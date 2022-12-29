https://ria.ru/20221229/napadenie-1842173588.html

Чебоксарцу, напавшему на девочку на остановке, дали восемь лет колонии

Чебоксарцу, напавшему на девочку на остановке, дали восемь лет колонии - РИА Новости, 29.12.2022

Чебоксарцу, напавшему на девочку на остановке, дали восемь лет колонии

Извращенец из Чебоксар, надругавшийся на девочкой-подростком на остановке, осужден на восемь лет колонии общего режима, сообщает СУСК по Чувашии в четверг. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T13:01

2022-12-29T13:01

2022-12-29T13:01

происшествия

чебоксары

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Извращенец из Чебоксар, надругавшийся на девочкой-подростком на остановке, осужден на восемь лет колонии общего режима, сообщает СУСК по Чувашии в четверг. Как установил суд, вечером 5 мая в Чебоксарах 43-летний местный житель напал на 14-летнюю девочку, выходившую из магазина: схватил ее за руку, завел за остановку общественного транспорта, повалил на землю и "совершил насильственные действия сексуального характера". В этот момент мимо проезжала супружеская пара, которая, увидев случившееся, выбежала из машины и попыталась остановить педофила, однако тот смог вырваться и убежать. Муж с женой тем временем вызвали полицию, которая поймала подозреваемого по горячим следам. Впоследствии суд заключил его в СИЗО по уголовному делу о сексуальном насилии. "Приговором суда мужчине назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в релизе. Супружеской паре Григорьевых, спасших ребенка, вручена ведомственная награда Следственного комитета РФ "За содействие".

https://ria.ru/20221226/pedofil-1841285935.html

https://ria.ru/20221220/sud-1840099466.html

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происшествия, чебоксары, россия