Посол рассказал о популярности русской музыки в Венгрии
Посол Станиславов: русская музыка популярна в Венгрии вопреки тренду "отмены культуры"
Вид на район Буда в Будапеште. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 29 дек - РИА Новости. Русская музыка сохраняет популярность в Венгрии, несмотря на тренд "отмены русской культуры", охвативший ряд западных стран, заявил посол России в Венгрии Евгений Станиславов в статье в журнале "Дипломатическая служба и практика", издаваемом Дипломатической академией МИД России.
"В октябре этого года, несмотря на непростые обстоятельства, связанные с охватившей Европу тенденцией "отмены русской культуры", в Венгрии прошел уже пятый фестиваль, который был приурочен к 150-летию А.Н. Скрябина, многогранность творчества которого проявилась наряду с композиторским талантом в способности воспринимать музыку в цвете", - написал Станиславов.
Посол рассказал, что вдохновителями и организаторами фестиваля, который прошел в Венгрии в пятый раз, стали венгерский пианист Марцелл Сабо и его мать, Ибоя Добош, которые также периодически устраивают музыкальные вечера с участием исполнителей, уже заявивших о себе на престижных международных площадках, у себя дома.
В рамках фестиваля состоялись концерты в Будапештской музыкальной академии имени Ференца Листа, в Дебрецене, в Бенедиктинском аббатстве в городе Тихань на Балатоне и Российском культурном центре, где была также развернута фотодокументальная выставка "Мистический мир Скрябина" из фондов московского мемориального музея композитора.
На открытии фестиваля с приветственной речью выступил митрополит Будапештский и Венгерский Иларион, "широко известный не только своей богословской и просветительской деятельностью, а также работой по развитию международных связей РПЦ, но и композиторским талантом". Все мероприятия пятого фестиваля русской музыки сопровождались значительным зрительским интересом и высокой посещаемостью, отметил Станиславов.
"Этот проект, безусловно, занимает заметное место в культурной жизни Венгрии. Отрадно сознавать, что вклад наших великих соотечественников в мировое цивилизационное развитие для многих европейцев отнюдь не утратил в Венгрии своей ценности в угоду политической конъюнктуре, принявшей в ряде стран "просвещённой Европы" уродливую форму "отмены российской культуры", - написал он.
По словам российского посла, в 2023 году организаторы фестиваля планируют в еще более широком международном формате отметить 150-летие со дня рождения Сергея Рахманинова.