глазунова пройдут мастер-класс по созданию игрушек из ткани и написанию зимнего пейзажа. Мероприятия организуют в галереях "Солнцево", "Беляево", Мемориальном музее А. Н. Скрябина, музее-заповеднике "Коломенское" и других учреждениях.
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новости культуры, наталья сергунина, илья глазунов, москва, новый год, музеи, искусство, музей-заповедник "коломенское", сергей есенин, александр скрябин
Культура, Новости культуры, Наталья Сергунина, Илья Глазунов, Москва, Новый год, Музеи, Искусство, Музей-заповедник "Коломенское", Сергей Есенин, Александр Скрябин
11:46 29.12.2022
 
Мастер-классы и интерактивные программы пройдут в музеях Москвы в каникулы

Заммэра Сергунина: Более сорока мероприятий пройдут в музеях Москвы в новогодние каникулы

© Фото : Unsplash / Wes HicksГирлянда
Гирлянда - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© Фото : Unsplash / Wes Hicks
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Более 40 мероприятий пройдут в московских музеях и выставочных пространствах с 1 по 8 января, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина. Об этом сообщается на сайте mos.ru.
"На новогодних каникулах городские музеи и выставочные пространства приглашают москвичей и туристов на познавательные лекции, обсуждения литературных произведений и творческие мастер-классы. Программа обширная, каждый сможет подобрать для себя увлекательное мероприятие", — говорит Сергунина.
В пресс-службе рассказали, что Московский государственный музей С.А. Есенина проведет интерактивную программу о зимних забавах на Руси. В Галерее Ильи Глазунова пройдут мастер-класс по созданию игрушек из ткани и написанию зимнего пейзажа.
Мероприятия организуют в галереях "Солнцево", "Беляево", Мемориальном музее А. Н. Скрябина, музее-заповеднике "Коломенское" и других учреждениях.
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КультураНовости культурыНаталья СергунинаИлья ГлазуновМоскваНовый годМузеиИскусствоМузей-заповедник "Коломенское"Сергей ЕсенинАлександр Скрябин
 
 
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