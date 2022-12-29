https://ria.ru/20221229/moshenniki-1842077386.html

Мошенники создают в России фейковые сайты каршерингов для кражи данных

Мошенники создают в России фейковые сайты каршерингов для кражи данных - РИА Новости, 29.12.2022

Мошенники создают в России фейковые сайты каршерингов для кражи данных

Мошенники в России создали более 130 поддельных сайтов каршерингов, с их помощью злоумышленники получают не только личные данные пользователей, но и возможность РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T04:46

2022-12-29T04:46

2022-12-29T04:46

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технологии

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мошенники в России создали более 130 поддельных сайтов каршерингов, с их помощью злоумышленники получают не только личные данные пользователей, но и возможность красть от их имени машины в реальных сервисах аренды, сообщили РИА Новости в НТИ "Автонет". "В сети участились случаи воровства аккаунтов владельцев каршеринга. Мошенники создают фейковые сайты известных каршеринговых компаний, размещая на них выгодные условия несуществующих акций... Жертве предлагается ввести данные своего автомобиля, логин, пароль и данные своего водительского удостоверения. Мы обнаружили свыше 130 фишинговых страниц различных каршеринговых компаний", - говорится в сообщении. Отмечается, что в качестве триггера для регистрации злоумышленники предлагают стоимость аренды каршеринга ниже рынка. Многие из сайтов уже начали блокироваться. "В случае регистрации пользователь не только расскажет мошенникам свои персональные данные, но и даст им возможность воровать каршеринговые автомобили от своего имени", - отметили в НТИ "Автонет". Уточняется, что в целом количество мошеннических схем, связанных с воровством автомобильных данных, в 2022 году резко увеличилось. Рост может быть связан преимущественно с недостатком автозапчастей, дефицитом автомобилей, а также с уходом из России ряда популярных мошеннических схем, связанных с банковским сегментом, из-за блокировки системы SWIFT.

https://ria.ru/20221229/moshenniki-1842074545.html

https://ria.ru/20221222/moshenniki-1840409971.html

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общество, технологии, россия