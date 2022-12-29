https://ria.ru/20221229/netflix-1842216527.html
Netflix назвал свои самые популярные проекты за 2022 год
Netflix назвал свои самые популярные проекты за 2022 год - РИА Новости, 29.12.2022
Netflix назвал свои самые популярные проекты за 2022 год
Названы самые просматриваемые проекты Netflix за 2022 год. Полный список представлен на сайте What’s on Netflix. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T15:02
2022-12-29T15:02
2022-12-29T15:02
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Названы самые просматриваемые проекты Netflix за 2022 год. Полный список представлен на сайте What’s on Netflix. В десятку фильмов попали "Серый человек", "Проект "Адам", "Пурпурные сердца", "Прорваться в НБА", "Аферист из Tinder", "Морской монстр", "Энола Холмс 2", "Выпускной класс", "Человек из Торонто" и "Дневная смена". Лидер рейтинга — "Серый человек" — собрал 265980000 часов просмотра за период с 17 июля по 4 сентября. В числе самых просматриваемых неанглоязычных фильмов "Тролль", "На Западном фронте без перемен", "Черный краб", "Из моего окна", "Шутки в сторону 2", "Любовь для взрослых", "Картер", "Меня зовут Месть", "Не найти покоя" и "Ярость".Занявшего первую строчку норвежского "Тролля" посмотрели 15235000 часов с 27 ноября по 25 декабря. В топе англоязычных сериалов разместились четвертый сезон "Очень странных дел", "Уэнсдэй", "Монстр: История Джеффри Дамера", второй сезон "Бриджертонов", "Изобретая Анну", четвертый сезон "Озарка", "Наблюдатель", "Песочный человек", третий сезон "Академии "Амбрелла" и четвертый сезон "Виргин Ривер".У лидера — четвертых "Очень странных дел" — 1,87 миллиарда часов просмотра с 22 мая по 9 октября.В списке самых популярных неанглоязычных сериалов указаны "Мы все мертвы", "Необычный адвокат У Ён У", "Отмеченное сердце", "Пока деньги не разлучат нас", пятый сезон "Элиты", "Высокая температура", "Императрица", "Деловое предложение", "Не та сторона дороги" и "Добро пожаловать в Эдем". Южнокорейский хоррор, расположившийся на первой строчке, набрал 659510000 часов просмотра с 23 января по 10 апреля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, netflix
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Netflix
Netflix назвал свои самые популярные проекты за 2022 год
"Очень странные дела" стали самым популярным англоязычным сериалом Netflix в 2022 году
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости.
Названы самые просматриваемые проекты Netflix за 2022 год. Полный список представлен
на сайте What’s on Netflix.
В десятку фильмов попали "Серый человек", "Проект "Адам", "Пурпурные сердца", "Прорваться в НБА", "Аферист из Tinder", "Морской монстр", "Энола Холмс 2", "Выпускной класс", "Человек из Торонто" и "Дневная смена".
Лидер рейтинга — "Серый человек" — собрал 265980000 часов просмотра за период с 17 июля по 4 сентября.
В числе самых просматриваемых неанглоязычных фильмов "Тролль", "На Западном фронте без перемен", "Черный краб", "Из моего окна", "Шутки в сторону 2", "Любовь для взрослых", "Картер", "Меня зовут Месть", "Не найти покоя" и "Ярость".
Занявшего первую строчку норвежского "Тролля" посмотрели 15235000 часов с 27 ноября по 25 декабря.
В топе англоязычных сериалов разместились четвертый сезон "Очень странных дел", "Уэнсдэй", "Монстр: История Джеффри Дамера", второй сезон "Бриджертонов", "Изобретая Анну", четвертый сезон "Озарка", "Наблюдатель", "Песочный человек", третий сезон "Академии "Амбрелла" и четвертый сезон "Виргин Ривер".
У лидера — четвертых "Очень странных дел" — 1,87 миллиарда часов просмотра с 22 мая по 9 октября.
В списке самых популярных неанглоязычных сериалов указаны "Мы все мертвы", "Необычный адвокат У Ён У", "Отмеченное сердце", "Пока деньги не разлучат нас", пятый сезон "Элиты", "Высокая температура", "Императрица", "Деловое предложение", "Не та сторона дороги" и "Добро пожаловать в Эдем".
Южнокорейский хоррор, расположившийся на первой строчке, набрал 659510000 часов просмотра с 23 января по 10 апреля.