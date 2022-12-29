Рейтинг@Mail.ru
Netflix назвал свои самые популярные проекты за 2022 год - РИА Новости, 29.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221229/netflix-1842216527.html
Netflix назвал свои самые популярные проекты за 2022 год
Netflix назвал свои самые популярные проекты за 2022 год - РИА Новости, 29.12.2022
Netflix назвал свои самые популярные проекты за 2022 год
Названы самые просматриваемые проекты Netflix за 2022 год. Полный список представлен на сайте What’s on Netflix. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T15:02
2022-12-29T15:02
культура
новости культуры
кино и сериалы
netflix
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773420056_0:689:1500:1533_1920x0_80_0_0_95ab7f5ab0fe17e6656658cb693ef09e.jpg
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Названы самые просматриваемые проекты Netflix за 2022 год. Полный список представлен на сайте What’s on Netflix. В десятку фильмов попали "Серый человек", "Проект "Адам", "Пурпурные сердца", "Прорваться в НБА", "Аферист из Tinder", "Морской монстр", "Энола Холмс 2", "Выпускной класс", "Человек из Торонто" и "Дневная смена". Лидер рейтинга — "Серый человек" — собрал 265980000 часов просмотра за период с 17 июля по 4 сентября. В числе самых просматриваемых неанглоязычных фильмов "Тролль", "На Западном фронте без перемен", "Черный краб", "Из моего окна", "Шутки в сторону 2", "Любовь для взрослых", "Картер", "Меня зовут Месть", "Не найти покоя" и "Ярость".Занявшего первую строчку норвежского "Тролля" посмотрели 15235000 часов с 27 ноября по 25 декабря. В топе англоязычных сериалов разместились четвертый сезон "Очень странных дел", "Уэнсдэй", "Монстр: История Джеффри Дамера", второй сезон "Бриджертонов", "Изобретая Анну", четвертый сезон "Озарка", "Наблюдатель", "Песочный человек", третий сезон "Академии "Амбрелла" и четвертый сезон "Виргин Ривер".У лидера — четвертых "Очень странных дел" — 1,87 миллиарда часов просмотра с 22 мая по 9 октября.В списке самых популярных неанглоязычных сериалов указаны "Мы все мертвы", "Необычный адвокат У Ён У", "Отмеченное сердце", "Пока деньги не разлучат нас", пятый сезон "Элиты", "Высокая температура", "Императрица", "Деловое предложение", "Не та сторона дороги" и "Добро пожаловать в Эдем". Южнокорейский хоррор, расположившийся на первой строчке, набрал 659510000 часов просмотра с 23 января по 10 апреля.
https://ria.ru/20221226/wednesday-1841448817.html
https://ria.ru/20221229/avatar-1842121374.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773420056_0:549:1500:1674_1920x0_80_0_0_1812cc120ee226328ef79df3bf43fdec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, netflix
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Netflix
15:02 29.12.2022
 
Netflix назвал свои самые популярные проекты за 2022 год

"Очень странные дела" стали самым популярным англоязычным сериалом Netflix в 2022 году

© NetflixПостер к новому сезону сериала "Очень странные дела"
Постер к новому сезону сериала Очень странные дела
© Netflix
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Названы самые просматриваемые проекты Netflix за 2022 год. Полный список представлен на сайте What’s on Netflix.
В десятку фильмов попали "Серый человек", "Проект "Адам", "Пурпурные сердца", "Прорваться в НБА", "Аферист из Tinder", "Морской монстр", "Энола Холмс 2", "Выпускной класс", "Человек из Торонто" и "Дневная смена".
Лидер рейтинга — "Серый человек" — собрал 265980000 часов просмотра за период с 17 июля по 4 сентября.
В числе самых просматриваемых неанглоязычных фильмов "Тролль", "На Западном фронте без перемен", "Черный краб", "Из моего окна", "Шутки в сторону 2", "Любовь для взрослых", "Картер", "Меня зовут Месть", "Не найти покоя" и "Ярость".
Занявшего первую строчку норвежского "Тролля" посмотрели 15235000 часов с 27 ноября по 25 декабря.
В топе англоязычных сериалов разместились четвертый сезон "Очень странных дел", "Уэнсдэй", "Монстр: История Джеффри Дамера", второй сезон "Бриджертонов", "Изобретая Анну", четвертый сезон "Озарка", "Наблюдатель", "Песочный человек", третий сезон "Академии "Амбрелла" и четвертый сезон "Виргин Ривер".
Кадр из сериала Уэнсдэй
26 декабря, 17:16Культура
Шоураннеры рассказали о планах на второй сезон "Уэнсдэй"
У лидера — четвертых "Очень странных дел" — 1,87 миллиарда часов просмотра с 22 мая по 9 октября.
В списке самых популярных неанглоязычных сериалов указаны "Мы все мертвы", "Необычный адвокат У Ён У", "Отмеченное сердце", "Пока деньги не разлучат нас", пятый сезон "Элиты", "Высокая температура", "Императрица", "Деловое предложение", "Не та сторона дороги" и "Добро пожаловать в Эдем".
Южнокорейский хоррор, расположившийся на первой строчке, набрал 659510000 часов просмотра с 23 января по 10 апреля.
Кадр из фильм Аватар: Путь воды
Вчера, 11:38Культура
Сиквел "Аватара" заработал больше миллиарда в мировом прокате
 
КультураНовости культурыКино и сериалыNetflix
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала