https://ria.ru/20221229/moda-1841071511.html

Долой буржуазную пошлость: что было модно в 1920-30-х в СССР

Долой буржуазную пошлость: что было модно в 1920-30-х в СССР - РИА Новости, 29.12.2022

Долой буржуазную пошлость: что было модно в 1920-30-х в СССР

Выражение "голь на выдумку хитра", появившееся в годы НЭПа, прекрасно характеризует моду 1920-30-х в СССР. Послевоенная разруха, нехватка материалов и бедность... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T08:00

2022-12-29T08:00

2022-12-29T12:29

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Алина Кравцова. Выражение "голь на выдумку хитра", появившееся в годы НЭПа, прекрасно характеризует моду 1920-30-х в СССР. Послевоенная разруха, нехватка материалов и бедность населения сказывались на облике нового человека. Перешивали старые вещи, донашивали дореволюционные башмаки, бусы лепили из хлеба, а столь популярные в то время меха порой делали из кошек. Вместе с тем советские модельеры-экперементаторы получали премии на международных модных показах, открывались ателье и журналы. Что носили модники Страны Советов — в материале РИА Новости.Новая эра — новый человекСпоры о том, как должен выглядеть человек новой эпохи, не утихали вплоть до 1930-х. В разработке одежды "для народа" принимали участие даже те, кто был далек от моды. Например, нарком просвещения Анатолий Луначарский. Отказ от буржуазных пережитков — главное для посткапиталистической эры. На смену роскоши и витиеватости пришла сдержанность, лаконичность силуэта. Практически полное отсутствии декора: галстуки, банты, рюши канули в прошлое. Одеваться вычурно считалось неприличным. Образ франта в пальто с соболиным воротником в стиле Федора Шаляпина с картины Бориса Кустодиева перекочевал в карикатуры."А в Европе и Америке стали одеваться смелее, и немаловажную роль в этом сыграли постановки Сергея Дягилева. Желание праздника и красоты проявлялось в обилии ярких цветов, вышивки, блеска и кружева. Набирал обороты стиль ар-деко," — рассказывает основатель Atelier_Architecture Ольга Никитина.В СССР это могли позволить себе только избранные — звезды кино, номенклатурная элита, разбогатевшие нэпманы. Даму из народа, одетую в буржуазную шляпку и кокетливое платье, могли признать особой легкого поведения. Так, героиню романа "Как закалялась сталь" Тоню Туманову осудили за излишне нарядный вид на комсомольском собрании.Модный силуэтТем не менее общемировые тенденции не обошли СССР стороной.В моду вошли короткие стрижки с завитыми локонами, бесформенные прямые платья с заниженной талией в стиле "чарльстон", шляпки, вуаль, перчатки, а также болезненная худоба. Желая походить на актрис немого кино, некоторые дамы перетягивали грудь бинтами, пытаясь скрыть округлые формы.Таким образом женщины заявляли о равных правах с мужчинами. В идеологии нового времени — не "леди", а "друг и товарищ".Приталенный силуэт вернулся в 1930-е. Женщины прекратили подражать мужчинам и носили ситцевые платья и юбки по колено или в пол. Одежду опять украшали рюшами и воланами. Эмансипированная и дерзкая "нэпманша" уступила место благоразумной советской труженице.Бусы и горжеткиПопулярной на Западе бижутерии в Советском Союзе не было, а золото у населения изъяли. Редкая модница могла позволить себе нитку жемчуга — как правило, искусственного.Известный модельер Вера Мухина в 1925-м привезла Гран-при с выставки в Париже за наряды с бусами из хлебного мякиша. Платья в стиле "а‑ля рус" на мировом форуме демонстрировали гражданская жена Владимира Маяковского Лиля Брик и ее сестра Эльза Триоле.Меховые горжетки в духе Эллочки-людоедки из романа "Двеннадцать стульев" Ильфа и Петрова — писк моды 1920-х. В условиях острого дефицита такие вещи подчеркивали статус и состоятельность. Поэтому в ход шли даже кошки, о чем упоминает в "Собачьем сердце" Михаил Булгаков. Чтобы воротник выглядел объемнее, под него подшивали вату. В 1930-е в моду вошли муфты и шапки-кубанки.С покрытой головойДевушка в красном платке — символ красоты того времени. Цвет революции широко использовали.Белым-белоВ 1930-е — тотальная мода на белый цвет, олицетворявший начало новой жизни и веру в светлое будущее.Спортивный шикСпортивный конструктивизм — одна из важных новинок. Купальный костюм, шорты, плиссированные юбки, свитер — эти вещи носили не только на парадах.Модные нэпманыРазбогатевшие в период НЭПа состоятельные мужчины в 1920-е, как и женщины, позволяли себе элементы буржуазности. Костюмы-визитки на одной пуговице, куртки из бобрика, брюки-галифе или узкие укороченные "оксфорды", шляпы-цилиндры, модные ботинки "джимми" — вот облик столичного денди. Но большая часть населения к этому относилась скептически, как и союзная пресса.Поэт Владимир Маяковский считался одним из главных модников своего времени. Пока большая часть мужчин донашивала форму времен гражданской войны, он щеголял в импортных брючных костюмах.Гимнастерка и комиссарская курткаОснова гардероба сильного пола в 1920-е — гимнастерка с широким кожаным ремнем, холщовая толстовка, косоворотка — рубашка с разрезом в области груди, сбоку.Культовый предмет нового времени — кожаная куртка "комиссарка", которую надевали как мужчины, так и женщины."Их сшили еще в годы Первой мировой для авиационного батальона. Случайно нашли на складе после революции и выдали чекистам с комиссарами", — поясняет кандидат исторических наук Нина Скепьян.Конец буржуазным прихотямВ 1930-е — сворачивание НЭПа, коллективизация и индустриализация. На передний план выходит образ советского труженика, которому нет нужды самовыражаться за счет одежды. Да и прекращение свободной торговли лишало права выбора. Если в 1920-е выделяться было допустимо, то в следующем десятилетии одежда все более унифицировалась.Не по меркеПокупка готовой одежды до революции считалась уделом низших классов. Привилегированные слои общества предпочитали вещи, сшитые на заказ. В период НЭПа впервые после революции появилась возможность одежду покупать, и это уже не считалось зазорным.Модные журналы предлагали готовые выкройки для самостоятельного пошива. Советские женщины пускали в ход все, что было под рукой: занавески, простыни, скатерти, покрывала, головные платки, полотенца и солдатское сукно. В 1930-е дефицит тканей лишь усилился. Развитие легкой промышленности не было тогда приоритетом.Советские модельеры-конструкторы пытались компенсировать это сложным принтом. Кроме гороха, цветов и клетки, на тканях печатали серп и молот, тракторы, сеялки, заводы. Но вскоре это признали "опошливанием" идеалов революции. Символом женской моды 1930-х стало платье из крепдешина в мелкий цветок. Очень женственно.

https://ria.ru/20221214/moda-1838388952.html

ссср

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Светлана Вовк

Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

мода в ссср: ретроспектива, мода 20-го века: ретроспективный взгляд, мода, ссср, стиль жизни, одежда