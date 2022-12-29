Долой буржуазную пошлость: что было модно в 1920-30-х в СССР

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Алина Кравцова. Выражение "голь на выдумку хитра", появившееся в годы НЭПа, прекрасно характеризует моду 1920-30-х в СССР. Послевоенная разруха, нехватка материалов и бедность населения сказывались на облике нового человека. Перешивали старые вещи, донашивали дореволюционные башмаки, бусы лепили из хлеба, а столь популярные в то время меха порой делали из кошек. Вместе с тем советские модельеры-экперементаторы получали премии на международных модных показах, открывались ателье и журналы. Что носили модники Страны Советов — в материале РИА Новости.Новая эра — новый человекСпоры о том, как должен выглядеть человек новой эпохи, не утихали вплоть до 1930-х. В разработке одежды "для народа" принимали участие даже те, кто был далек от моды. Например, нарком просвещения Анатолий Луначарский. Отказ от буржуазных пережитков — главное для посткапиталистической эры. На смену роскоши и витиеватости пришла сдержанность, лаконичность силуэта. Практически полное отсутствии декора: галстуки, банты, рюши канули в прошлое. Одеваться вычурно считалось неприличным. Образ франта в пальто с соболиным воротником в стиле Федора Шаляпина с картины Бориса Кустодиева перекочевал в карикатуры."А в Европе и Америке стали одеваться смелее, и немаловажную роль в этом сыграли постановки Сергея Дягилева. Желание праздника и красоты проявлялось в обилии ярких цветов, вышивки, блеска и кружева. Набирал обороты стиль ар-деко," — рассказывает основатель Atelier_Architecture Ольга Никитина.В СССР это могли позволить себе только избранные — звезды кино, номенклатурная элита, разбогатевшие нэпманы. Даму из народа, одетую в буржуазную шляпку и кокетливое платье, могли признать особой легкого поведения. Так, героиню романа "Как закалялась сталь" Тоню Туманову осудили за излишне нарядный вид на комсомольском собрании.Модный силуэтТем не менее общемировые тенденции не обошли СССР стороной.В моду вошли короткие стрижки с завитыми локонами, бесформенные прямые платья с заниженной талией в стиле "чарльстон", шляпки, вуаль, перчатки, а также болезненная худоба. Желая походить на актрис немого кино, некоторые дамы перетягивали грудь бинтами, пытаясь скрыть округлые формы.Таким образом женщины заявляли о равных правах с мужчинами. В идеологии нового времени — не "леди", а "друг и товарищ".Приталенный силуэт вернулся в 1930-е. Женщины прекратили подражать мужчинам и носили ситцевые платья и юбки по колено или в пол. Одежду опять украшали рюшами и воланами. Эмансипированная и дерзкая "нэпманша" уступила место благоразумной советской труженице.Бусы и горжеткиПопулярной на Западе бижутерии в Советском Союзе не было, а золото у населения изъяли. Редкая модница могла позволить себе нитку жемчуга — как правило, искусственного.Известный модельер Вера Мухина в 1925-м привезла Гран-при с выставки в Париже за наряды с бусами из хлебного мякиша. Платья в стиле "а‑ля рус" на мировом форуме демонстрировали гражданская жена Владимира Маяковского Лиля Брик и ее сестра Эльза Триоле.Меховые горжетки в духе Эллочки-людоедки из романа "Двеннадцать стульев" Ильфа и Петрова — писк моды 1920-х. В условиях острого дефицита такие вещи подчеркивали статус и состоятельность. Поэтому в ход шли даже кошки, о чем упоминает в "Собачьем сердце" Михаил Булгаков. Чтобы воротник выглядел объемнее, под него подшивали вату. В 1930-е в моду вошли муфты и шапки-кубанки.С покрытой головойДевушка в красном платке — символ красоты того времени. Цвет революции широко использовали.Белым-белоВ 1930-е — тотальная мода на белый цвет, олицетворявший начало новой жизни и веру в светлое будущее.Спортивный шикСпортивный конструктивизм — одна из важных новинок. Купальный костюм, шорты, плиссированные юбки, свитер — эти вещи носили не только на парадах.Модные нэпманыРазбогатевшие в период НЭПа состоятельные мужчины в 1920-е, как и женщины, позволяли себе элементы буржуазности. Костюмы-визитки на одной пуговице, куртки из бобрика, брюки-галифе или узкие укороченные "оксфорды", шляпы-цилиндры, модные ботинки "джимми" — вот облик столичного денди. Но большая часть населения к этому относилась скептически, как и союзная пресса.Поэт Владимир Маяковский считался одним из главных модников своего времени. Пока большая часть мужчин донашивала форму времен гражданской войны, он щеголял в импортных брючных костюмах.Гимнастерка и комиссарская курткаОснова гардероба сильного пола в 1920-е — гимнастерка с широким кожаным ремнем, холщовая толстовка, косоворотка — рубашка с разрезом в области груди, сбоку.Культовый предмет нового времени — кожаная куртка "комиссарка", которую надевали как мужчины, так и женщины."Их сшили еще в годы Первой мировой для авиационного батальона. Случайно нашли на складе после революции и выдали чекистам с комиссарами", — поясняет кандидат исторических наук Нина Скепьян.Конец буржуазным прихотямВ 1930-е — сворачивание НЭПа, коллективизация и индустриализация. На передний план выходит образ советского труженика, которому нет нужды самовыражаться за счет одежды. Да и прекращение свободной торговли лишало права выбора. Если в 1920-е выделяться было допустимо, то в следующем десятилетии одежда все более унифицировалась.Не по меркеПокупка готовой одежды до революции считалась уделом низших классов. Привилегированные слои общества предпочитали вещи, сшитые на заказ. В период НЭПа впервые после революции появилась возможность одежду покупать, и это уже не считалось зазорным.Модные журналы предлагали готовые выкройки для самостоятельного пошива. Советские женщины пускали в ход все, что было под рукой: занавески, простыни, скатерти, покрывала, головные платки, полотенца и солдатское сукно. В 1930-е дефицит тканей лишь усилился. Развитие легкой промышленности не было тогда приоритетом.Советские модельеры-конструкторы пытались компенсировать это сложным принтом. Кроме гороха, цветов и клетки, на тканях печатали серп и молот, тракторы, сеялки, заводы. Но вскоре это признали "опошливанием" идеалов революции. Символом женской моды 1930-х стало платье из крепдешина в мелкий цветок. Очень женственно.
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Алина Кравцова. Выражение "голь на выдумку хитра", появившееся в годы НЭПа, прекрасно характеризует моду 1920-30-х в СССР. Послевоенная разруха, нехватка материалов и бедность населения сказывались на облике нового человека. Перешивали старые вещи, донашивали дореволюционные башмаки, бусы лепили из хлеба, а столь популярные в то время меха порой делали из кошек. Вместе с тем советские модельеры-экперементаторы получали премии на международных модных показах, открывались ателье и журналы. Что носили модники Страны Советов — в материале РИА Новости.
Карикатура из журнала "Юность" "Заграничная комбинация"
Споры о том, как должен выглядеть человек новой эпохи, не утихали вплоть до 1930-х. В разработке одежды "для народа" принимали участие даже те, кто был далек от моды. Например, нарком просвещения Анатолий Луначарский.
Отказ от буржуазных пережитков — главное для посткапиталистической эры. На смену роскоши и витиеватости пришла сдержанность, лаконичность силуэта. Практически полное отсутствии декора: галстуки, банты, рюши канули в прошлое. Одеваться вычурно считалось неприличным. Образ франта в пальто с соболиным воротником в стиле Федора Шаляпина с картины Бориса Кустодиева перекочевал в карикатуры.
"А в Европе и Америке стали одеваться смелее, и немаловажную роль в этом сыграли постановки Сергея Дягилева. Желание праздника и красоты проявлялось в обилии ярких цветов, вышивки, блеска и кружева. Набирал обороты стиль ар-деко," — рассказывает основатель Atelier_Architecture Ольга Никитина.
В СССР это могли позволить себе только избранные — звезды кино, номенклатурная элита, разбогатевшие нэпманы.
Любовь Орлова — советская актриса театра и кино у афиши фильма "Веселые ребята"
"Ярчайший пример — Любовь Орлова, — говорит историк моды Григорий Катаев. — Она носила модный блонд, подобно актрисам Голливуда. В ее нарядах подчеркнута талия и часто увеличена линия плеча — примета 1930-х. Вслед за ней советские женщины старались подобрать перчатки в тон сумочке или обзавестись сменными белыми воротничками для платья или свитера".
Даму из народа, одетую в буржуазную шляпку и кокетливое платье, могли признать особой легкого поведения. Так, героиню романа "Как закалялась сталь" Тоню Туманову осудили за излишне нарядный вид на комсомольском собрании.
Модный силуэт
Тем не менее общемировые тенденции не обошли СССР стороной.
В моду вошли короткие стрижки с завитыми локонами, бесформенные прямые платья с заниженной талией в стиле "чарльстон", шляпки, вуаль, перчатки, а также болезненная худоба. Желая походить на актрис немого кино, некоторые дамы перетягивали грудь бинтами, пытаясь скрыть округлые формы.
Таким образом женщины заявляли о равных правах с мужчинами. В идеологии нового времени — не "леди", а "друг и товарищ".
Летнее платье из набивного шифона, отделанное рюшами (СССР, 1-я половина 1920-х), шляпа из итальянской соломки с репсовой лентой и искусственными фиалками (СССР, 1930-е)
Приталенный силуэт вернулся в 1930-е. Женщины прекратили подражать мужчинам и носили ситцевые платья и юбки по колено или в пол. Одежду опять украшали рюшами и воланами. Эмансипированная и дерзкая "нэпманша" уступила место благоразумной советской труженице.
Бусы и горжетки
Популярной на Западе бижутерии в Советском Союзе не было, а золото у населения изъяли. Редкая модница могла позволить себе нитку жемчуга — как правило, искусственного.
Известный модельер Вера Мухина в 1925-м привезла Гран-при с выставки в Париже за наряды с бусами из хлебного мякиша. Платья в стиле "а‑ля рус" на мировом форуме демонстрировали гражданская жена Владимира Маяковского Лиля Брик и ее сестра Эльза Триоле.
Платье актрисы Магдалены Лукашевич из шелка, декорированное бантом на поясе (СССР, 1930-1932 гг.)
Меховые горжетки в духе Эллочки-людоедки из романа "Двеннадцать стульев" Ильфа и Петрова — писк моды 1920-х. В условиях острого дефицита такие вещи подчеркивали статус и состоятельность. Поэтому в ход шли даже кошки, о чем упоминает в "Собачьем сердце" Михаил Булгаков. Чтобы воротник выглядел объемнее, под него подшивали вату. В 1930-е в моду вошли муфты и шапки-кубанки.
"Появляться без головного убора женщинам в те годы было неприлично, — объясняет Григорий Катаев. — Простой и понятный большинству платок противопоставляли буржуазным кокетливым шляпам. Также популярны были береты — на мой взгляд, один из наиболее уравнительных элементов, хотя чаще других их носили студентки. Передовики производства предпочитали кепи — традиционно предмет мужского гардероба, это символизировало равенство трудового народа".
"Парад или демонстрация, летний отдых или семейный праздник — все как один, от мала до велика, — в светлом, — уточняет Григорий Катаев. — Это перекликается с представлениями об эстетике античности — греческие скульптуры воплощали идеал атлетичной и спортивной фигуры".
Спортивный конструктивизм — одна из важных новинок. Купальный костюм, шорты, плиссированные юбки, свитер — эти вещи носили не только на парадах.
Модные нэпманы
Разбогатевшие в период НЭПа состоятельные мужчины в 1920-е, как и женщины, позволяли себе элементы буржуазности. Костюмы-визитки на одной пуговице, куртки из бобрика, брюки-галифе или узкие укороченные "оксфорды", шляпы-цилиндры, модные ботинки "джимми" — вот облик столичного денди. Но большая часть населения к этому относилась скептически, как и союзная пресса.
Слева направо: летнее платье из тонкого льна, отделанное вышивкой крестиком, в народном стиле (СССР, середина 1930-х), шаль ажурной вязки из вискозы, соломенная шляпка (фабрика "Красный воин", СССР, середина 1930 г.), льняной костюм с рукавами-фонариками (СССР, вторая половина 1930-х), блуза из вискозы работницы дистанции связи киевской железной дороги Нины Шрубович (1930 г.), мужской костюм из тонкого шерстяного сукна (СССР, середина 1930 г.), соломенная шляпка (СССР, 1937 г.), летнее платье из набивного крепдешина с цветочным рисунком (СССР, конец 1930 г.), накидка из чесучи с вышивкой шнуром (конец 1930 г.), соломенная шляпка с шелковыми цветами (Фабрика головных уборов, Москва, 1930-е), шелковое платье с набивным рисунком (СССР, 1930 г.), пальто из тонкого шерстяного сукна (СССР, модель 1930 г. переделанная из модели 1900 г.), шифоновый шарфик, раскрашенный в технике батик (Париж, 1930 г.), шляпка из фетра с вуалью и пластиковой пряжкой (Париж, 1930 г.) на презентации нового каталога выставки "100 лет моды в России: 1915-2015. Из коллекции Александра Васильева" на ВДНХ в Москве.
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Слева направо: летнее платье из тонкого льна, отделанное вышивкой крестиком, в народном стиле (СССР, середина 1930-х), шаль ажурной вязки из вискозы, соломенная шляпка (фабрика "Красный воин", СССР, середина 1930 г.), льняной костюм с рукавами-фонариками (СССР, вторая половина 1930-х), блуза из вискозы работницы дистанции связи киевской железной дороги Нины Шрубович (1930 г.), мужской костюм из тонкого шерстяного сукна (СССР, середина 1930 г.), соломенная шляпка (СССР, 1937 г.), летнее платье из набивного крепдешина с цветочным рисунком (СССР, конец 1930 г.), накидка из чесучи с вышивкой шнуром (конец 1930 г.), соломенная шляпка с шелковыми цветами (Фабрика головных уборов, Москва, 1930-е), шелковое платье с набивным рисунком (СССР, 1930 г.), пальто из тонкого шерстяного сукна (СССР, модель 1930 г. переделанная из модели 1900 г.), шифоновый шарфик, раскрашенный в технике батик (Париж, 1930 г.), шляпка из фетра с вуалью и пластиковой пряжкой (Париж, 1930 г.) на презентации нового каталога выставки "100 лет моды в России: 1915-2015. Из коллекции Александра Васильева" на ВДНХ в Москве.
Слева направо: летнее платье из тонкого льна, отделанное вышивкой крестиком, в народном стиле (СССР, середина 1930-х), шаль ажурной вязки из вискозы, соломенная шляпка (фабрика "Красный воин", СССР, середина 1930 г.), льняной костюм с рукавами-фонариками (СССР, вторая половина 1930-х), блуза из вискозы работницы дистанции связи киевской железной дороги Нины Шрубович (1930 г.), мужской костюм из тонкого шерстяного сукна (СССР, середина 1930 г.), соломенная шляпка (СССР, 1937 г.), летнее платье из набивного крепдешина с цветочным рисунком (СССР, конец 1930 г.), накидка из чесучи с вышивкой шнуром (конец 1930 г.), соломенная шляпка с шелковыми цветами (Фабрика головных уборов, Москва, 1930-е), шелковое платье с набивным рисунком (СССР, 1930 г.), пальто из тонкого шерстяного сукна (СССР, модель 1930 г. переделанная из модели 1900 г.), шифоновый шарфик, раскрашенный в технике батик (Париж, 1930 г.), шляпка из фетра с вуалью и пластиковой пряжкой (Париж, 1930 г.) на презентации нового каталога выставки "100 лет моды в России: 1915-2015. Из коллекции Александра Васильева" на ВДНХ в Москве.
В 1930-е — сворачивание НЭПа, коллективизация и индустриализация. На передний план выходит образ советского труженика, которому нет нужды самовыражаться за счет одежды. Да и прекращение свободной торговли лишало права выбора. Если в 1920-е выделяться было допустимо, то в следующем десятилетии одежда все более унифицировалась.
Николай Черкасов в роли Кольки и Янина Жеймо в фильме Александра Зархи и Иосифа Хейфица "Горячие денечки"
Покупка готовой одежды до революции считалась уделом низших классов. Привилегированные слои общества предпочитали вещи, сшитые на заказ. В период НЭПа впервые после революции появилась возможность одежду покупать, и это уже не считалось зазорным.
Модные журналы предлагали готовые выкройки для самостоятельного пошива. Советские женщины пускали в ход все, что было под рукой: занавески, простыни, скатерти, покрывала, головные платки, полотенца и солдатское сукно. В 1930-е дефицит тканей лишь усилился. Развитие легкой промышленности не было тогда приоритетом.
Один из цехов швейной фабрики имени Профинтерна (ныне — фирма "Большевичка)
Советские модельеры-конструкторы пытались компенсировать это сложным принтом. Кроме гороха, цветов и клетки, на тканях печатали серп и молот, тракторы, сеялки, заводы. Но вскоре это признали "опошливанием" идеалов революции. Символом женской моды 1930-х стало платье из крепдешина в мелкий цветок. Очень женственно.
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