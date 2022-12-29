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Кнессет выразил доверие новому правительству Нетаньяху - РИА Новости, 29.12.2022
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Кнессет выразил доверие новому правительству Нетаньяху
Кнессет выразил доверие новому правительству Нетаньяху - РИА Новости, 29.12.2022
Кнессет выразил доверие новому правительству Нетаньяху
Парламент Израиля высказался за доверие новому правительству премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает газета Times of Israel. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T17:48
2022-12-29T17:57
в мире
биньямин нетаньяху
израиль
кнессет израиля
ликуд
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Парламент Израиля высказался за доверие новому правительству премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает газета Times of Israel. "Доверие правительству подтвердили 63 из 64 членов коалиции, что составляет большинство в 120-местном кнессете", - говорится в сообщении издания. Ранее издание сообщало, что депутат Амир Охана от партии "Ликуд" избран спикером израильского кнессета. Как отмечает издание, Нетаньяху уже приведен к присяге и официально стал премьер-министром. Нетаньяху уже занимал пост премьер-министра Израиля в 1996-1999 и 2009-2021 годах. Его предшественник Яир Липид покинул заседание кнессета, не пожав руку новому премьеру Израиля. Заседание кнессета началось 29 декабря в 11.00 по местному времени (12.00 мск).В понедельник, согласно изданию Haaretz, Нетаньяху сообщил президенту, что сумел сформировать правительство. Затем газета Jerusalem Post со ссылкой на сообщения, которые были разосланы Нетаньяху членам парламента, сообщила, что "новое правительство будет ратифицировано кнессетом и официально примет власть в четверг". В результате внеочередных выборов в кнессет 25-го созыва 1 ноября партия "Ликуд" во главе с 73-летним Нетаньяху заняла первое место. Эти выборы стали пятыми подряд за три с половиной года. Однако за этот период ни одна из победивших партий не смогла создать жизнеспособное правительство с опорой на парламентское большинство. По итогам выборов в парламент 25-го созыва президент страны Ицхак Герцог возложил задачу по формированию нового правительства на Нетаньяху. Срок действия мандата изначально истекал 11 декабря, но позднее Герцог продлил его на десять дней. Нетаньяху уже занимал пост премьер-министра Израиля в 1996-1999 и 2009-2021 годах.
https://ria.ru/20221114/izrail-1831351210.html
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в мире, биньямин нетаньяху, израиль, кнессет израиля, ликуд
В мире, Биньямин Нетаньяху, Израиль, Кнессет Израиля, Ликуд
17:48 29.12.2022 (обновлено: 17:57 29.12.2022)
 
Кнессет выразил доверие новому правительству Нетаньяху

Times of Israel: парламент Израиля проголосовал за доверие новому правительству Нетаньяху

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Парламент Израиля высказался за доверие новому правительству премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает газета Times of Israel.
"Доверие правительству подтвердили 63 из 64 членов коалиции, что составляет большинство в 120-местном кнессете", - говорится в сообщении издания. Ранее издание сообщало, что депутат Амир Охана от партии "Ликуд" избран спикером израильского кнессета.
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Как отмечает издание, Нетаньяху уже приведен к присяге и официально стал премьер-министром. Нетаньяху уже занимал пост премьер-министра Израиля в 1996-1999 и 2009-2021 годах. Его предшественник Яир Липид покинул заседание кнессета, не пожав руку новому премьеру Израиля. Заседание кнессета началось 29 декабря в 11.00 по местному времени (12.00 мск).
В понедельник, согласно изданию Haaretz, Нетаньяху сообщил президенту, что сумел сформировать правительство. Затем газета Jerusalem Post со ссылкой на сообщения, которые были разосланы Нетаньяху членам парламента, сообщила, что "новое правительство будет ратифицировано кнессетом и официально примет власть в четверг".
В результате внеочередных выборов в кнессет 25-го созыва 1 ноября партия "Ликуд" во главе с 73-летним Нетаньяху заняла первое место. Эти выборы стали пятыми подряд за три с половиной года. Однако за этот период ни одна из победивших партий не смогла создать жизнеспособное правительство с опорой на парламентское большинство. По итогам выборов в парламент 25-го созыва президент страны Ицхак Герцог возложил задачу по формированию нового правительства на Нетаньяху. Срок действия мандата изначально истекал 11 декабря, но позднее Герцог продлил его на десять дней. Нетаньяху уже занимал пост премьер-министра Израиля в 1996-1999 и 2009-2021 годах.
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