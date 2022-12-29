https://ria.ru/20221229/muzyka-1842342006.html

Посол рассказал о популярности русской музыки в Венгрии

Посол рассказал о популярности русской музыки в Венгрии - РИА Новости, 29.12.2022

Посол рассказал о популярности русской музыки в Венгрии

Русская музыка сохраняет популярность в Венгрии, несмотря на тренд "отмены русской культуры", охвативший ряд западных стран, заявил посол России в Венгрии... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T20:16

2022-12-29T20:16

2022-12-29T20:16

сергей рахманинов

венгрия

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БУДАПЕШТ, 29 дек - РИА Новости. Русская музыка сохраняет популярность в Венгрии, несмотря на тренд "отмены русской культуры", охвативший ряд западных стран, заявил посол России в Венгрии Евгений Станиславов в статье в журнале "Дипломатическая служба и практика", издаваемом Дипломатической академией МИД России. "В октябре этого года, несмотря на непростые обстоятельства, связанные с охватившей Европу тенденцией "отмены русской культуры", в Венгрии прошел уже пятый фестиваль, который был приурочен к 150-летию А.Н. Скрябина, многогранность творчества которого проявилась наряду с композиторским талантом в способности воспринимать музыку в цвете", - написал Станиславов. Посол рассказал, что вдохновителями и организаторами фестиваля, который прошел в Венгрии в пятый раз, стали венгерский пианист Марцелл Сабо и его мать, Ибоя Добош, которые также периодически устраивают музыкальные вечера с участием исполнителей, уже заявивших о себе на престижных международных площадках, у себя дома. В рамках фестиваля состоялись концерты в Будапештской музыкальной академии имени Ференца Листа, в Дебрецене, в Бенедиктинском аббатстве в городе Тихань на Балатоне и Российском культурном центре, где была также развернута фотодокументальная выставка "Мистический мир Скрябина" из фондов московского мемориального музея композитора. На открытии фестиваля с приветственной речью выступил митрополит Будапештский и Венгерский Иларион, "широко известный не только своей богословской и просветительской деятельностью, а также работой по развитию международных связей РПЦ, но и композиторским талантом". Все мероприятия пятого фестиваля русской музыки сопровождались значительным зрительским интересом и высокой посещаемостью, отметил Станиславов. "Этот проект, безусловно, занимает заметное место в культурной жизни Венгрии. Отрадно сознавать, что вклад наших великих соотечественников в мировое цивилизационное развитие для многих европейцев отнюдь не утратил в Венгрии своей ценности в угоду политической конъюнктуре, принявшей в ряде стран "просвещённой Европы" уродливую форму "отмены российской культуры", - написал он. По словам российского посла, в 2023 году организаторы фестиваля планируют в еще более широком международном формате отметить 150-летие со дня рождения Сергея Рахманинова.

https://ria.ru/20221212/opera-1838135336.html

https://ria.ru/20221201/kultura-1835571953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сергей рахманинов, венгрия, россия, европа