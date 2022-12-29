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Глава совета директоров ГК "Полипласт" награжден медалью за меценатство

Глава совета директоров ГК "Полипласт" награжден медалью за меценатство - РИА Новости, 29.12.2022

Глава совета директоров ГК "Полипласт" награжден медалью за меценатство

2022 год в Тульской области завершился награждением первых лиц региона и руководителей крупных компаний, которые принимали участие в благотворительных акциях... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T18:39

2022-12-29T18:39

2022-12-29T18:39

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МОСКВА, 29 дек – Пресс-служба Группы компаний "Полипласт". 2022 год в Тульской области завершился награждением первых лиц региона и руководителей крупных компаний, которые принимали участие в благотворительных акциях. Торжественная церемония состоялась в зале Дворянского собрания.Медалью "За самоотверженность и единство" награжден председатель совета директоров Группы компаний "Полипласт" Александр Зинурович Шамсутдинов. Возглавляемое им предприятие широко известно меценатской деятельностью и социальной ответственностью.На протяжении многих лет реализуется программа социально-экономического партнерства между администрацией Тульской области и Группой компаний "Полипласт", в рамках которой осуществляется развитие инфраструктуры региона, ведется реставрация и ремонт социальных объектов, оказывается помощь медицинским и учебным учреждениям, проводятся спортивные мероприятия, поддерживаются социально незащищенные группы населения."Календарный год заканчивается и, если говорить о трудовых успехах, то этот период был безусловно тяжелым, и то, что мы сумели сохранить свои позиции, я уже считаю, что это неплохо. Если мы говорим про спортивные достижения, то на данный момент сезон у нас в самом разгаре, итоги будут подводиться весной, поэтому говорить сейчас рано, о каких-то победах или поражениях, всё решится в процессе борьбы. Если мы говорим о развитии производства, то на данный момент компания реализует на территории региона масштабный инвестиционный проект и сейчас мы находимся в стадии запуска первой очереди расширения. В ноябре 2023 года планируется запуск второй очереди, а это создание новых рабочих мест и дополнительные налоги в муниципальный и региональный бюджеты", - поделился своими планами Александр Зинурович.Группа компаний "Полипласт" вносит большой вклад в устойчивое развитие общества: сохраняет окружающую среду, создает новые возможности и трудовые вакансии, развивает социальную инфраструктуру региона: строит ледовые арены, спортплощадки, детские сады, поддерживает школы и социальные организации. В 2023 году руководство предприятия планирует продолжить работу в этом важном и благородном направлении.Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы