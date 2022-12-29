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Мастер-классы и интерактивные программы пройдут в музеях Москвы в каникулы
Мастер-классы и интерактивные программы пройдут в музеях Москвы в каникулы - РИА Новости, 29.12.2022
Мастер-классы и интерактивные программы пройдут в музеях Москвы в каникулы
Более 40 мероприятий пройдут в московских музеях и выставочных пространствах с 1 по 8 января, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина. Об этом сообщается... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T11:46
2022-12-29T11:46
2022-12-29T11:46
культура
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наталья сергунина
илья глазунов
москва
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искусство
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Более 40 мероприятий пройдут в московских музеях и выставочных пространствах с 1 по 8 января, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина. Об этом сообщается на сайте mos.ru.В пресс-службе рассказали, что Московский государственный музей С.А. Есенина проведет интерактивную программу о зимних забавах на Руси. В Галерее Ильи Глазунова пройдут мастер-класс по созданию игрушек из ткани и написанию зимнего пейзажа. Мероприятия организуют в галереях "Солнцево", "Беляево", Мемориальном музее А. Н. Скрябина, музее-заповеднике "Коломенское" и других учреждениях.
https://ria.ru/20221227/ironiyasudby-1841596386.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости культуры, наталья сергунина, илья глазунов, москва, новый год, музеи, искусство, музей-заповедник "коломенское", сергей есенин, александр скрябин
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Мастер-классы и интерактивные программы пройдут в музеях Москвы в каникулы
Заммэра Сергунина: Более сорока мероприятий пройдут в музеях Москвы в новогодние каникулы