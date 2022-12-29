https://ria.ru/20221229/novikombank-1842140570.html

Более 80 предприятий присоединились к программе "Развитие" Новикомбанка

Более 80 предприятий присоединились к программе "Развитие" Новикомбанка - РИА Новости, 29.12.2022

Более 80 предприятий присоединились к программе "Развитие" Новикомбанка

Уже 83 предприятия Госкорпорации Ростех заключили соглашения с Новикомбанком о присоединении к его мотивационной программе "Развитие", направленной на поддержку РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T11:59

2022-12-29T11:59

2022-12-29T11:59

новости компаний - экономика

новикомбанк

россия

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Уже 83 предприятия Госкорпорации Ростех заключили соглашения с Новикомбанком о присоединении к его мотивационной программе "Развитие", направленной на поддержку кадрового состава высокотехнологичной промышленности, сообщает банк.Программа "Развитие", запущенная в марте 2022 года, - один из компонентов разработанной Новикомбанком в сотрудничестве с "Ростехом" политики в области социальной направленности банковских продуктов, которая соответствует международным принципам устойчивого развития. Программа позволяет предприятиям поощрять приоритетные категории сотрудников через банковские преференции.В перечне подключившихся к "Развитию" — Объединенная двигателестроительная корпорация, ЦНИИАГ, Красногорский завод имени С.А. Зверева, "Аэроприбор-Восход". челябинские "Сигнал" и "712 Авиационный ремонтный завод", самарское предприятие "ОДК-Кузнецов", Улан-Удэнский авиазавод и другие крупные производства. К настоящему времени предприятия-участники программы уже поощрили около 1100 своих сотрудников."Мотивационная программа "Развитие" стала визитной карточкой нашего банка, ее знают уже за пределами Госкорпорации Ростех, в частности, другие предприятия отечественного оборонного комплекса", — приводится в сообщении комментарий куратора программы "Социально-платежная карта работника Госкорпорации Ростех" Александра Дошлыгина.Внедрение "социально-платежной карты" для работников промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, входящих в контур управления Ростеха, является одним из компонентов программы. К концу 2022 года держателями карт стали более 380 тысяч человек.Еще одно направление социальной политики банка — программа по повышению финансовой грамотности работников производств. В этом году для 20 тысяч промышленников в 15 регионах были организованы лекции и обучающие ролики о грамотном управлении личным бюджетом.В пресс-службе Новикомбанка напомнили, что в августе 2022 года Национальное рейтинговое агентство подтвердило соответствие политики банка в области социальной направленности банковских продуктов международным и национальным принципам, стандартам и критериям в сфере устойчивого развития и социальной ответственности.

https://ria.ru/20221227/novikombank-1841717251.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, новикомбанк, россия