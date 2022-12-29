https://ria.ru/20221229/nagrady-1842273990.html

Золотов вручил награды раненым росгвардейцам в госпитале ведомства

Золотов вручил награды раненым росгвардейцам в госпитале ведомства - РИА Новости, 29.12.2022

Золотов вручил награды раненым росгвардейцам в госпитале ведомства

Директор Росгвардии Виктор Золотов навестил раненых росгвардейцев в Главном военном клиническом госпитале ведомства и вручил им государственные награды,... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T16:44

2022-12-29T16:44

2022-12-29T16:44

общество

виктор золотов

анатолий куликов

сергей степашин

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов навестил раненых росгвардейцев в Главном военном клиническом госпитале ведомства и вручил им государственные награды, сообщили в пресс-службе Росгвардии. Как отметили в Росгвардии, после госпиталя Золотов побывал на праздновании 45-летия Центра специального назначения "Витязь" и вручил спецназовцам ордена Мужества, медали "За отвагу" и ведомственные награды. Личный состав "Витязя" участвует в боевых действиях, обеспечивает общественную безопасность, охраняет важные объекты инфраструктуры и транспортных коммуникаций, помогает гражданам налаживать мирную жизнь. В ведомстве также сообщили, что "Витязь" поздравили генерал армии Анатолий Куликов, генерал-полковник запаса Сергей Степашин, Герой России полковник запаса Сергей Лысюк и Герой России полковник Александр Белоглазов.

https://ria.ru/20221219/nagrada-1839827931.html

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общество, виктор золотов, анатолий куликов, сергей степашин, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)