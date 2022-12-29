https://ria.ru/20221229/moskva-1842168967.html
В московских парках этой зимой работают 67 лыжных трасс
В московских парках этой зимой работают 67 лыжных трасс - РИА Новости, 29.12.2022
В московских парках этой зимой работают 67 лыжных трасс
Специалисты столичного комплекса городского хозяйства обустроили 67 лыжных трасс в 26 парках Москвы, их общая протяженность составляет почти 165 километров,... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T12:51
2022-12-29T12:51
2022-12-29T12:51
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
парки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/80/1549028010_0:224:3241:2047_1920x0_80_0_0_c6c400edc698be16f139b60c79ca9d18.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства обустроили 67 лыжных трасс в 26 парках Москвы, их общая протяженность составляет почти 165 километров, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства провели мероприятия по обустройству 67 лыжных трасс в 26 столичных парках, их общая протяженность составляет почти 165 километров. Большинство объектов работают круглосуточно, рядом со многими есть пункты проката лыжного инвентаря и места для отдыха", - цитируют Бирюкова в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. Также он отметил, что больше всего лыжных маршрутов организовано в парке "Сокольники". Помимо этого, москвичи и гости столицы могут совместить лыжные прогулки и осмотр территорий столичных усадебных комплексов "Воронцово", "Царицыно" и "Коломенское". Впервые за последние годы лыжная трасса появилась в Парке Горького – ее накатали по территории Нескучного сада. Отмечается, что всего в этом сезоне в столице будут работать более 4 тысяч объектов зимнего отдыха: катки с искусственным и естественным льдом, лыжные трассы, ледяные горки и снежные городки, универсальные площадки для зимних видов спорта и другие.
https://realty.ria.ru/20221229/remont-1842102833.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/80/1549028010_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ef7e5300c3e12f763b7d24c4554cfbd7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, парки
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Парки
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства обустроили 67 лыжных трасс в 26 парках Москвы, их общая протяженность составляет почти 165 километров, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства провели мероприятия по обустройству 67 лыжных трасс в 26 столичных парках, их общая протяженность составляет почти 165 километров. Большинство объектов работают круглосуточно, рядом со многими есть пункты проката лыжного инвентаря и места для отдыха", - цитируют Бирюкова
в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
Также он отметил, что больше всего лыжных маршрутов организовано в парке "Сокольники". Помимо этого, москвичи и гости столицы могут совместить лыжные прогулки и осмотр территорий столичных усадебных комплексов "Воронцово", "Царицыно" и "Коломенское". Впервые за последние годы лыжная трасса появилась в Парке Горького – ее накатали по территории Нескучного сада.
Отмечается, что всего в этом сезоне в столице будут работать более 4 тысяч объектов зимнего отдыха: катки с искусственным и естественным льдом, лыжные трассы, ледяные горки и снежные городки, универсальные площадки для зимних видов спорта и другие.