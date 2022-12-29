https://ria.ru/20221229/novikombank-1842140570.html
Более 80 предприятий присоединились к программе "Развитие" Новикомбанка
Более 80 предприятий присоединились к программе "Развитие" Новикомбанка - РИА Новости, 29.12.2022
Более 80 предприятий присоединились к программе "Развитие" Новикомбанка
Уже 83 предприятия Госкорпорации Ростех заключили соглашения с Новикомбанком о присоединении к его мотивационной программе "Развитие", направленной на поддержку РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T11:59
2022-12-29T11:59
2022-12-29T11:59
новости компаний - экономика
новикомбанк
россия
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Уже 83 предприятия Госкорпорации Ростех заключили соглашения с Новикомбанком о присоединении к его мотивационной программе "Развитие", направленной на поддержку кадрового состава высокотехнологичной промышленности, сообщает банк.Программа "Развитие", запущенная в марте 2022 года, - один из компонентов разработанной Новикомбанком в сотрудничестве с "Ростехом" политики в области социальной направленности банковских продуктов, которая соответствует международным принципам устойчивого развития. Программа позволяет предприятиям поощрять приоритетные категории сотрудников через банковские преференции.В перечне подключившихся к "Развитию" — Объединенная двигателестроительная корпорация, ЦНИИАГ, Красногорский завод имени С.А. Зверева, "Аэроприбор-Восход". челябинские "Сигнал" и "712 Авиационный ремонтный завод", самарское предприятие "ОДК-Кузнецов", Улан-Удэнский авиазавод и другие крупные производства. К настоящему времени предприятия-участники программы уже поощрили около 1100 своих сотрудников."Мотивационная программа "Развитие" стала визитной карточкой нашего банка, ее знают уже за пределами Госкорпорации Ростех, в частности, другие предприятия отечественного оборонного комплекса", — приводится в сообщении комментарий куратора программы "Социально-платежная карта работника Госкорпорации Ростех" Александра Дошлыгина.Внедрение "социально-платежной карты" для работников промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, входящих в контур управления Ростеха, является одним из компонентов программы. К концу 2022 года держателями карт стали более 380 тысяч человек.Еще одно направление социальной политики банка — программа по повышению финансовой грамотности работников производств. В этом году для 20 тысяч промышленников в 15 регионах были организованы лекции и обучающие ролики о грамотном управлении личным бюджетом.В пресс-службе Новикомбанка напомнили, что в августе 2022 года Национальное рейтинговое агентство подтвердило соответствие политики банка в области социальной направленности банковских продуктов международным и национальным принципам, стандартам и критериям в сфере устойчивого развития и социальной ответственности.
https://ria.ru/20221227/novikombank-1841717251.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, новикомбанк, россия
Новости компаний - Экономика, Новикомбанк, Россия
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Уже 83 предприятия Госкорпорации Ростех заключили соглашения с Новикомбанком о присоединении к его мотивационной программе "Развитие", направленной на поддержку кадрового состава высокотехнологичной промышленности, сообщает банк.
Программа "Развитие", запущенная в марте 2022 года, - один из компонентов разработанной Новикомбанком в сотрудничестве с "Ростехом" политики в области социальной направленности банковских продуктов, которая соответствует международным принципам устойчивого развития. Программа позволяет предприятиям поощрять приоритетные категории сотрудников через банковские преференции.
В перечне подключившихся к "Развитию" — Объединенная двигателестроительная корпорация, ЦНИИАГ, Красногорский завод имени С.А. Зверева, "Аэроприбор-Восход". челябинские "Сигнал" и "712 Авиационный ремонтный завод", самарское предприятие "ОДК-Кузнецов", Улан-Удэнский авиазавод и другие крупные производства. К настоящему времени предприятия-участники программы уже поощрили около 1100 своих сотрудников.
"Мотивационная программа "Развитие" стала визитной карточкой нашего банка, ее знают уже за пределами Госкорпорации Ростех, в частности, другие предприятия отечественного оборонного комплекса", — приводится в сообщении комментарий куратора программы "Социально-платежная карта работника Госкорпорации Ростех" Александра Дошлыгина.
Внедрение "социально-платежной карты" для работников промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, входящих в контур управления Ростеха, является одним из компонентов программы. К концу 2022 года держателями карт стали более 380 тысяч человек.
Еще одно направление социальной политики банка — программа по повышению финансовой грамотности работников производств. В этом году для 20 тысяч промышленников в 15 регионах были организованы лекции и обучающие ролики о грамотном управлении личным бюджетом.
В пресс-службе Новикомбанка
напомнили, что в августе 2022 года Национальное рейтинговое агентство подтвердило соответствие политики банка в области социальной направленности банковских продуктов международным и национальным принципам, стандартам и критериям в сфере устойчивого развития и социальной ответственности.