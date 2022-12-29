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Западу придется платить больше из-за потолка цен на нефть, считает эксперт - РИА Новости, 29.12.2022
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Западу придется платить больше из-за потолка цен на нефть, считает эксперт
Западу придется платить больше из-за потолка цен на нефть, считает эксперт - РИА Новости, 29.12.2022
Западу придется платить больше из-за потолка цен на нефть, считает эксперт
Западным странам придется приобретать нефть по более высокой цене из-за введенного "потолка" цены на нефть в отношении России в размере 60 долларов за баррель,... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T15:57
2022-12-29T15:57
экономика
цены на нефть
россия
австралия
опек
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Западным странам придется приобретать нефть по более высокой цене из-за введенного "потолка" цены на нефть в отношении России в размере 60 долларов за баррель, им сложно будет найти альтернативные источники, высказал мнение РИА Новости эксперт в области мировой энергетики Мамдух Саламе. "Западным странам сложно будет найти альтернативу российской нефти, и, если они найдут ее, им придется платить более высокие цены по сравнению с теми, что были до введения "потолка" цен. Более того, ни страны ОПЕК+, ни Россия не согласятся продавать свою нефть по предельной цене в 60 долларов за баррель, когда цена на рынке превышает 85 долларов... Продавцы могут легко найти покупателей на свою нефть, но западные страны не могут обойтись без нефти, их экономика остановится. Они проиграют", - считает Саламе. При этом, по мнению эксперта, рост цен на нефть затронет не только страны, внедряющие ограничение цен, но и негативно повлияет на мировой рынок нефти. С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую перевозить и страховать запрещено. Президент России Владимир Путин во вторник своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов, если в договоре с контрагентами прямо или косвенно предусматривается потолок цены. По нефти документ запрещает такие поставки с 1 февраля, а по нефтепродуктам дату определит правительство РФ. При этом общий срок действия указа в настоящее время ограничен 1 июля 2023 года.
https://ria.ru/20221229/neft-1842110536.html
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60
экономика, цены на нефть, россия, австралия, опек, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Россия, Австралия, ОПЕК, Евросоюз, Санкции в отношении России
15:57 29.12.2022
 
Западу придется платить больше из-за потолка цен на нефть, считает эксперт

Эксперт Саламе: Западу придется больше платить за нефть из-за потолка цен для России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Западным странам придется приобретать нефть по более высокой цене из-за введенного "потолка" цены на нефть в отношении России в размере 60 долларов за баррель, им сложно будет найти альтернативные источники, высказал мнение РИА Новости эксперт в области мировой энергетики Мамдух Саламе.
"Западным странам сложно будет найти альтернативу российской нефти, и, если они найдут ее, им придется платить более высокие цены по сравнению с теми, что были до введения "потолка" цен. Более того, ни страны ОПЕК+, ни Россия не согласятся продавать свою нефть по предельной цене в 60 долларов за баррель, когда цена на рынке превышает 85 долларов... Продавцы могут легко найти покупателей на свою нефть, но западные страны не могут обойтись без нефти, их экономика остановится. Они проиграют", - считает Саламе.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Вчера, 10:16
Установление потолка цен на нефть деформирует рынок, заявил Силуанов
При этом, по мнению эксперта, рост цен на нефть затронет не только страны, внедряющие ограничение цен, но и негативно повлияет на мировой рынок нефти.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую перевозить и страховать запрещено.
Президент России Владимир Путин во вторник своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов, если в договоре с контрагентами прямо или косвенно предусматривается потолок цены. По нефти документ запрещает такие поставки с 1 февраля, а по нефтепродуктам дату определит правительство РФ. При этом общий срок действия указа в настоящее время ограничен 1 июля 2023 года.
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
28 декабря, 00:13
В Швеции спрогнозировали рост цен на нефть из-за ответных мер России
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияАвстралияОПЕКЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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