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Российские войска заняли новые рубежи на Донецком направлении

Российские войска заняли новые рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 29.12.2022

Российские войска заняли новые рубежи на Донецком направлении

Российские войска продолжили наступление на Донецком направлении и заняли новые выгодные позиции, сообщило Министерство обороны в сводке о ходе специальной... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T13:19

2022-12-29T13:19

2022-12-29T16:03

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

в мире

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Российские войска продолжили наступление на Донецком направлении и заняли новые выгодные позиции, сообщило Министерство обороны в сводке о ходе специальной военной операции от 29 декабря.На Южно-Донецком направлении российские войска при поддержке артиллерии нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Сладкого, Владимировки, Павловки, Великой Новоселки в ДНР. Ликвидированы до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.На Купянском направлении артиллерия поразила подразделения ВСУ в Харьковской области около Тимковки, Кисловки и Берестового, уничтожив более 20 бойцов, две боевые бронированные машины и три автомобиля.В районе Серебрянского лесничества (Краснолиманское направление) артиллерия и авиация ударили по месту дислокации украинской 95-й десантно-штурмовой бригады, уничтожив до 70 человек личного состава, три боевые бронированные машины и пять пикапов.Кроме того, в ДНР и Запорожской области разбиты две диверсионные группы ВСУ.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России. В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

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"Заняты новые выгодные рубежи и позиции" – Конашенков о ситуации на Донецком направлении Российские войска продолжили наступление на Донецком направлении и заняли новые выгодные позиции, сообщило Министерство обороны в сводке о ходе специальной военной операции от 29 декабря. 2022-12-29T13:19 true PT3M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, безопасность, в мире