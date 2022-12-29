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Золотов вручил награды раненым росгвардейцам в госпитале ведомства - РИА Новости, 29.12.2022
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Золотов вручил награды раненым росгвардейцам в госпитале ведомства
Золотов вручил награды раненым росгвардейцам в госпитале ведомства - РИА Новости, 29.12.2022
Золотов вручил награды раненым росгвардейцам в госпитале ведомства
Директор Росгвардии Виктор Золотов навестил раненых росгвардейцев в Главном военном клиническом госпитале ведомства и вручил им государственные награды,... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T16:44
2022-12-29T16:44
общество
виктор золотов
анатолий куликов
сергей степашин
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов навестил раненых росгвардейцев в Главном военном клиническом госпитале ведомства и вручил им государственные награды, сообщили в пресс-службе Росгвардии. Как отметили в Росгвардии, после госпиталя Золотов побывал на праздновании 45-летия Центра специального назначения "Витязь" и вручил спецназовцам ордена Мужества, медали "За отвагу" и ведомственные награды. Личный состав "Витязя" участвует в боевых действиях, обеспечивает общественную безопасность, охраняет важные объекты инфраструктуры и транспортных коммуникаций, помогает гражданам налаживать мирную жизнь. В ведомстве также сообщили, что "Витязь" поздравили генерал армии Анатолий Куликов, генерал-полковник запаса Сергей Степашин, Герой России полковник запаса Сергей Лысюк и Герой России полковник Александр Белоглазов.
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общество, виктор золотов, анатолий куликов, сергей степашин, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Общество, Виктор Золотов, Анатолий Куликов, Сергей Степашин, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
16:44 29.12.2022
 
Золотов вручил награды раненым росгвардейцам в госпитале ведомства

Золотов навестил раненых росгвардейцев в госпитале ведомства и вручил им награды

© Фото : РосгвардияДиректор Росгвардии Виктор Золотов навестил раненых росгвардейцев в Главном военном клиническом госпитале ведомства
Директор Росгвардии Виктор Золотов навестил раненых росгвардейцев в Главном военном клиническом госпитале ведомства - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© Фото : Росгвардия
Директор Росгвардии Виктор Золотов навестил раненых росгвардейцев в Главном военном клиническом госпитале ведомства
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов навестил раненых росгвардейцев в Главном военном клиническом госпитале ведомства и вручил им государственные награды, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
"Глава ведомства вручил росгвардейцам, отличившимся при выполнении боевых задач, государственные награды, в том числе шесть орденов Мужества", - рассказали в ведомстве.
Как отметили в Росгвардии, после госпиталя Золотов побывал на праздновании 45-летия Центра специального назначения "Витязь" и вручил спецназовцам ордена Мужества, медали "За отвагу" и ведомственные награды.
Личный состав "Витязя" участвует в боевых действиях, обеспечивает общественную безопасность, охраняет важные объекты инфраструктуры и транспортных коммуникаций, помогает гражданам налаживать мирную жизнь.
В ведомстве также сообщили, что "Витязь" поздравили генерал армии Анатолий Куликов, генерал-полковник запаса Сергей Степашин, Герой России полковник запаса Сергей Лысюк и Герой России полковник Александр Белоглазов.
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ОбществоВиктор ЗолотовАнатолий КуликовСергей СтепашинРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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