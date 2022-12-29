https://ria.ru/20221229/moskva-1842168967.html

В московских парках этой зимой работают 67 лыжных трасс

В московских парках этой зимой работают 67 лыжных трасс - РИА Новости, 29.12.2022

В московских парках этой зимой работают 67 лыжных трасс

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства обустроили 67 лыжных трасс в 26 парках Москвы, их общая протяженность составляет почти 165 километров,... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T12:51

2022-12-29T12:51

2022-12-29T12:51

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москва

петр бирюков

парки

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства обустроили 67 лыжных трасс в 26 парках Москвы, их общая протяженность составляет почти 165 километров, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства провели мероприятия по обустройству 67 лыжных трасс в 26 столичных парках, их общая протяженность составляет почти 165 километров. Большинство объектов работают круглосуточно, рядом со многими есть пункты проката лыжного инвентаря и места для отдыха", - цитируют Бирюкова в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. Также он отметил, что больше всего лыжных маршрутов организовано в парке "Сокольники". Помимо этого, москвичи и гости столицы могут совместить лыжные прогулки и осмотр территорий столичных усадебных комплексов "Воронцово", "Царицыно" и "Коломенское". Впервые за последние годы лыжная трасса появилась в Парке Горького – ее накатали по территории Нескучного сада. Отмечается, что всего в этом сезоне в столице будут работать более 4 тысяч объектов зимнего отдыха: катки с искусственным и естественным льдом, лыжные трассы, ледяные горки и снежные городки, универсальные площадки для зимних видов спорта и другие.

https://realty.ria.ru/20221229/remont-1842102833.html

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Артем Смирнов

москва, петр бирюков, парки