https://ria.ru/20221229/napadenie-1842173588.html
Чебоксарцу, напавшему на девочку на остановке, дали восемь лет колонии
Чебоксарцу, напавшему на девочку на остановке, дали восемь лет колонии - РИА Новости, 29.12.2022
Чебоксарцу, напавшему на девочку на остановке, дали восемь лет колонии
Извращенец из Чебоксар, надругавшийся на девочкой-подростком на остановке, осужден на восемь лет колонии общего режима, сообщает СУСК по Чувашии в четверг. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T13:01
2022-12-29T13:01
2022-12-29T13:01
происшествия
чебоксары
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Извращенец из Чебоксар, надругавшийся на девочкой-подростком на остановке, осужден на восемь лет колонии общего режима, сообщает СУСК по Чувашии в четверг. Как установил суд, вечером 5 мая в Чебоксарах 43-летний местный житель напал на 14-летнюю девочку, выходившую из магазина: схватил ее за руку, завел за остановку общественного транспорта, повалил на землю и "совершил насильственные действия сексуального характера". В этот момент мимо проезжала супружеская пара, которая, увидев случившееся, выбежала из машины и попыталась остановить педофила, однако тот смог вырваться и убежать. Муж с женой тем временем вызвали полицию, которая поймала подозреваемого по горячим следам. Впоследствии суд заключил его в СИЗО по уголовному делу о сексуальном насилии. "Приговором суда мужчине назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в релизе. Супружеской паре Григорьевых, спасших ребенка, вручена ведомственная награда Следственного комитета РФ "За содействие".
https://ria.ru/20221226/pedofil-1841285935.html
https://ria.ru/20221220/sud-1840099466.html
чебоксары
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чебоксары, россия
Происшествия, Чебоксары, Россия
Чебоксарцу, напавшему на девочку на остановке, дали восемь лет колонии
Педофила из Чувашии, напавшего на девочку на остановке, приговорили к восьми годам колонии