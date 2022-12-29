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Российские войска заняли новые рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 29.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российские войска заняли новые рубежи на Донецком направлении
Российские войска заняли новые рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 29.12.2022
Российские войска заняли новые рубежи на Донецком направлении
Российские войска продолжили наступление на Донецком направлении и заняли новые выгодные позиции, сообщило Министерство обороны в сводке о ходе специальной... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T13:19
2022-12-29T16:03
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
в мире
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Российские войска продолжили наступление на Донецком направлении и заняли новые выгодные позиции, сообщило Министерство обороны в сводке о ходе специальной военной операции от 29 декабря.На Южно-Донецком направлении российские войска при поддержке артиллерии нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Сладкого, Владимировки, Павловки, Великой Новоселки в ДНР. Ликвидированы до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.На Купянском направлении артиллерия поразила подразделения ВСУ в Харьковской области около Тимковки, Кисловки и Берестового, уничтожив более 20 бойцов, две боевые бронированные машины и три автомобиля.В районе Серебрянского лесничества (Краснолиманское направление) артиллерия и авиация ударили по месту дислокации украинской 95-й десантно-штурмовой бригады, уничтожив до 70 человек личного состава, три боевые бронированные машины и пять пикапов.Кроме того, в ДНР и Запорожской области разбиты две диверсионные группы ВСУ.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России. В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
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"Заняты новые выгодные рубежи и позиции" – Конашенков о ситуации на Донецком направлении
Российские войска продолжили наступление на Донецком направлении и заняли новые выгодные позиции, сообщило Министерство обороны в сводке о ходе специальной военной операции от 29 декабря.
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россия, безопасность, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, В мире
13:19 29.12.2022 (обновлено: 16:03 29.12.2022)
 
Российские войска заняли новые рубежи на Донецком направлении

Минобороны: ВС России уничтожили 13 единиц украинской техники на Донецком направлении

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкТанк Т-72 в Донецкой области
Танк Т-72 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Танк Т-72 в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Российские войска продолжили наступление на Донецком направлении и заняли новые выгодные позиции, сообщило Министерство обороны в сводке о ходе специальной военной операции от 29 декабря.

"Потери противника на данном направлении за сутки составили более 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей", — говорится в документе.

На Южно-Донецком направлении российские войска при поддержке артиллерии нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Сладкого, Владимировки, Павловки, Великой Новоселки в ДНР. Ликвидированы до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.
На Купянском направлении артиллерия поразила подразделения ВСУ в Харьковской области около Тимковки, Кисловки и Берестового, уничтожив более 20 бойцов, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
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В районе Серебрянского лесничества (Краснолиманское направление) артиллерия и авиация ударили по месту дислокации украинской 95-й десантно-штурмовой бригады, уничтожив до 70 человек личного состава, три боевые бронированные машины и пять пикапов.
Кроме того, в ДНР и Запорожской области разбиты две диверсионные группы ВСУ.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России. В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
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