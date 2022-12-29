https://ria.ru/20221229/novyy_god-1842138780.html
Роспотребнадзор рассказал, какие новогодние блюда не стоит хранить
Роспотребнадзор рассказал, какие новогодние блюда не стоит хранить - РИА Новости, 29.12.2022
Роспотребнадзор рассказал, какие новогодние блюда не стоит хранить
Салаты, студни и паштеты не стоит оставлять на следующий день после новогоднего застолья, а хранить салат без заправки можно не более 18 часов, сообщается на... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T11:53
2022-12-29T11:53
2022-12-29T11:53
новый год — 2023
общество
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
новый год
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Салаты, студни и паштеты не стоит оставлять на следующий день после новогоднего застолья, а хранить салат без заправки можно не более 18 часов, сообщается на сайте Роспотребнадзора Московской области. "Салаты без заправки можно хранить не более 18 часов при температуре от +2-6°С. Сроки годности салатов, заправленных майонезом, соусами короче: из сырых овощей с добавлением консервированных овощей, яиц - не более шести часов, из вареных овощей - не более 12 часов. Не рекомендуется оставлять на следующий день и хранить более 18 часов после приготовления: салаты, винегреты, паштеты, студни, заливные блюда, изделия с кремом, супы-пюре, блинчики с мясом и творогом, рубленные изделия из мяса, птицы, рыбы, соусы, омлеты, картофельное пюре, отварные макароны, морсы", - говорится в сообщении. Региональный Роспотребнадзор рекомендует не использовать продукты без термической обработки, так как они являются большой нагрузкой на все органы пищеварения, а также могут вызвать пищевое отравление, в частности, "недостаточно прожаренное или проваренное мясо может быть причиной кишечных инфекций, таких как сальмонеллез, дизентерия". Ставить на новогодний стол рекомендуется легкие салаты из зелени и свежих овощей без майонезных и масляных заправок, которые дают нагрузку на поджелудочную железу и печень. "В качестве мясного блюда лучше отдать предпочтение запеченному или тушеному мясу птицы, кролика, нежирных сортов рыбы (судак, треска, речная рыба). И, конечно, на столе должны быть фрукты, которые вместе с овощами будут способствовать активизации деятельности желудочно-кишечного тракта", - отмечает региональный Роспотребнадзор. Ведомство уточняет, что экономить на алкогольных напитках не стоит, как и совершать покупку в сомнительных местах, чтобы избежать отравление спиртосодержащей продукцией. Алкоголь употреблять нужно не на голодный желудок, а также в умеренном количестве. "Детское шампанское" не рекомендуется выставлять на стол, так как "это своего рода пропаганда употребления алкоголя детьми". "Если решили в праздничные дни встретиться с друзьями в ресторане, то при выборе блюд лучше отказаться от многокомпонентных салатов, так как заготовки, как правило, делаются заранее. Заказывайте блюда, которые готовятся из цельного куска мяса, птицы, рыбы, чтобы было понятно, что это сделано только по вашему заказу. Из закусок отдайте предпочтение порционным квашениям, свежим овощам и фруктам", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20221223/novyygod-1840819773.html
https://ria.ru/20221226/menyu-1841477691.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новый год
Новый год — 2023, Общество, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Новый год
Роспотребнадзор рассказал, какие новогодние блюда не стоит хранить
Роспотребнадзор призвал не оставлять салаты и студни после новогоднего застолья
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Салаты, студни и паштеты не стоит оставлять на следующий день после новогоднего застолья, а хранить салат без заправки можно не более 18 часов, сообщается на сайте
Роспотребнадзора Московской области.
"Салаты без заправки можно хранить не более 18 часов при температуре от +2-6°С. Сроки годности салатов, заправленных майонезом, соусами короче: из сырых овощей с добавлением консервированных овощей, яиц - не более шести часов, из вареных овощей - не более 12 часов. Не рекомендуется оставлять на следующий день и хранить более 18 часов после приготовления: салаты, винегреты, паштеты, студни, заливные блюда, изделия с кремом, супы-пюре, блинчики с мясом и творогом, рубленные изделия из мяса, птицы, рыбы, соусы, омлеты, картофельное пюре, отварные макароны, морсы", - говорится в сообщении.
Региональный Роспотребнадзор рекомендует не использовать продукты без термической обработки, так как они являются большой нагрузкой на все органы пищеварения, а также могут вызвать пищевое отравление, в частности, "недостаточно прожаренное или проваренное мясо может быть причиной кишечных инфекций, таких как сальмонеллез, дизентерия". Ставить на новогодний стол рекомендуется легкие салаты из зелени и свежих овощей без майонезных и масляных заправок, которые дают нагрузку на поджелудочную железу и печень.
"В качестве мясного блюда лучше отдать предпочтение запеченному или тушеному мясу птицы, кролика, нежирных сортов рыбы (судак, треска, речная рыба). И, конечно, на столе должны быть фрукты, которые вместе с овощами будут способствовать активизации деятельности желудочно-кишечного тракта", - отмечает региональный Роспотребнадзор.
Ведомство уточняет, что экономить на алкогольных напитках не стоит, как и совершать покупку в сомнительных местах, чтобы избежать отравление спиртосодержащей продукцией. Алкоголь употреблять нужно не на голодный желудок, а также в умеренном количестве. "Детское шампанское" не рекомендуется выставлять на стол, так как "это своего рода пропаганда употребления алкоголя детьми".
"Если решили в праздничные дни встретиться с друзьями в ресторане, то при выборе блюд лучше отказаться от многокомпонентных салатов, так как заготовки, как правило, делаются заранее. Заказывайте блюда, которые готовятся из цельного куска мяса, птицы, рыбы, чтобы было понятно, что это сделано только по вашему заказу. Из закусок отдайте предпочтение порционным квашениям, свежим овощам и фруктам", - добавили в ведомстве.