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Горслужбы Москвы будут работать в усиленном режиме в период праздников - РИА Новости, 29.12.2022
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Горслужбы Москвы будут работать в усиленном режиме в период праздников
Горслужбы Москвы будут работать в усиленном режиме в период праздников - РИА Новости, 29.12.2022
Горслужбы Москвы будут работать в усиленном режиме в период праздников
Городские службы столицы будут работать в усиленном режиме в период новогодних и рождественских праздников - с 30 декабря по 9 января, сообщил журналистам в... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T09:45
2022-12-29T09:45
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
новый год
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Городские службы столицы будут работать в усиленном режиме в период новогодних и рождественских праздников - с 30 декабря по 9 января, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В преддверии Нового года все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства перейдут на усиленный режим работы, предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что установлен особый контроль соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда. Приведены в состояние готовности почти 1,5 тысячи человек личного состава пожарно-спасательных подразделений. По его словам, на круглосуточное дежурство заступят 1,3 тысячи аварийно-восстановительных бригад, подготовлены 1,8 тысячи источников энергоснабжения и три мобильные котельные. "Будет усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам ресурсообеспечения в Москве создан необходимый резерв мощности, что позволяет надежно и бесперебойно обеспечивать потребителей", - подчеркнул Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что особое внимание будет уделяться уборке дорог, пешеходных зон и дворовых территорий. В этой работе задействуют необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.
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Новогодний наряд. Как Москву готовят к праздникам
Перед Новым годом Москва облачилась в праздничный наряд. Улицы, площади, парки и скверы украсили световые тоннели и арки, новогодние ели с разноцветными шарами. Для оформления города используются конструкции, которыми его украшали и в прошлые годы. Как столицу готовят к самому волшебному празднику – узнайте в ролике.
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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, новый год
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва, Новый год
09:45 29.12.2022
 
Горслужбы Москвы будут работать в усиленном режиме в период праздников

Заммэра Бирюков: горслужбы Москвы будут работать в усиленном режиме в период праздников

© Комплекс городского хозяйства МосквыЛиквидация последствий снегопада в Москве
Ликвидация последствий снегопада в Москве
© Комплекс городского хозяйства Москвы
Ликвидация последствий снегопада в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Городские службы столицы будут работать в усиленном режиме в период новогодних и рождественских праздников - с 30 декабря по 9 января, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В преддверии Нового года все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства перейдут на усиленный режим работы, предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что установлен особый контроль соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда. Приведены в состояние готовности почти 1,5 тысячи человек личного состава пожарно-спасательных подразделений.
По его словам, на круглосуточное дежурство заступят 1,3 тысячи аварийно-восстановительных бригад, подготовлены 1,8 тысячи источников энергоснабжения и три мобильные котельные.
"Будет усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам ресурсообеспечения в Москве создан необходимый резерв мощности, что позволяет надежно и бесперебойно обеспечивать потребителей", - подчеркнул Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что особое внимание будет уделяться уборке дорог, пешеходных зон и дворовых территорий. В этой работе задействуют необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.
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