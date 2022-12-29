https://ria.ru/20221229/netflix-1842216527.html

Netflix назвал свои самые популярные проекты за 2022 год

Netflix назвал свои самые популярные проекты за 2022 год - РИА Новости, 29.12.2022

Netflix назвал свои самые популярные проекты за 2022 год

Названы самые просматриваемые проекты Netflix за 2022 год. Полный список представлен на сайте What’s on Netflix. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T15:02

2022-12-29T15:02

2022-12-29T15:02

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Названы самые просматриваемые проекты Netflix за 2022 год. Полный список представлен на сайте What’s on Netflix. В десятку фильмов попали "Серый человек", "Проект "Адам", "Пурпурные сердца", "Прорваться в НБА", "Аферист из Tinder", "Морской монстр", "Энола Холмс 2", "Выпускной класс", "Человек из Торонто" и "Дневная смена". Лидер рейтинга — "Серый человек" — собрал 265980000 часов просмотра за период с 17 июля по 4 сентября. В числе самых просматриваемых неанглоязычных фильмов "Тролль", "На Западном фронте без перемен", "Черный краб", "Из моего окна", "Шутки в сторону 2", "Любовь для взрослых", "Картер", "Меня зовут Месть", "Не найти покоя" и "Ярость".Занявшего первую строчку норвежского "Тролля" посмотрели 15235000 часов с 27 ноября по 25 декабря. В топе англоязычных сериалов разместились четвертый сезон "Очень странных дел", "Уэнсдэй", "Монстр: История Джеффри Дамера", второй сезон "Бриджертонов", "Изобретая Анну", четвертый сезон "Озарка", "Наблюдатель", "Песочный человек", третий сезон "Академии "Амбрелла" и четвертый сезон "Виргин Ривер".У лидера — четвертых "Очень странных дел" — 1,87 миллиарда часов просмотра с 22 мая по 9 октября.В списке самых популярных неанглоязычных сериалов указаны "Мы все мертвы", "Необычный адвокат У Ён У", "Отмеченное сердце", "Пока деньги не разлучат нас", пятый сезон "Элиты", "Высокая температура", "Императрица", "Деловое предложение", "Не та сторона дороги" и "Добро пожаловать в Эдем". Южнокорейский хоррор, расположившийся на первой строчке, набрал 659510000 часов просмотра с 23 января по 10 апреля.

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, netflix