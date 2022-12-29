https://ria.ru/20221229/nagrady-1842273990.html
Золотов вручил награды раненым росгвардейцам в госпитале ведомства
Золотов вручил награды раненым росгвардейцам в госпитале ведомства - РИА Новости, 29.12.2022
Золотов вручил награды раненым росгвардейцам в госпитале ведомства
Директор Росгвардии Виктор Золотов навестил раненых росгвардейцев в Главном военном клиническом госпитале ведомства и вручил им государственные награды,... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T16:44
2022-12-29T16:44
2022-12-29T16:44
общество
виктор золотов
анатолий куликов
сергей степашин
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842273239_0:48:900:554_1920x0_80_0_0_3fb233cedc1155827d8322c44e126889.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов навестил раненых росгвардейцев в Главном военном клиническом госпитале ведомства и вручил им государственные награды, сообщили в пресс-службе Росгвардии. Как отметили в Росгвардии, после госпиталя Золотов побывал на праздновании 45-летия Центра специального назначения "Витязь" и вручил спецназовцам ордена Мужества, медали "За отвагу" и ведомственные награды. Личный состав "Витязя" участвует в боевых действиях, обеспечивает общественную безопасность, охраняет важные объекты инфраструктуры и транспортных коммуникаций, помогает гражданам налаживать мирную жизнь. В ведомстве также сообщили, что "Витязь" поздравили генерал армии Анатолий Куликов, генерал-полковник запаса Сергей Степашин, Герой России полковник запаса Сергей Лысюк и Герой России полковник Александр Белоглазов.
https://ria.ru/20221219/nagrada-1839827931.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842273239_88:0:888:600_1920x0_80_0_0_924f64a59a65c05e3bbbea09772e6fc8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, виктор золотов, анатолий куликов, сергей степашин, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Общество, Виктор Золотов, Анатолий Куликов, Сергей Степашин, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Золотов вручил награды раненым росгвардейцам в госпитале ведомства
Золотов навестил раненых росгвардейцев в госпитале ведомства и вручил им награды