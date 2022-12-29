https://ria.ru/20221229/moskva-1842103526.html

Горслужбы Москвы будут работать в усиленном режиме в период праздников

Горслужбы Москвы будут работать в усиленном режиме в период праздников - РИА Новости, 29.12.2022

Горслужбы Москвы будут работать в усиленном режиме в период праздников

Городские службы столицы будут работать в усиленном режиме в период новогодних и рождественских праздников - с 30 декабря по 9 января, сообщил журналистам в... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T09:45

2022-12-29T09:45

2022-12-29T09:45

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

новый год

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Городские службы столицы будут работать в усиленном режиме в период новогодних и рождественских праздников - с 30 декабря по 9 января, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В преддверии Нового года все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства перейдут на усиленный режим работы, предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что установлен особый контроль соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда. Приведены в состояние готовности почти 1,5 тысячи человек личного состава пожарно-спасательных подразделений. По его словам, на круглосуточное дежурство заступят 1,3 тысячи аварийно-восстановительных бригад, подготовлены 1,8 тысячи источников энергоснабжения и три мобильные котельные. "Будет усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам ресурсообеспечения в Москве создан необходимый резерв мощности, что позволяет надежно и бесперебойно обеспечивать потребителей", - подчеркнул Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что особое внимание будет уделяться уборке дорог, пешеходных зон и дворовых территорий. В этой работе задействуют необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.

https://realty.ria.ru/20221221/uborka-1839940502.html

москва

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новогодний наряд. Как Москву готовят к праздникам Перед Новым годом Москва облачилась в праздничный наряд. Улицы, площади, парки и скверы украсили световые тоннели и арки, новогодние ели с разноцветными шарами. Для оформления города используются конструкции, которыми его украшали и в прошлые годы. Как столицу готовят к самому волшебному празднику – узнайте в ролике. 2022-12-29T09:45 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, новый год