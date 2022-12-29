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Кнессет выразил доверие новому правительству Нетаньяху

Кнессет выразил доверие новому правительству Нетаньяху - РИА Новости, 29.12.2022

Кнессет выразил доверие новому правительству Нетаньяху

Парламент Израиля высказался за доверие новому правительству премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает газета Times of Israel. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T17:48

2022-12-29T17:48

2022-12-29T17:57

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кнессет израиля

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Парламент Израиля высказался за доверие новому правительству премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает газета Times of Israel. "Доверие правительству подтвердили 63 из 64 членов коалиции, что составляет большинство в 120-местном кнессете", - говорится в сообщении издания. Ранее издание сообщало, что депутат Амир Охана от партии "Ликуд" избран спикером израильского кнессета. Как отмечает издание, Нетаньяху уже приведен к присяге и официально стал премьер-министром. Нетаньяху уже занимал пост премьер-министра Израиля в 1996-1999 и 2009-2021 годах. Его предшественник Яир Липид покинул заседание кнессета, не пожав руку новому премьеру Израиля. Заседание кнессета началось 29 декабря в 11.00 по местному времени (12.00 мск).В понедельник, согласно изданию Haaretz, Нетаньяху сообщил президенту, что сумел сформировать правительство. Затем газета Jerusalem Post со ссылкой на сообщения, которые были разосланы Нетаньяху членам парламента, сообщила, что "новое правительство будет ратифицировано кнессетом и официально примет власть в четверг". В результате внеочередных выборов в кнессет 25-го созыва 1 ноября партия "Ликуд" во главе с 73-летним Нетаньяху заняла первое место. Эти выборы стали пятыми подряд за три с половиной года. Однако за этот период ни одна из победивших партий не смогла создать жизнеспособное правительство с опорой на парламентское большинство. По итогам выборов в парламент 25-го созыва президент страны Ицхак Герцог возложил задачу по формированию нового правительства на Нетаньяху. Срок действия мандата изначально истекал 11 декабря, но позднее Герцог продлил его на десять дней. Нетаньяху уже занимал пост премьер-министра Израиля в 1996-1999 и 2009-2021 годах.

https://ria.ru/20221114/izrail-1831351210.html

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Кирилл Волков

в мире, биньямин нетаньяху, израиль, кнессет израиля, ликуд